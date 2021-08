Damshagen

Thomas Malow weiß nicht so recht, wo er anfangen soll. „Die Hilfsbereitschaft ist einfach extrem groß. Unglaublich, wer sich alles gemeldet hat“, sagt der DRK-Mitarbeiter, der eigentlich den Jugendklub in Neuburg leitet und jetzt das Feriencamp in Damshagen organisiert. Seit Sonntag erholen sich dort fünf Jungen und Mädchen im Alter zwischen 10 und 13 Jahren, die aus den vom Hochwasser betroffenen Gebieten in NRW kommen. 

Der DRK-Landesverband hatte die Aktion angeschoben und Camps auf Rügen, in Waren an der Müritz und in Damshagen zusammen mit den Kreisverbänden organisiert. Eigentlich ist die Unterkunft in der alten Schmiede in Damshagen für 20 Kinder ausgelegt. „Mit Rügen und der Müritz können die Leute wahrscheinlich mehr anfangen, es gab offenbar nicht mehr Anmeldungen“, sagt Thomas Malow. Die Camps auf Rügen und in Waren sind voll besetzt. „Der Vorteil für uns ist natürlich, dass wir uns so ganz anders um die Kinder kümmern können.“

Sozialarbeiter Thomas Malow: „Die Hilfsbereitschaft ist einfach extrem groß. Unglaublich, wer sich alles gemeldet hat.“ Quelle: Nicole Hollatz

Und die haben seit Sonntag richtig Spaß. Denn nicht nur etliche Unternehmer, die Gemeinde Damshagen, Fahrradverleiher, das Gutshaus Stellshagen und Privatleute haben das Camp unterstützt, sondern auch Freizeitparks und sogar der Verein „Poeler Kogge“. Am Donnerstag gab es für die Gruppe eine kostenlose Tour bis nach Poel und zurück. Drei Stunden bei herrlichem Sommerwetter waren eine ganz besondere Überraschung. „Und wenn die nächsten Durchgänge kommen, dann machen wir das gern noch einmal für die Kinder, umsonst natürlich“, sagt Gerd Lenke, Büroleiter beim Koggenverein. „Das war doch klar, dass wir diese Aktion unterstützen.“

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Drei Durchgänge für Kinder in Damshagen

„Der Kletterpark war echt super“, sagt Dominik Zavelbag. Der 13-Jährige war zusammen mit den anderen Kindern am Mittwoch auf der Anlage im Familienferiendorf. Zweieinhalb Stunden konnten sie sich dort ausprobieren. „Auch dort sind uns die Betreiber mit dem Preis entgegengekommen. Es ist schon der Hammer, was wir an Unterstützung bekommen“, sagt Thomas Malow. Dass er dabei ist, hängt mit den Sanierungsarbeiten im Neuburger Jugendklub zusammen. Deshalb hat er Zeit, um das Camp zu leiten. Wenn die fünf Jungen und Mädchen am Sonnabend zu ihren Familien zurückgebracht werden, bereitet er den nächsten Durchgang vor. Die nächsten zwei Wochen erwartet das DRK weitere Kinder aus den Hochwassergebieten.

Der Kletterpark in Boltenhagen Quelle: Michael Prochnow

Auch wenn die Heimatorte von einigen der Kinder nicht direkt von den schweren Schäden betroffen sind. So kennen sie alle Menschen aus den Orten, die das Hochwasser zerstört hat. „Wir prüfen natürlich nicht bei jedem Kind nach, ob und wie stark die Familie betroffen ist“, erklärt Thomas Malow. „Jeder von ihnen hat Freunde und Bekannte, die betroffen sind. Auch die Bilder von dort haben Spuren hinterlassen. Wir wollen den Kindern ein paar schöne Tage bieten. Und das funktioniert wirklich super.“

Besuch im Piraten-Open-Air

Das Piraten-Open-Air in Grevesmühlen Quelle: Michael Prochnow

Am Mittwochabend hatte das Piraten-Open-Air in Grevesmühlen die kleine Gruppe eingeladen, die Vorstellung kostenlos zu besuchen. Den Kindern hat das Spektakel um Capt’n Flint und seine Crew gut gefallen. „Ja, es ging bis 22 Uhr, aber sie haben ja Ferien und einmal geht das auch“, so Thomas Malow. Am Freitag geht es ins Wonnemar. Auch wenn sie die Ostsee vor der Nase haben. „Das haben sie sich selbst ausgesucht. Als sie gehört haben, es gibt hier ein Spaßbad, war nur noch die Frage zu klären, wann wir das machen.“

Der Transport der Kinder aus NRW nach Mecklenburg-Vorpommern wird über das DRK zentral organisiert. Mit Bussen werden sie abgeholt und auch wieder nach Hause gebracht.

Von Michael Prochnow