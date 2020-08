Dambeck

Mit Hilfe erheblicher EU-Fördermittel hat die Kirchengemeinde Dambeck-Beidendorf die denkmalgeschützte Pfarrscheune in Dambeck vor dem Verfall retten können. Nach mehrjähriger umfangreicher Sanierung wurde das vermutlich 1785 erbaute Fachwerkhaus im vergangenen September mit einem großen Gemeindefest eingeweiht. Jetzt gab es aus dem Strategiefonds des Landes nachträglich Geld für die Fenster, Innentüren und Tore.

Nur noch selten gibt es Pfarrhofensembles wie in Dambeck, einem Ortsteil der Gemeinde Bobitz. Es besteht aus Kirche, Pfarrhaus, Pfarrscheune und Pfarrwitwenhaus und es ist noch vollständig erhalten. Dieses architektonische Kleinod galt es zu erhalten und mit neuer Lebensqualität zu bereichern. Darin waren sich die evangelische Kirchengemeinde und die politische Gemeinde einig. Hinzu kommt, dass hinter dem Pfarrhaus das Naturschutzgebiet „ Dambecker See“ beginnt.

Reetgedeckte Scheune ist Gemeindezentrum

Die ehemalige Gemeindevertretung Bobitz gab 2015 ihr Einverständnis zur Sanierung der vom Verfall bedrohten reetgedeckten Scheune. Sie wurde zu einem Gemeindezentrum entwickelt – für öffentliche kulturelle und altersübergreifende Veranstaltungen.

Der Gemeinderaum ist jetzt barrierefrei wie auch die beiden Toiletten, die eingebaut wurden. In der Pfarrscheune finden Filmabende, kleine Konzerte, Gesprächsrunden und Seniorennachmittage statt. Sie wird für Kirchgemeinde- und andere Feste genutzt und steht auch für Familienfeiern zur Verfügung. Im Gemeinderaum probt auch der Posaunenchor der Kirchengemeinde.

Bobitz' Ortschronist Reinhard Dopp im Gemeinderaum mit kleinem Klavier. Auf der anderen Seite befindet sich eine Küchenzeile. Quelle: Haike Werfel

Rund 328 000 Euro aus dem EU-Leader-Programm

„Unsere Pfarrscheune ist ein Schmuckstück geworden. Sie wird von den Dorfbewohnern und anderen Besuchern gern angenommen“, berichtet Pastorin Daniela Raatz. Etwas mehr als 400 000 Euro hat die Sanierung gekostet. Davon erhielt die Kirchengemeinde rund 328 000 Euro aus dem europäischen Leader-Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums.

Am Montagabend nahm die Pastorin einen nachträglichen Fördermittelbescheid über 30 000 Euro dankbar entgegen. Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) und Landtagsmitglied Christiane Berg brachten ihn vorbei. Die Christdemokratin aus Groß Stieten hat sich für das Geld aus dem sogenannten Strategiefonds des Landes eingesetzt. Aus diesem freudigen Anlass spielte der Posaunenchor, unterstützt von weiteren Bläsern aus der Region. Frauen aus der Kirchengemeinde hatten Kuchen gebacken.

Übergabe des Fördermittelbescheides auf Abstand: Pastorin Daniela Raatz (l.) nimmt die Mappe mit den Schriftstücken von Innenminister Lorenz Caffier im Beisein von Bürgermeisterin Anne Homann-Trieps und CDU-Landtagsmitglied Christiane Berg entgegen. Quelle: Haike Werfel

Der Minister würdigte das rege Gemeindeleben in Dambeck, das nur durch das Mitmachen vieler Bewohner funktioniere. Er bedankte sich für das Engagement, die denkmalgeschützte Pfarrscheune zu erhalten. Aus dem Strategiefonds fördern die Regierungsfraktionen SPD und CDU kurzfristig kleinere Projekte in den Kommunen, was von der Opposition immer wieder kritisiert wird.

Neue Elemente bewusst farblich abgesetzt

Die 30 000 Euro sind in die Scheunentore, neue Fenster und Innentüren geflossen. Petrolfarben gestrichen, heben sie sich in dem historischen Fachwerkhaus ab. „Die Farbe macht das Neue deutlich. Die neuen Elemente sollen sich bewusst absetzen“, sagt Barbara Zielenkiewitz. Die Wismarer Architektin hat die Sanierung der Scheune fachlich begleitet.

Zu guter Letzt soll nun noch der Pfarrhof gepflastert werden. Im September beginnen die Arbeiten, kündigt die Pastorin an. Sie sind notwendig, weil die unebene Fläche in der regenreichen Jahreszeit unter Wasser steht. Deshalb wird zunächst eine Entwässerungsleitung verlegt. Für den Hof sollen Naturpflastersteine verwendet werden. Mit geschliffenen Granitsteinen wird ein Gehweg gepflastert.

Von Haike Werfel