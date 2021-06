Dambeck

War das eine Überraschung für die Mädchen und Jungen im Natur- und Waldkindergarten Dambecker Seen! Zum Frühstück am gestrigen Kindertag gab es gefüllte Eierkuchen, gebacken von einem Vater, und Kuchen von einer Oma.

Dann durften sie sich wünschen, was sie an ihrem Ehrentag unternehmen. Die zwölf Kinder wollten spielen – auf dem vor einem Jahr neu gestalteten Spielplatz in Dambeck. Anschließend wurde japanisches Theater in der geschmückten Kita aufgeführt, dem die kleinen Zuschauer gebannt folgten.

Zum Kindertag gab's japanisches Theater für die Mädchen und Jungen in der Natur- und Wald-Kita in Dambeck. Quelle: privat

Verein Dörfergemeinschaft Dambecker Seen ist Träger

Genau vor einem Jahr, zwei Monate später als ursprünglich geplant, öffnete die Natur- und Waldkita in Dambeck, Gemeinde Bobitz. „Nach den anfänglichen Sorgen, weil zu wenig Kinder angemeldet waren und wir auch noch Erzieherinnen suchten, sind wir jetzt total glücklich, doch relativ unkompliziert durch das schwierige Jahr gekommen zu sein“, sagt Martina Scheller, Vorsitzende des Trägervereins Dörfergemeinschaft Dambecker Seen und zweifache Mutter. „Vier bis sieben Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen wurden immer betreut, die Erzieherinnen haben Großartiges geleistet.“

Wer braucht seinen Rasentraktor nicht mehr?

Soweit es möglich war, haben sie einen normalen Kindergartenalltag gestaltet. Dabei unterstützten auch die Projektpartner des Vereins. So kamen beispielsweise Senioren aus der Region, um mit den Kindern zu wandern. Auch ein Futterhaus für die Vögel haben sie gebaut. Die Initiative „Natur und Garten“, die die Kita ein Jahr lang begleitet, half unter anderem, einen Schulgarten anzulegen. Auch für Geldzuwendungen ist der Verein dankbar. Von einer 500-Euro-Spende jüngst will er ein Sonnensegel auf dem Hof anbringen. „Zur Pflege des Geländes benötigen wir noch einen Rasentraktor. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir einen ausrangierten übernehmen könnten oder anderweitig unterstützt würden“, hofft die Vereinsvorsitzende auf Hilfe.

Die Einrichtung mit ihren 15 Betreuungsplätzen für Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt wird im September ausgelastet sein. „Wir mussten leider schon Eltern absagen“, bedauert Martina Scheller. Sie freut sich aber, dass es sogar schon eine Anmeldung fürs Jahr 2024 gibt. Alle vier Erzieherstellen konnte der Verein längst besetzen und wird ab August einen jungen Mann zum Erzieher ausbilden.

Von Haike Werfel