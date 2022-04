Darum bleibt Brücke über Zierower Bach monatelang gesperrt

Proseken/Zierow

Kurze Verbindung und idyllisch gelegen: Der Kirchweg von Proseken durch den Wald in Richtung Zierow und Ostsee ist nicht nur bei der einheimischen Bevölkerung beliebt. „Das war schon immer so. Früher ist da der Baron mit der Kutsche lang gefahren. Alle haben den Kirchweg genutzt, um zur Kirche, zur Schule, zum Kaufmann oder zur Kneipe zu kommen“, weiß Werner Kolz. Der Prosekener, der am 27. April seinen 85. Geburtstag feiert, kann sogar Geschichten von 1946 erzählen, als bei Hochwasser die Schlucht unter Wasser stand und die Brücke kaputt war.

Kaputt ist die Brücke aus DDR-Zeiten jetzt auch. Nicht ganz, aber das etwa acht Meter lange Bauwerk über den Zierower Bach ist zumindest mit zwei weiß-roten Absperrschranken gesperrt. Das, sagt Zierows Bürgermeister Franz-Josef Boge, sei das Ergebnis einer Brückenprüfung im vergangenen Jahr gewesen.

„Notreparatur muss doch möglich sein“

Die Brücke, eine Metallkonstruktion mit Brettern und einem Handlauf aus Eisen, befindet sich auf dem Gebiet der Gemeinde Zierow, grenzt aber an Proseken, einen Ortsteil der Gemeinde Gägelow. Der Gägelower Gemeindevertreter Bernd Kolz hat wenig Verständnis für die Sperrung, schon gar nicht für den langen Zeitraum. „Zumindest eine Notreparatur muss doch möglich sein, damit die Fußgängerbrücke nicht eine Ewigkeit gesperrt ist. Spaziergänger und Ausflügler nutzen gerne den Weg. Wir reden von Tourismus und finden uns damit ab, dass so eine Verbindung über Monate gesperrt ist“, so Kolz. Vor Ort zeigt er, dass schon versucht wird, mit Ästen und Steinen provisorisch von einem Ufer zum anderen über den Zierower Bach zu gelangen.

Auch Gägelows Bürgermeister Friedel Helms-Ferlemann ist nicht glücklich mit der Situation. Er geht nach Rücksprache mit seinem Zierower Amtskollegen davon aus, dass die Brücke mindestens bis Sommer 2023 gesperrt bleibt. „Das ist natürlich alles andere als ideal. Die Brücke wird viel genutzt, nicht nur von Bürgern aus Proseken, Gägelow, Stofferstorf und Umgebung. Mit Beginn der Sommermonate nutzen auch Kinder gerne den Weg, um mit ihren Fahrrädern zum Strand nach Zierow zu fahren.“

Neue Brücke kostet 120 000 Euro

Am guten Willen der Gemeinde Zierow liege es nicht, versichert Bürgermeister Franz-Josef Boge. Ein erster Förderantrag, der auf die touristische Infrastruktur zielte, sei abgelehnt worden. Boge: „Das wirft uns um ein Jahr zurück.“ Schätzungen sehen Kosten von 120 000 Euro für eine neue Brücke vor.

Boge: „Ohne Fördermittel kann sich das eine Gemeinde wie Zierow nicht leisten.“ Auch er bedauert den Zustand. „Das ist wirklich schade, weil es ein sehr schöner Weg ist.“ Einige hätten sich bereits einen Behelfsweg gesucht, der sei aber eher für Eingeweihte und nicht für Touristen.

Zierow stellt zweiten Förderantrag

Jetzt unternimmt Zierow einen zweiten Anlauf. Boge: „Wir sind dabei, über Leader einen neuen Förderantrag zu stellen.“ Bis zum 30. Juni müssen die Anträge eingereicht sein. Leader ist eine Fördermaßnahme der Europäischen Union zur Entwicklung des ländlichen Raumes. Mit Hilfe der Leader-Förderung konnten seit 2014 gut 80 Projekte mit insgesamt 13,4 Millionen Euro in den Amtsbereichen Schönberger Land, Klützer Winkel, Neuburg, Neukloster-Warin, Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen, Grevesmühlen-Land, Stadt Grevesmühlen und Insel Poel umgesetzt werden. Regionalmanagerin der Lokalen Aktionsgruppe ist Sophie Maletzki.

„Wir bitten auf Knien, dass der Förderantrag akzeptiert wird.“ Franz-Josef Boge, Bürgermeister der Gemeinde Zierow Nicole Buchmann

Boge: „Wir bitten auf Knien, dass der Förderantrag akzeptiert wird.“ Der Bürgermeister rechnet damit, dass die Brücke dann 2023 fertiggebaut wird. Bis dahin bleibe sie gesperrt. Bei der Brückenprüfung sei herausgekommen, dass auch die Widerlager der Brücke marode sein könnten.

Provisorische Lösung scheidet aus

Ein Kostenvoranschlag für eine notdürftige Reparatur habe üppige 30 000 Euro ergeben, die Haftung sei aber nicht hinreichend geklärt. Das alles habe letztlich dazu geführt, dass die Brücke gesperrt bleibt. So habe es die Gemeindevertretung Zierow besprochen. Boge: „Wir gehen auf Nummer sicher. Im öffentlichen Raum verhält man sich anders als im privaten. Wenn was passiert, gibt es ein echtes Problem, das Risiko will keiner eingehen.“

