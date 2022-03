DRK-Fackellauf nach Italien: Licht der Hoffnung erreicht Wismar

Wismar

Mit dem „Fackellauf nach Solferino“ gedenkt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) nicht nur der historischen Wurzeln der weltweit agierenden Hilfsaktion, sondern es setzt auch ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine. Hintergrund der Aktion ist eigentlich, die Wertschätzung für die deutschlandweit mehr als 430 000 Ehrenamtlichen des DRK zum Ausdruck zu bringen. Die leisten nun auch humanitäre Hilfe in der Ukraine-Krise. „In diesen Minuten sterben dort Menschen. Wer hätte das noch vor ein paar Wochen gedacht. Wir wünschen uns, dass der Krieg ein Ende hat“, meint Ekkehard Giewald vom Vorstand des DRK-Kreisverbandes Nordwestmecklenburg.

Bis nach Italien wird die brennende Fackel gebracht. Start war am 16. Februar in Berlin. Am Freitagvormittag erreichte sie Wismar. Maximilian Kühnel vom Schweriner Kreisverband (im Foto vorne links) hatte sie einen Tag zuvor vom Kreisverband Ludwigslust-Parchim bekommen und sie am Freitag an Ekkehard Giewald vom Nordwestmecklenburger Verband vor der neuen DRK-Kita „Hansehüppers“ in Wismar übergeben. Am Samstag wird sie dem Ortsverein Schönberger Land übergeben, der sie wiederum zum Kreisverband Lübeck bringt. So kommt sie täglich ein Stück näher zum kleinen italienischen Ort Solferino, wo das „Licht der Hoffnung“ am 24. Juni leuchten soll.

Seit 1992 wird der Fackelzug (italienische: Fiaccolata) vom italienischen Roten Kreuz organisiert. Hintergrund ist die Geschichte des Schweizer Geschäftsmanns Henry Dunant, der im Jahr 1859 durch Italien reiste. Dabei wurde er Zeuge der Schlacht von Solferino, einer der größten Auseinandersetzungen jener Zeit. Er erlebte Not und Elend der verwundeten Soldaten und setzte sich fortan für die Gründung neutraler Hilfsgesellschaften für Verwundete in Europa ein. 1863 gab es die erste nationale Rotkreuzgesellschaft – im damaligen Königreich Württemberg.

„Der Fackellauf ist eine Symbolik. Wir sind mit dem Herzen dabei, wir halten zusammen“, bezieht sich der Präsident des DRK-Kreisverbands, Rudi Volk, auf den Ukrainekrieg. Spätestens jetzt wisse Europa, was Frieden wert sei.

Von Jana Franke