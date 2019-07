Bad Kleinen

Zum Ende des Schuljahres wurde von der Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG) in Bad Kleinen ein Schwimmlernkurs ausgeschrieben und nur sieben Kinder hatten sich angemeldet. Da waren die Mitglieder des Vereins „Freunde der Kinder“ Bad Kleinen doch erschrocken und wollten etwas unternehmen. „Nach unseren Erfahrungen können Kinder im allgemeinen nicht so gut schwimmen, das ist aber beim Leben am Schweriner See notwendig“, erklärte die stellvertretende Vereinsvorsitzende Kathy Rathsack. Besonders das naturbelassene Schwimmen mit den Pflanzen, Steinen und dem trüben Wasser sei nicht so einfach.

Schwimmkurs soll nicht vom Geldbeutel abhängen

Auf jeden Fall sollte die Teilnahme am Schwimmkurs nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängig sein – immerhin kostet der Kurs pro Kind 60 Euro. Da hatte der Verein erstmals die Idee, dass er die Kursgebühren in diesem Jahr übernehmen würde. Die Folge: Die Zahl der Anmeldungen stieg rasant.

Zur Galerie So lustig war der Schwimmkurs in Bad Kleinen

Der Verein ist Träger der freien Jugendhilfe und sieht die Finanzierung als eine Präventionsmaßnahme, um die Zahl der Badeunfälle zu minimieren.

„Wir sind sehr stolz und zufrieden, fast alle Kinder haben den Kurs bestanden. Dieser Kurs ist ein wichtiger Schritt zum Schwimmern lernen“, bestätigte die Leiterin der Ausbildung, Rettungsschwimmerin Liana Bath. Auch kleine Lernerfolge wurden bei der Urkundenübergabe gewürdigt. Die fünfjährige Ilena Pekar erhielt in diesem Jahr eine Froschurkunde und will im nächsten Jahr unbedingt wieder dabei sein.

60 Prozent der Grundschüler können nicht schwimmen

Übrigens: 60 Prozent der Sechs- bis Zehnjährigen in Deutschland sind keine sicheren Schwimmer. Das ergab eine Umfrage, die im Auftrag der DLRG gemacht wurde. Und: Viele können auch später im Erwachsenenalter noch nicht richtig schwimmen. Die Ortsgruppe Wismar der DLRG bietet daher einmal im Jahr einen Schwimmkurs für Erwachsene an.

Nachdem Anfang Juni ein zehnjähriges Mädchen im Freibad Tessin ( Landkreis Rostock) ertrunken war, forderten immer mehr Vereine, Initiativen und Parteien flächendeckenden Schwimmunterricht im Land. Auch der Landtag im Schweriner Schloss will sich nun intensiver mit dem Thema beschäftigen. Das Bildungsministerium verwies bisher darauf, dass es im Schuljahr 2016/17 in Mecklenburg-Vorpommern an 272 von 279 staatlichen Grundschulen Schwimmunterricht gegeben habe. Dem gegenüber stehen allerdings die fast 60 Prozent der Kinder, die nach der Grundschule nicht oder nur schlecht schwimmen können.

Verein will weiteren Schwimmkurs anbieten

Der Verein „Freunde der Kinder“ Bad Kleinen möchte im kommenden Jahr den 14-tägigen Kurs wegen des großen Erfolges wiederholen. „Wir finanzieren unsere Projekte mit Unterstützung durch die Gemeinde, aber der Großteil der Spenden stammt von aufmerksamen und kinderliebenden Bürgern und Firmen aus Bad Kleinen. Unter anderem hat das Gesundheitszentrum Stefan Taube für das nächste Jahr schon Unterstützung zugesagt, nun hoffen wir auf weitere Unterstützer“, blickt Kathy Rathsack in die Zukunft. Sie betont zudem: „Es geht um die Sicherheit und das Wohl unserer Kinder.“

Frank Peter Reichelt / Michaela Krohn