Sichtlich bewegt stand die Menschentraube vor dem Haus in der Böttcherstraße 16a, darunter Freunde, Weggefährten und Familienmitglieder des am 16. September 2018 verstorbenen Schriftstellers Ulrich Schacht.

Mitte Oktober 2018 wollte er eigentlich im Wismarer Zeughaus sein neustes, sein letztes Buch „Notre Dame“ vorstellen. Dazu kam es nicht mehr. „Ein Sohn unserer Stadt“, begann Bürgermeister Thomas Beyer seine sehr persönliche Rede. Hinter sich die kleine weiß-rote Wismarfahne, die noch die zu enthüllende Gedenktafel verdeckte.

Aus dem Gefängnis nach Wismar

„Nicht an dem Haus, in dem er geboren ist“, stellte Beyer klar. Ulrich Schacht wurde am 9. März 1951 im Frauengefängnis Hoheneck geboren. Seine Mutter war dort als „Politische“ inhaftiert, weil sie mit einem in Mecklenburg stationierten Sowjetoffizier in den Westen fliehen wollte. Die Besatzer hatten die Eheschließung verboten.

Der Fluchtplan wurde verraten, der Offizier nach Sibirien verbannt. Die Mutter wurde im Sommer 1950 unter nebulösen Umständen aus der kleinen Wismarer Wohnung in der Böttcherstraße gelockt und verhaftet. Erst vier Monate später, so beschrieb Ulrich Schacht es im Buch „Vereister Sommer“, durfte die Mutter einen Brief als Lebenszeichen nach Wismar schicken. Sie wurde zu zehn Jahren Freiheitsentzug verurteilt.

Ulrich Schacht kam im erzgebirgischen Frauengefängnis zur Welt und wurde seiner Mutter wenige Wochen nach der Geburt weggenommen. „Der Geburtsort war in gewisser Weise lebensprägend“, erzählte Thomas Beyer. „Im Buch ‚Vereister Sommer‘ geht er den Ereignissen und vor allen Dingen seinem Vater nach. Ein wie seine Werke insgesamt lesenswertes Buch!“

Staatsfeindliche Hetze

Schacht wächst in Wismar auf, die Mutter wird im Januar 1954 vorzeitig entlassen und darf sich wieder um den Sohn und die ältere Schwester kümmern. Man lebt in der Böttcherstraße 16a. Nach Bäckerlehre und Sonderreifeprüfung studierte er Theologie. 1973 wurde er wegen „staatsfeindlicher Hetze“ verhaftet – im gleichen Haus wie 23 Jahre vorher die Mutter. Bei ihm war nicht verbotene Liebe der „Haftgrund“, sondern ein kritisches Gedicht.

Schacht wird zu sieben Jahren Haft verurteilt, nach drei Jahren im berüchtigten Zuchthaus Brandenburg kauft die Bundesrepublik ihn frei. Er studiert in Hamburg Politische Wissenschaften und Philosophie, arbeitet als Journalist und Buchautor und wird regelmäßig ausgezeichnet.

Verbindung nach Wismar

Thomas Beyer: „Was er immer beibehalten hat, ist die Verbindung nach Wismar. Wismar war seine Heimatstadt, er hatte Wismar im Herzen.“ Schachts Buch „Mein Wismar“ hat Beyer sehr bewegt. „Insgesamt war er jemand, der ein beeindruckendes literarisches Werk hinterlassen hat, sowohl in der Prosa als auch in der Lyrik.“

„Er war nicht einfach nur Einwohner in Wismar, er wurde hier verhaftet und ist im Gefängnis zum streitbaren politischen Menschen geworden“, so Dr. Thomas A. Seidel, einer der Weggefährten Schachts. Er ist Großkomtur der Evangelischen Bruderschaft St.-Georgs-Orden, die Ulrich Schacht im Jahre 1987 mit gründete.

Streitbarer Mensch

Die Bezeichnung „streitbarer Mensch“ fällt immer wieder bei den Gesprächen über Ulrich Schacht. „Das habe ich selber auch so erlebt“, sagte Bürgermeister Beyer. „Auch wir haben uns manchmal etwas gekabbelt, gerade wenn es um Politik ging. Das waren unterschiedliche Auffassungen, die da aufeinandergeprallt sind. Aber trotzdem konnte man sich immer sicher sein, dass man respektiert worden ist, auch wenn es eine grundlegend andere Haltung war“, spielte der Bürgermeister auf die Nähe Schachts zur politischen Bewegung der „Neuen Rechten“ an.

Gerade haben Familienmitglieder und Mitglieder der Glaubensgemeinschaft in Schweden, wo Ulrich Schacht seit 1998 lebte und auch an den Folgen eines Herzinfarktes verstarb, ihm gedacht und an ihn erinnert. Schacht wäre am 9. März 71 Jahre alt geworden. „Wir sind der Stadt Wismar zu Dank verpflichtet“, kommentierte Thomas A. Seidel die Gedenktafel. Auch Stefanie Schacht, Schachts Witwe, war sichtlich bewegt bei der Enthüllung der Gedenktafel. „Es kommen ganz viele Erinnerungen hoch...“

