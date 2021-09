Rock gegen Rechts - Danger Dan am Piano und Gerüchte um Udo Lindenberg – so lief das Rock-Festival gegen Neonazis in Jamel

Das Festival „Jamel rockt den Förster“ gegen Rechtsextremismus konnte wegen Corona nur verkleinert stattfinden. 450 Tickets wurden pro Tag verkauft. Mit Danger Dan feierte das Publikum als Höhepunkt einen Rocker am Klavier, der vom klassischen Pianisten Igor Levit begleitet wurde. Ein Musiker auf der Bühne berichtete zuvor von seinen persönlichen, schmerzhaften Erfahrungen mit Rassismus.