Mit so vielen Besuchern hatte Rico Giese nicht gerechnet. Schon bevor sein Vortrag über das Naturschutzgebiet Dambecker Seen begann, war klar, dass in der Dambecker Pfarrscheune nicht alle Platz finden können nach den vorgeschriebenen Abstandsregeln. Also wurde kurzerhand umgebaut und die etwa 60 Interessierten nahmen ihren Stuhl mit nach draußen auf die große Wiese. Und auch für den nicht tageslichttauglichen Beamer war schnell Ersatz gefunden – ein ortsansässiger Unternehmer brachte einen großen Fernseher vorbei.

Unerschöpfliches Wissen über beide Dambecker Seen

Der Vorfreude auf den Vortrag des Naturschutzwartes tat das keinen Abbruch. Von der ersten bis zur letzten Minute hingen alle Gäste an seinen Lippen. Und Rico Giese hatte viel zu erzählen. Sein Wissen über das Naturschutzgebiet mit dem großen und dem kleinen See ist schier unerschöpflich, vor allem was die Vogelwelt angeht. „Die beiden Flachgewässer sind aus ornithologischer Sicht sehr wertvoll. Sie sind bekannt als Rastplatz für den Vogelzug nordeuropäischer Gänse. Im Herbst versammeln sich Tausende Tiere – neben den Gänsen auch Kraniche, um vom reichen Nahrungsangebot zu profitieren“, erklärte er.

Fischadler mit Nisthilfe angelockt

Sein Herz gehört allerdings dem Fischadler und der Trauerseeschwalbe. Während er den Raubvogel tatsächlich mit einer selbstgeflochtenen Nisthilfe auf einer alten vertrockneten Eiche anlocken konnte und dieser sogar schon Nachzucht hatte, will er versuchen, die ehemaligen Bewohner am Dambecker See wieder anzusiedeln. Denn Ende der 1980er-Jahre wurden noch 20 Brutpaare gezählt. Mittlerweile gibt es keine Tiere mehr in den beiden sumpfigen Flachgewässern, die im Süden in das Drispether Moor münden.

Brutinseln für die Trauerseeschwalbe

Die Goldammer hat Rico Giese im Naturschutzgebiet Dambecker Seen fotografiert. Quelle: Rico Giese

Gemeinsam mit der Unteren Naturschutzbehörde will Rico Giese Brutinseln aufstellen, um so der Trauerseeschwalbe die Seen zwischen Dambeck und Wendisch-Rambow wieder schmackhaft zu machen. Er erzählte in diesem Zusammenhang von einem Experiment, welches ihm zu Hause in Testorf-Steinfort gelang. „Ich wollte wieder einen schwarzen Himmel voll mit Rauchschwalben. So wie ich es als Kind im Sommer immer erlebt hatte“, erzählte der 50-Jährige. Über die Jahre installierte er 80 Nisthilfen an seinem Haus und in diesem Jahr hat es mit den über 200 Vögeln fast mit einem schwarzen Himmel geklappt. Als er davon sehr anschaulich berichtete, weckte er wohl in jedem Zuschauer die Idee, sich auch Nisthilfen zu besorgen.

Mindestens einmal pro Woche im Naturschutzgebiet

Das Blaukehlchen fühlt sich wohl im Naturschutzgebiet Dambecker Seen. Quelle: Rico Giese

Während des gut einstündigen Vortrages zeigte er einige Fotos der Vögel, die er während des Jahres immer an den Seen beobachtet. Denn mindestens einmal in der Woche ist er in seinem „Wohnzimmer“ unterwegs und das schon seit vier Jahren als Naturschutzwart. Natürlich schaut er immer nach dem Seeadler mit seinen Jungen, aber auch nach dem Blaukehlchen, der Goldammer, der Schafstelze oder dem Flussregenpfeifer. Einige Zuhörer berichteten von ihren Beobachtungen bei Spaziergängen, sodass es einen regen Austausch gab. Aber Rico Giese machte auch nachdenklich, als er erzählte, welche Vögel alle nicht mehr in dem geschützten Gebiet leben. Er vermisst die Rufe der Feldlerche oder die vom Kiebitz.

Verein „Schatzhüter“ sucht Mitstreiter

Auch deshalb hat er den Verein „Schatzhüter“ mit weiteren Interessierten aus Dambeck und Umgebung gegründet. Zusammen wollen sie neben der Ansiedlung der Trauerseeschwalbe auch den alten Hohlweg wieder begehbar machen, damit Spaziergänger das gesamte Naturschutzgebiet erleben können. „Wer unterstützen will, sehr gerne. Wir brauchen viele helfende Hände, um die Vogelwelt an den beiden Seen zu erhalten“, sagte der Naturschutzwart zum Abschluss und erhielt für seinen hoch interessanten Vortrag langen Applaus.

Mehr Informationen auf: www.dambecker-seen.de/schatzhueter

Seit 1947 teilweise unter Schutz Das Naturschutzgebiet Dambecker Seen ist 195 Hektar groß. Zusammen mit den umgebenden Uferzonen, Wiesen, Weiden, Wäldern und Mooren gehört die einzigartige Seen- und Sumpflandschaft zu einem 1354 Hektar umfassenden Flauna-Flora-Habitat (FFH)-Gebiet. Bereits 1947 wurden Teile des heutigen Gebietes gesetzlich unter Schutz gestellt, zwei Erweiterungen folgten 1967 und 1972. Seit dem Jahr 1992 zählt es zu den Europäischen Naturschutzgebieten, die der FFH-Richtlinie unterliegen. Das ebenfalls naturgeschützte 69 Hektar große Gebiet „Drispether Moor“ schließt sich im Südosten an. Das Areal ist auf Feldwegen und Wiesenpfaden zwischen Drispeth, Dambeck, Wendisch Rambow und Zickhusen zu Fuß oder mit dem Fahrrad erlebbar. Festes Schuhwerk und ein Fernglas werden empfohlen, ebenso das Parken in den jeweiligen Ortskernen.

