Die Kirchengemeinden Dambeck-Beidendorf und Alt Meteln, Cramon und Groß Trebbow haben am Samstagnachmittag zum Kleidertausch im Hof der Pfarrscheune Dambeck eingeladen. Um 15 Uhr eröffneten Pastorin Daniela Raatz und Gemeindepädagogin Agnes Kreutzberg den kleinen Textilbasar, der unter dem Motto „Tauschrausch statt Kaufrausch“ stand. „Ich habe schon mehrere Kleidertauschmärkte erlebt“, erzählte Agnes Kreutzberg, „und da hatte ich die Idee, dass wir das hier bei uns auch mal ausprobieren könnten.“ Pastorin Daniela Raatz ergänzte: „Nun haben wir auch noch einen schönen Tag gefunden und es trotz Corona einfach öffentlich gemacht.“

Wer mit leeren Händen kam, hat gespendet

Vor der Kaffeerunde hatten viele junge und ältere Damen ihre Kleider, Jacken, Mäntel und Blusen in der Pfarrscheune auf die Ständer gehängt und Hosen, Schuhe und Taschen auf die Bank. Maximal zehn Kleidungsstücke durften mitgebracht und wieder mitgenommen werden. Wer nichts mitgebracht hatte, konnte für eine Spende in die Sammelbüchse trotzdem Kleidungsstücke aussuchen. „Was hängen bleibt, wollen wir dem Sozialkaufhaus in Wismar spenden“, so die Gemeindepädagogin weiter.

„Mit unserer Aktion wollen wir dem Kaufrausch entgegenwirken. Dieser Kleidertausch ist doch eine schöne ökologische Variante, mal wieder etwas Neues in den Schrank zu bekommen“, ist Pastorin Daniela Raatz überzeugt.

Teilnehmerinnen waren begeistert

Das Angebot kam an: Nachdem der Kleidertausch freigegeben war, lichteten sich die Ständer schnell. Es wurde gesucht und gefunden, sich im Spiegel gedreht, das eine zurückgehängt, das andere zum Mit-nach-Hause-nehmen gesichert. Schicke Sachen waren dabei und so manche Dame, der Gefallenes nicht passte, sah dann etwas enttäuscht drein.

Alles in allem aber waren die Frauen begeistert: „Ich finde die Idee super toll. Im Kreisagrarmuseum habe ich sowas auch schon mal erlebt. Da war die Resonanz riesig. Ich bin gegen diese Wegwerfpraktiken. Auf diese Art eine Wiederverwertung zu finden, ist einfach toll“, so Karin Musilinski aus Wismar.

Auch Vera Doneck aus Dambeck-Hütte ist begeistert: „Ich veranstalte selbst solche Kleidertauschmärkte für meine Freunde ganz privat, jetzt demnächst am 24. September wieder. Da sammelt man Erfahrungen, die ich Daniela Raatz weitergegeben habe. Nach so einem Kleidertausch haben alle aufgeräumte Kleiderschränke und hängen das eine oder andere neue Stück in den Schrank.“

Kleine Andacht zum Thema Kaufrausch

Auch Severina Pierstorf aus Hoppenrade war begeistert: „Ich kenne sowas nur aus der Großstadt, aber bei uns auf dem Dorf? Ich finde es super.“ Und Renate Friese, die ehemalige Küsterin aus Dambeck, meinte: „Wenn ich das eher gewusst hätte – ich habe gerade meine schönen ausrangierten Kleider in die Kleiderkammer gebracht.“

Zum Abschluss des Kleidertauschnachmittages thematisierte Pastorin Daniela Raatz den Kaufrausch noch einmal in einer kurzen Andacht. „Da geht es um das, was uns geschenkt wird; um den Slogan: Was nichts kostet, taugt auch nichts; Wie viel Kleidung man so im Jahr kauft und wie viel man überhaupt braucht...“

Die ganze Aktion hatte auch ein weiteres Ziel: Die Getränke- und Kuchenspenden sowie eventuelle Spenden für Kleider werden für „ Brot für die Welt“ gesammelt.

