Damit befasst sich die Wismarer Bürgerschaft am Donnerstag 

Wismar

Das Stadtparlament kommt am Donnerstag zu seiner ersten Sitzung in diesem Jahr zusammen. Sie findet ab 17 Uhr im Bürgerschaftssaal im Rathaus statt. Auf der umfangreichen Tagesordnung stehen unter anderem die neue Entgeltordnung des Stadtgeschichtlichen Museums Schabbell sowie des Theaters der Hansestadt zur Beschlussfassung. Zudem hat die Bürgerschaft über die Erweiterung und Erneuerung der Skateranlage am Kagenmarkt zu befinden. Dafür sollen Städtebaufördermittel verwendet werden.

Interfraktionelle Anträge

Mehrere Fraktionen legen dem Parlament gemeinsame Anträge vor, beispielsweise zur Nutzung der „Alten Mensa“ (Für-Wismar-Forum; Bündnis 90/Die Grünen; FDP), zur Erstellung und Umsetzung eines Personalentwicklungskonzeptes für die Seniorenheime der Hansestadt und zur Begrünung von Bushaltestellenhäuschen (jeweils Bündnis 90/Die Grünen; Für-Wismar-Forum).

Stadtteilgespräch am Burgwall

Die CDU-Fraktion schlägt vor, dass präventive Geschwindigkeitsanzeigetafeln in der Stadt aufgestellt werden. Die Fraktion Die Linke möchte, dass die Bürgerschaft zum geplanten Nato-Manöver mit Landstreitkräften im Früjahr in Europa Stellung bezieht. Die Vorlage ist mit „Nein zu Defender 2020 – ja zu Frieden und Umweltschutz!“ überschrieben. Zudem regt die Linksfraktion ein Stadtteilgespräch des Bürgermeisters und Verantwortlicher von MV Werften mit den Anwohnern am Burgwall, Salzhaff und An der Koggenoor an zu den Problemen, die sich aus dem verstärkten Fremdparken der Werftmitarbeiter ergeben.

Fußgängerampel am Lenensruher Weg

Auch die Fraktion Für-Wismar-Forum hat zu dem Thema eine Beschlussvorlage eingereicht. Sie spricht sich für Anwohnerparken in dem Wohngebiet aus. Ferner beantragt die Fraktion, eine Fußgängerampel im Lenensruher Weg einzurichten, in allen Sitzungsräumen der Bürgerschaft und ihrer Ausschüsse eine W-Lan-Verbindung zu realisieren, die Bürgerschaftssitzungen künftig live zu übertragen und eine elektronische Abstimmanlage im Bürgerschaftssaal zu installieren.

Von OZ