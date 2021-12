Dafür gibt Wismar 46 Millionen Euro aus

Wismar

45,7 Millionen Euro will die Hansestadt in den nächsten beiden Jahren investieren. Die Erschließung des Großgewerbestandortes Wismar-Kritzow steht mit knapp neun Millionen Euro ganz oben auf der Liste. Wismar und die Gemeinde Hornstorf bringen jeweils rund 60 Hektar in das Gemeinschaftsprojekt ein.

Auf neuen Gleisen ins Haffeld in Wismar

Die neue Werftstraße zur Anbindung des Gewerbegebietes West (7, 9 Millionen Euro), der Bau von neuen Gleisen auf einer Länge von 1300 Metern im Industriegebiet Haffeld (drei Millionen Euro) sowie die Sanierung des Westkais im Westhafen und die Aufwertung des Brunkowkais zählen zu den weiteren großen Vorhaben der Stadt, die mit Eigenmitteln und Fördergeldern umgesetzt werden.

Wismar investiert in Sportanlagen

Auffällig: Der Sanierungsstau bei den Sportanlagen soll ein gutes Stück abgearbeitet werden. Für Abriss und Neubau der Sporthalle am Friedenshof sind in den nächsten beiden Jahren 2,2 Millionen Euro vorgesehen, für neue Sanitär- und Umkleidemöglichkeiten am Kurt-Bürger-Stadion sind 1,1 Millionen Euro eingeplant. Der PSV-Sportplatz erhält ein neues Sanitär- und Umkleidegebäude, in die Dauerbaustelle Mehrzweckhalle fließen im nächsten Jahr 600 000 Euro und 2023 weitere 400 000 Euro. Vorgesehen ist auch die Sanierung der Bolzplätze an der Bürgermeister-Haupt-Straße.

Nach den Tiefbau- und Straßenbauarbeiten in der Claus-Jesup-Straße wird nun der Mittelstreifen mit vielen Bäumen sowie mit Gestaltungselementen zu einer Promenade aufgewertet. Im Haushalt sind 550 000 Euro eingeplant. Weitere Gelder sind vorgesehen für Feuerwehrfahrzeuge, die Sanierung von Straßen und für den Neubau der Berufsfeuerwehr und des Ordnungsamtes am Standort Poeler Straße/Ladestraße.

„Das sind anspruchsvolle Vorhaben, die wir fortführen oder uns neu vorgenommen haben“, so Bürgermeister Thomas Beyer (SPD). Er schätzt die Finanzlage der Stadt als „relativ gut“ ein.

Nur eine Nein-Stimme gegen Doppelhaushalt

Die Bürgerschaft hat am Donnerstagabend den Doppelhaushalt für 2022/23 beschlossen und somit auch den Weg frei gemacht für die Investitionen. Die 18 Ja-Stimmen kamen von SPD, CDU, Für-Wismar-Forum und Freie Wähler. Enthalten (15) haben sich die Die Linke, AfD, Grüne, FDP und Piraten. Britta Fust (Linksfraktion) stimmte dagegen.

Was Wismarer freuen dürfte: „Für 2022 und 2023 sind keine Steuererhöhungen beziehungsweise höhere Entgelte geplant“, so Heike Bansemer, Amtsleiterin der Finanzverwaltung.

Wismar steckt 8,5 Millionen Euro in freiwillige Leistungen

Die Ausgaben für freiwillige Leistungen gehen leicht nach oben. In den nächsten beiden Jahren sind jeweils rund 8,5 Millionen Euro vorgesehen. Das Geld ist unter anderem für das Theater, die Tourismus- und Veranstaltungszentrale, Sportförderung, das Museum oder auch Städtepartnerschaften und das Kinder- und Jugendparlament.

Beim Personal sei die Stadt, so der Bürgermeister, an ihre Grenzen gekommen. Deshalb wolle man sich verstärken. Der Stellenplan der Stadt umfasst 434 Vollzeitstellen. Das ist ein Plus von 16, darunter sechs im Ordnungsamt (Verkehrsüberwachung) und vier Springerstellen für Personalengpässe.

Schulden und Eigenkapital Der Schuldenstand aus Krediten für Investitionen (zum Beispiel für Gewerbegebiete, Straßen, Schulen, kulturelle Einrichtungen) beträgt Ende 2021 rund 78,3 Millionen Euro. Im Jahr 2006 lag der Höchststand bei 106,7 Millionen, Ende 2017 waren es 91,1 Millionen Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung ist gesunken auf jetzt 1830 Euro pro Einwohner. Ende 2017 waren es 2129. Das Eigenkapital der Stadt ist auf 259,3 Millionen Euro (Ende 2021) gestiegen. Auf jeden Einwohner kommt ein Eigenkapital von 6055 Euro. Zum Vergleich das Jahr 2017: Das Eigenkapital der Stadt betrug 216 Millionen Euro, auf jeden Einwohner kam ein Eigenkapital von 5044 Euro.

Trotz Corona kein Einbruch bei der Übernachtungssteuer

Dass die Hansestadt insgesamt gut durch die Corona-Krisenjahre gekommen ist, zeigen das satte Plus bei der Gewerbesteuer und, dass es keine Einbrüche bei der Übernachtungssteuer gegeben hat. 2020 belief sich das Ist bei der sogenannten Bettensteuer auf 512 000 Euro, 2021 sind es bisher 424 000 Euro. Auch für 2022/23 plant die Stadt weiter mit jeweils 500 000 Euro Einnahmen aus der Übernachtungssteuer.

Pro und Contra zum Haushalt

Für Michael Tiedke (SPD) machen die Investitionen in Gewerbe, Gleis- und Kaianlagen Sinn, weil sie weitere Einnahmen durch die Gewerbesteuer und damit für die Zukunft von Wismar ermöglichen.

Tom Brüggert (CDU) hob das Abtragen der Schuldenlast, die Investitionen in die Wirtschaft und in den Sportbereich hervor. Ihn störe, wenn der Eindruck vermittelt werde, dass die Stadt auf der Stelle stehe. „Wismar ist eine wachsende Stadt“, als Beispiel führte Brüggert die neue Hanse-Schule und die sanierte Fritz-Reuter-Schule an.

Horst Krumpen (Linke) hätte sich angesichts sprudelnder Gewerbesteuereinnahmen mehr Mut bei Ausgaben gewünscht, so aber gebe es einen Knebel für Ideen. Für René Fuhrwerk (Grüne) gibt der Haushalt zu wenig Antworten auf die Herausforderungen der Zeit. Der Klimaschutz spiele eine untergeordnete Rolle. René Domke (FDP) sieht positiv, dass es keine Neuverschuldung geben soll. Gleichwohl erkennt er keine klare Linie, wohin sich die Stadt entwickeln wolle.

Letzteres wollte der Bürgermeister nicht im Theaterraum stehen lassen. „Ich denke schon, dass es eine Linie gab.“ Die Linien seien Flächen für Wohnen und Gewerbe, Investitionen in Schulen und jetzt stärker in Sportanlagen.

Von Heiko Hoffmann