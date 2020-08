Damals und heute: Studieren in Heiligendamm und Wismar

Heiligendamm

Heiligendamm und Wismar sind durch die Fachhochschule verbunden. Das erste deutsche Seebad war von 1953 bis 2000 Standort der Fachschule für Angewandte Kunst (FAK), die später Hochschule wurde. Nach der Jahrtausendwende lernten die Studenten dann in Wismar. Über die Jahre hat sich das Studentenleben verändert und nicht alle Traditionen wurden in der Hansestadt fortgeführt.

Mehr als 2000 Studenten ließen sich von 1953 bis 2000 in den verschiedenen Fachrichtungen in Heiligendamm ausbilden: Innenarchitektur, Grafik, Produkt-, Farb-, Oberflächen- sowie Schmuckgestaltung.

Strenge Aufnahmekriterien

Die in der DDR gegründete FAK war dem Meer so nah. Die Aufnahmekriterien galten als recht streng. Neben der entsprechenden künstlerischen Begabung mussten auch eine abgeschlossene Berufsausbildung sowie mindestens die mittlere Reife vorhanden sein. „Die Anforderungen waren hoch und es wurde viel Fleiß abverlangt“, sagte Prof. Hans Meyer. 1961 übernahm er in Heiligendamm eine Dozentenstelle und arbeitete bis 2004 als Professor für Innenarchitektur und Möbeldesign. Sein Buch „ Heiligendamm 1950 bis 2000, Lehre im Wandel“ ist eine Empfehlung für alle, die sich für die Entwicklung und Arbeit der FAK interessieren.

Prof. Hans Meyer mit seinem umfangreich recherchiertem Buch über die Geschichte der FAK. Quelle: Sabine Hügelland

„Als ich nach dem Studium begann, war ich selbst fast in dem Studentenalter und musste mich erst durchzusetzen lernen“, so der Doberaner. Auf dem Campus der Schule gab es Quartiere für die Lehrer, außerdem Mädchen- und Jungeninternate und die Schule besaß bis zur Wende auch eine eigene Küche, die alle versorgte. „ Heiligendamm mit seiner schönen Natur und der klassizistischen Architektur bot sich förmlich für solch eine Schule an. Natur und Architektur hatten immer besonderen Einfluss und Prägung auf die Studierenden, die eng mit ihren Dozenten und Professoren zusammenarbeiteten. Die intensive Betreuung förderte Kreativität und Teamgeist“, sagte Meyer.

Lehrerkollegium 1989 der FAK Heiligendamm Quelle: Archiv Fachhochschule Wismar

Studenten galten als feierfreudig

Der Standort Heiligendamm ermöglichte das Campusprinzip mit einer Synthese von Wohnen, Studieren, Arbeiten, Kommunizieren und Organisieren. „Die Studenten der FAK durchliefen ein gemeinsames gestalterisches Grundlagenstudium, Einblicke in andere Fachbereiche und ein Austausch von Erfahrungen waren immer gegeben.“ so Meyer. Die Studenten der FAK galten auch als feierfreudig. „Sie mussten viel arbeiten und so durften sie auch feiern.“ Legendär sind die Faschingsfeste, die Seifenkistenrennen sowie das Drachenfest.

Inzwischen ist Prof. Hans Meyer 82 Jahre alt, aber die Erinnerung an die FAK ist für ihn unauslöschlich. Wie auch für Regina und Norbert Kaufmann aus Glashagen. „Das Gute an der FAK war das Studieren und Zusammenwohnen unter einem Dach. Dadurch sind wir enger zusammengewachsen und haben heute noch gute Kontakte“, sagte Regina Kaufmann, die dort Produktdesign studierte. Sie spezialisierte sich auf Glas und führt mit ihrem Mann heute eine Glashütte. Ihr Mann war Leiter der Fotowerkstatt.

Studenten haben Heiligendamm lebendig gemacht

Die Keramik-Werkstatt in der FAK Heiligendamm. Quelle: Archiv Hochschule Wismar

„Das Verhältnis zu unseren Dozenten war auch klasse. Unsere Anwesenheit in Heiligendamm hat den Ort außerdem lebendig gemacht. Beigetragen dazu haben natürlich auch unsere guten Feste. Für mich waren es drei wunderbaren Jahre, die mein Leben veränderten.“ Am 11. Juni 2000 ging mit einem Frühschoppen ehemaliger Absolventen und deren Professoren die Ära der Fachschule für Angewandte Kunst im Ostseebad Heiligendamm zu Ende. Der neue Semesterbeginn fand bereits in Wismar statt.

Glasmacher Riccardo Jegodtka und die Designer Norbert und Regina Kaufmann in ihrer Glashütte in Glashagen Ausbau, nahe Bad Doberan. Regina Kaufmann studierte an der FAK Produktdesign, während ihr Mann Leiter der Fotowerkstatt war. Quelle: Sabine Hügelland

Abschlüsse sind dort heute unter anderem in Lighting Design, Architektur und Umwelt, Produktdesign, Schmuckdesign und Innenarchitektur möglich. Im Februar 2010 beendete Sabrina Lampe ihr Studium in Wismar. „Seitdem arbeite ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Studiengang Architektur“, sagte sie. „Einige der Heiligendammer Traditionen sind leider verschwunden. Veranstaltungen wie das Drachenfest oder auch das Seifenkistenrennen kennen die Studenten gar nicht mehr. Auch die zahlreichen Mottopartys wie Helden der Kindheit, für die Studenten nicht nur aufwendige Deko, sondern auch unglaublich kreative Kostüme kreiert haben.“

Fachschaftsrat in Wismar organisiert Studentenveranstaltungen

Drachenbootrennen der Studenten der FAK Heiligendamm. Quelle: Raimond Strauss

Nun organisiert der Fachschaftsrat der Fakultät Gestaltung die eine oder andere Veranstaltung. Die Studenten treffen sich eher privat. „Sie nutzen die Möglichkeiten der Region. Einige engagieren sich im akademischen Segelverein, andere legen sich einen Kleingarten zu.“

Der Strand ist nicht weit, jedoch „wenn die Studenten ihre Zeit lieber am Strand, statt im Hörsaal verbringen, dann fällt es auf. Aufgrund der überschaubaren Studierendenzahlen lernt man die Studenten schnell kennen“, sagte Sabrina Lampe.

Doch zurück zu den Wurzeln: 1949 wird Prof Werner Laux von der Landesregierung Mecklenburg mit der Leitung und dem Aufbau der „Landesschule für Kunsthandwerk“ beauftragt, deren Aufbautitel zunächst „Arbeitsschule für Güte und Form“ lautete. Am 23. Oktober 1950 fand die Eröffnung in Wismar statt. Raum und Gerät, Grafik, Keramik, Malerei, Plastik, Schmuck, Textil hießen die Fachgruppen. Außerdem begann der Aufbau der Schmiede und Kunstschlosserei an der „ Fachschule für Angewandte Kunst Wismar“, wie sich die Schule ab 1951 benannte.

1953 war Neuanfang in Heiligendamm

In Wismar war jedoch kein Platz für eine weitere Entwicklung und so kam es 1953 zum Neuanfang in Heiligendamm im ehemaligen Kindererholungsheim. Mit dem Umzug nach Heiligendamm konnten 160 Studenten dort beginnen. Der Bildhauer Reinhardt Schmidt übernahm von 1952 bis 1956 die Leitung der Schule, danach Gerhart Präkelt, Siegfried Stöbe und Dr. Helmut Rothert. Prof. Dr. Joachim Skerl leitete von 1972 bis 1991 und förderte ein designorientiertes neues Schulprofil mit den Abteilungen Raumgestaltung, Produktgestaltung und Angewandte Kunst/Keramik.

Das Gebäude der FAK Heiligendamm. Quelle: Ulrike Zintler

Bereits in den 1950er-Jahren verlor die Schule Abteilungen wie Textil, Bekleidung/Mode, Kunstschmiede und Plastik. Mit dem neuen Profil wurde sie wieder deutlicher an den Erfordernissen der Industrie orientiert. Praktika und Verträge sicherten eine enge Zusammenarbeit mit Betrieben und Kombinaten. Viele Entwicklungen konnten realisiert und Designleistung ausgezeichnet werden.

Mit der Wende kam die FAK am 3. Oktober 1990 als berufsbildende Schule in Trägerschaft des Landes MV. „Die Studenten gingen auf die Straße und demonstrierten in Schwerin. Sie fordern, dass ihre Schule einen Ausbildungsstatus zugeschrieben bekommt, der ihrem Niveau angemessen ist“, sagte Prof. Meyer, der 1991 als Gründungsdekan berufen wurde und im Vorfeld am neuen Fachhochschulkonzept arbeitete.

Am 15. Oktober 1991 begann in Heiligendamm der Hochschulbetrieb, zunächst als Außenstelle der FH Stralsund, ab dem 1. Oktober 1992 als Fachbereich Design/ Innenarchitektur an der FH Wismar. 2000 zogen die Studenten in einem Neubau nach Wismar, an den Ursprung ihrer Schule. Heiligendamm war nun Geschichte. Mit einem wehmütigen und großen Abschlussfest nahmen die Dozenten und Studenten Abschied von ihrer geliebten FAK Heiligendamm.

Abschlussfeier der Fachhochschule für Angewandte Kunst in Heiligendamm. Ab 2000 befindet sich die Hochschule in Wismar. Quelle: Tim Keller/ Andreas Schwarz

Von Sabine Hügelland