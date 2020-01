Darauf können sich Besucher im Kreisagrarmuseum Dorf Mecklenburg 2020 freuen

Dorf Mecklenburg

Das Kreisagrarmuseum hat ein Maskottchen: eine rotbunte Kuh namens Berta. „Seit zweieinhalb Jahren reden wir davon, jetzt ist es endlich da“, präsentierte Museumsdirektor Dr. Björn Berg das neue Mitglied in seinem Team. Und das ist sich einig: Kuh Berta passt perfekt hierher. Das Buttern ist ein beliebtes Thema im Museum. Außerdem gibt es ein großes Modell, an dem Besucher das Melken ausprobieren können. Simone Roggentin aus Grapen Stieten, Mitglied im Museumsförderverein, hat die knuddelige Figur gehäkelt. Sie soll künftig Kinder beispielsweise auf ihrer Wissensrallye durchs Museum begleiten, so eine Idee.

Das Maskottchen ist aber nicht die einzige neue Errungenschaft im Agrarmuseum. Es hat zum Beispiel zu seinen drei Dreschkästen einen vierten geschenkt bekommen. Der stammt aus dem Jahr 1958. Der Clou: Nach einer Idee im Förderverein wurde der Dreschkasten aufgeschnitten und mit einer Fensterscheibe versehen. „Wenn nun am Rad gedreht wird, können Besucher sehen, was im Inneren des Dreschkastens passiert“, erläutert der Museumsdirektor. Das wird unter anderem zum „Frühlingserwachen mit Motorenknattern“ am 1. Mai möglich sein. „Dann wollen wir Garben dreschen.“

Dieser Dreschkasten stammt aus dem Jahr 1958. Wird an der Kurbel gedreht, ist hinter der Scheibe zu sehen, was im Inneren passiert. Quelle: Haike Werfel

Sechs Prozent mehr Besucher in 2019

In seiner Rückschau auf das zu Ende gehende Jahr stellte Björn Berg erfreut einen Besucherzuwachs fest. Etwa sechs Prozent mehr Gäste seien im Museum gewesen, insgesamt fast 12 000. „Vor allem die Sonderveranstaltungen kamen gut an, davon gab es auch mehr als im Jahr 2018.“ Allein die vier plattdeutschen Nachmittage lockten 450 Teilnehmer an, darunter die Kinder aus der Grundschule Dorf Mecklenburg. Einmal waren alle da, beim zweiten Mal war die Schule fast komplett vertreten.

Workshop für Plattdeutschlehrer

Aufgrund des großen Interesses an der niederdeutschen Sprache bereitet das Museumsteam zum einen ein Angebot vor, stärker in die Schulen zu gehen. Andererseits wird es im Februar einen Workshop für künftige Plattdeutsch-Lehrer geben. Er wird von einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin am Kompetenzzentrum Greifswald geleitet. Außerdem ist das Museum am 23. April Gastgeber für das Finale im plattdeutschen Wettbewerb in MV für Kinder und Schüler. Am 26. September findet ein plattdeutscher Nachmittag mit Bücherbasar statt.

Nach den dreiwöchigen Betriebsferien startet das Kreisagrarmuseum am 6. Januar ins neue Jahr. Am 9. Januar wird Manfred Waak zu einem Vortrag erwartet. Der Fachberater informiert ab 10 Uhr über „Lösungen für den digitalen Pflanzenbau von Agricon“, über das Verfahren, die Kosten und die Effekte. Er will darstellen, wie die GPS-Technik erfolgreich in der Landwirtschaft eingesetzt werden kann.

Frauen-Flohmarkt mit Comedyshow

Neu ist am 18. Januar ein Frauen-Flohmarkt mit Comedyshow. Das heißt, ab 18 Uhr können Frauen im nächtlichen Museum stöbern und ab 19 Uhr mit „Froillein Schanette“ lachen. Interessierte Anbieter werden gebeten, sich per Mail an info@kreisagrarmuseum.de oder telefonisch unter 03841-790020 bis zum 11. Januar für den Nummernflohmarkt anzumelden.

Bewährte und erfolgreiche Veranstaltungen gibt es weiterhin, etwa das Schlachtefest (15. Februar), die Frauentagsfeier am 8. März – diesmal mit einer historischen Modenschau –, das Ritterfest im Juli, das zweitägige Oldtimertreffen Anfang September, den Auftakt zu den Nordwestmecklenburger Wildwochen mit Bauernmarkt, zu dem Mitte Oktober 1400 Besucher kamen, nach erfolgreicher Premiere in diesem Jahr den Musikerflohmarkt (31. Oktober) oder den Kreativ- und den Voradventsmarkt.

Mehr Angebote für Familien

„Im kommenden Jahr wollen wir den Fokus mehr auf die Familien legen“, kündigt Björn Berg an. Der Museumsgarten wurde umgestaltet und ein Kräuterbeet angelegt, „um die Natur riechen und schmecken zu können“. Statt des Kindertages am 1. Juni wird jetzt am 6. Juni ein Familienfest gefeiert. Der zweite Tag des Oldtimertreffens am 6. September soll ebenfalls Familien ansprechen. Angedacht sind Spiele und Wettbewerbe zwischen Eltern und ihren Kindern.

In den Winterferien wird es zwei Wochen lang ein Programm am Vor- oder am Nachmittag geben. Auf Anfrage ist dies auch für den Sommer gedacht. Fest steht bereits, dass das Museum wieder in den Herbstferien Angebote für Kinder bereithalten wird.

Fünf Sonderausstellungen

Ferner sind fünf Sonderausstellungen geplant. So läuft die über die ostdeutsche Landtechnik noch bis zum 13. April. „Während der Wochenend-Schließzeit werden wir an einigen Tagen ermöglichen, die Schau zu besichtigen. Zudem planen wir einen Nachmittag, an dem eine Band zum Kaffee spielt“, teilt der Museumsdirektor mit.

Dr. Björn Berg mit der Broschüre "Ein Gang durch die Geschichte der Landtechnik in Bildern", die das Kreisagrarmuseum zur Sonderausstellung herausgibt. Die erste Auflage von 100 Exemplaren ist bereits vergriffen, eine zweite im Druck. Quelle: Haike Werfel

In der zweiten Sonderausstellung zeigt das Ehepaar Krull aus Grevesmühlen seine Malerei – auch zu Pfingsten. So nimmt das Museum erstmals an „Kunst offen“ teil. Und das gleich mit zwei Aktionen. Denn in einem Zelt an der B 106 ist eine zweite Ausstellung mit dem Kulturverein Dorf Mecklenburg geplant.

In der dritten Sonderausstellung präsentieren Mitglieder des Fördervereins ab 12. Juni historisches Spielzeug. Die vierte steht unter dem Thema Textilien. Sie zeigt ab 14. August Stickerei, Patchworkarbeiten, Klöppel- und andere Kunst. In der fünften Sonderausstellung wird ab 2. Oktober Wildmalerei von Ulf Peter Schwarz aus Plüschow zu sehen sein.

Museumsanbau mit neuem Eingangsbereich

Zu guter Letzt kündigt Direktor Berg bauliche Veränderungen am Museum an. Am Giebel des Flachbaus soll ein Anbau für zwei Büros und ein neuer Eingangsbereich entstehen. Das Wirtschaftsgebäude an der B 106 wird umstrukturiert. „Hier wollen wir eine Bibliothek anbieten und eine Digitalisierungsstation einrichten, um die Museumsstücke und Bücher zu digitalisieren.“ Ferner will das Team die Märchenwiese umgestalten. Sie soll laut Berg märchenhafter werden. „Wir haben Infotafeln bestellt und wollen Schulen bitten, Märchenfiguren zu malen. Die schönste wird prämiert.“

Lesen Sie auch:

Feldhäcksler, Schwadmäher, Kartoffelkombine - Schau in Dorf Mecklenburg zeigt DDR-Landtechnik

Mensa-Neubau in Dorf Mecklenburg soll bis Jahresende dicht sein

Im Einsatz für ein schönes Dorf Mecklenburg

Über die Autorin

Von Haike Werfel