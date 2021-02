Darüber hätte sich Wismars Boxlegende Fiete von Thien gefreut

Wismar

Die Anteilnahme ist riesig. Die Trauer reicht weit über Wismar und die Boxszene hinaus. Der Tod von Wismars Boxlegende Fiete von Thien macht viele Menschen betroffen. Am Montag hat er im Alter von 81 Jahren seinen letzten Kampf verloren.

In Corona-Zeiten mit all den Einschränkungen ist der Abschied noch schwieriger als ohnehin schon. „Und dennoch werden die vielen tröstenden Worte in diesen Tagen der Familie ein Stück guttun und Kraft in diesen schweren Stunden schenken“, hofft OZ-Redakteur Heiko Hoffmann. Er kennt die Familie seit vielen Jahren und hat über Vater Fiete und Sohn Andreas wiederholt berichtet.

Nach dem OZ-Beitrag „Wismars Boxlegende Fiete von Thien verstorben“ schreibt zum Beispiel der frühere TSG-Handballtrainer Ronald Frank: „Ein guter Trainer, Sportsmann und ein Wismarer Urgestein.“ Peter Kühne teilt die Einschätzung, die der Sohn, Andreas von Thien, über seinen Vater geäußert hat: „Wahrlich ein Sportler vom Scheitel bis zur Sohle!“

Mit Nico Riebow meint ein früherer Schützling: „Fiete, du warst der beste Trainer, den ich kenne.“ Auch Sven Wiemann denkt voller Achtung an seinen Trainer zurück: „Hart, aber gerecht. Er hat mir sehr viel auf den Start in ein eigenständiges Leben mitgegeben. Dafür bin ich ihm zutiefst dankbar.“

Sohn würdigt seinen Vater

Vater und Sohn hatten ein sehr inniges Verhältnis. Andreas von Thien, Sportnachrichtenchef von RTL und n-tv, erinnert auf Facebook an das Boxerlied, das einst Schwergewichts-Boxweltmeister Max Schmeling sang. „Das Herz eines Boxers kennt nur eine Liebe: Den Kampf um den Sieg ganz allein“, heißt es unter anderem. Dazu schreibt der Sohn, der in Wismar geboren wurde und bei der OZ in Wismar sein Volontariat absolviert hatte: „Du hast viele große Siege mit deinen Schützlingen gefeiert. Und sie nach Niederlagen wieder aufgebaut und stärker gemacht. Auch fürs Leben. Einen besseren Trainer und Motivator kann man sich nicht wünschen. Und einen besseren Familienvater auch nicht.“

Fiete von Thien und OZ-Reporter Heiko Hoffmann beim 80. Geburtstag der Trainerlegende im Dezember 2019. Quelle: privat

Viele Reaktionen

Weiter schreibt der Sohn über seinen Vater: „Du warst unser aller ,Fiete’ der Herzen! Ein Original, eine Persönlichkeit, ein Vorbild, Sportler vom Scheitel bis zur Sohle. Fiete, bitte sorge dort oben in deiner neuen Trainingsgruppe für Fairness, Action und Sportlichkeit. In unseren Herzen hier unten lebst du sowieso auf ewig weiter.“ Am Montag war Andreas von Thien im Schneechaos von Köln nach Wismar gefahren, um seiner Mutter Gerdi beizustehen.

Unter dem Post gibt es viele Kommentare. So von Gerd Almendinger, Präsident des FC Anker Wismar: „Ein tolles Sportlerherz hat leider viel zu früh aufgehört zu schlagen.“ Die Wismarer Lehrerin Solvig Klingbiel schreibt: „Er hat viele Menschen inspiriert. Er hat vor allem vielen jungen Menschen eine Perspektive aufgezeigt, sie gefördert und geprägt. Ich trauere um ihn als einen Menschen, den ich immer bewundert habe, ob seiner Härte und seiner Güte.“

Andy Schiemann, Trainer beim Boxclub Traktor Schwerin, berichtet: „Er hat mich als Sportler mitgeprägt und als junger Trainer immer unterstützt. Eine Persönlichkeit, von denen es leider zu wenig gibt.“ Und auch der frühere Schwergewichtsboxer Luan Krasniqi schreibt an Andreas von Thien gerichtet: „Mein herzliches Beileid für deinen Papa.“

Von Heiko Hoffmann