Dambeck

Etwa alle zwei Wochen ist Heinz Reimann in seiner Heimat. Am Sonntag, dem 2. Januar, feiert er seinen 64. Geburtstag im alten Bürgermeisterhaus in Dambeck, Nordwestmecklenburg. Das ist sein Elternhaus. In unmittelbarer Nähe zur Dambecker Mühle ist er aufgewachsen.

1983 zog er nach Jena in Thüringen, wo er heute noch immer mit seiner Frau Carola Hartwig lebt. 2020 haben sie geheiratet. Wenn er in Jena ist, dann vermisst er den Rugensee, erzählt er. Ist er in Dambeck – oft auch allein – dann fehlt ihm seine Familie und auch seine Arbeit.

Seit 1991 arbeitet der studierte Ingenieur für Landtechnik als Fahrlehrer, dort hat er auch seine jetzige Frau kennengelernt. Mit ihr zusammen restauriert und saniert er gerade sein Elternhaus. Denn als Rentner möchte er mehr Zeit in seiner Heimat als in Jena verbringen. „Saisonal werden wir wohl immer wieder hier sein“, hofft Heinz Reimann, der in seiner Freizeit die Geschichte des Ortes, der zur Gemeinde Bobitz gehört, schriftlich festhält.

Von Katja Peters