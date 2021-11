Grevesmühlen

Im DRK-Krankenhaus in Grevesmühlen sind aktuell alle sechs Intensivbetten belegt. Diese Nachricht machte am Montag in Mecklenburg-Vorpommern die Runde. Allerdings handle es sich bei den sechs Patienten nicht um Covid-Patienten, erklärte Jan Weyer, Geschäftsführer der Klinik gegenüber der OZ. Würde in der aktuellen Situation ein Covid-Patient in der Grevesmühlener Klinik eingeliefert, der intensivmedizinische Betreuung wie beispielsweise Beatmung benötigt, werde er nach Wismar oder Schwerin geschickt.

„Wir gehen davon aus, dass heute zwei Intensivbetten frei werden, so dass wir dann wieder Kapazitäten haben“, sagte Weyer. „Aber das ist natürlich nur eine Momentaufnahme und kann sich jederzeit wieder ändern.“

Alle OP’s finden wie geplant statt

Die Hospitalisierungsrate von Covid-Infizierten ist in Grevesmühlen offensichtlich gering. Auch auf der regulären Station muss aktuell kein Covid-Patient behandelt werden. Das Krankenhaus ist laut dem Geschäftsführer in der glücklichen Lage, dass in den vergangenen Monaten alle Operationen wie geplant durchgeführt werden konnten. Daran soll sich vorerst auch nichts ändern.

Was die Impfwilligkeit der Mitarbeiter angehe, so sei es im Grevesmühlener Krankenhaus ebenso wie beim Rest der Bevölkerung: „Es gibt sowohl skeptische als auch impfwillige Mitarbeiter“, erklärt Weyer. Jeder Mitarbeiter müsse täglich getestet werden.

Mit Stand vom 23. November ist von den 17 in Nordwestmecklenburg verfügbaren Intensivbetten eines mit einem Covid19-Patienten belegt, der auch beatmet werden muss. Weitere zwölf Betten auf Intensivstationen sind wie in Grevesmühlen von anderen Patienten belegt. Der Hospitalisierungswert für Nordwestmecklenburg lag am Dienstag bei 5,9.

Von Annabelle von Bernstorff