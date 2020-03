Darum engagiert sich eine Wismarerin seit zwölf Jahren als Pflegemutter

Wismar

Nora* ist erst zwei Wochen auf dieser Welt, als das Jugendamt eine Pflegefamilie für sie sucht. Es fragt bei Ilona Schmidt* an. Wohlwissend, dass die Wismarerin bereits einen neun Monate alten Säugling in Pflege hat.

„ Nora war in Obhut des Kinder- und Jugendnotdienstes. Als sie mich mit ihren braunen Augen angeschaut hat, konnte ich gar nicht anders und hab gesagt: ‚Dich kleine Maus nehme ich auch noch mit‘“, erinnert sich Ilona Schmidt. Das ist jetzt zehn Jahre her.

Für Kurzzeitpflege entschieden

Nora ist das einzige Pflegekind, das sie über diesen langen Zeitraum betreut. „Ich habe mich eigentlich für die Kurzzeitpflege bereit erklärt. Die beträgt drei Monate. Aber oft dauert sie länger. Bis zu einem Jahr kann sie gehen.“ Außerdem nimmt die 54-Jährige nur Säuglinge in Pflege. „Sie lassen sich leichter lenken als ältere Kinder“, begründet die dreifache Mutter.

„Ich brauche Kinder um mich“

Als ihre beiden ältesten Töchter erwachsen sind und ihre eigenen Wege gehen, wird es immer ruhiger im Haus. „Ich bin ein Mensch, der Kinder um sich braucht und Leben im Haus haben will“, sagt Ilona Schmidt. Sie hat seinerzeit ein Haus, in dem sie mit ihrer jüngsten Tochter lebt, und denkt über die Möglichkeit der Pflegefamilie nach. „Ich bin kinderlieb, habe schon als Kind viel als Babysitter auf Jüngere aufgepasst und konnte es kaum erwarten, eigene Kinder zu haben“, erzählt sie.

Ihren Job als Dozentin gibt sie auf, „da hatte ich einen Zehn-Stunden-Arbeitstag und musste immer weit fahren. Als ich arbeitslos war, habe ich mir überlegt, das zu machen, was ich am liebsten mag: Kinder betreuen“, schildert sie den Entscheidungsprozess. Bevor sie Pflegemutti wird, muss sie einen Lehrgang absolvieren. Das Jugendamt prüft die familiäre und finanzielle Situation sowie die Eignung der Bewerberin. Die muss auch ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen – und dies alle drei Jahre erneut.

Je länger die Pflege , umso enger die Bindung

„Es ist schön, mit anzusehen, wie sich die Kleinen entwickeln. Je länger das Kind bei mir bleibt, umso enger ist die Bindung – auch fürs Kind. Wenn es das erste Mal ‚Mama‘ sagt, fällt es mir schon schwer, es wieder abzugeben“, gesteht Ilona Schmidt. Sie wisse am Anfang nie, wann die Kurzzeitpflege endet. Darüber entscheidet das Jugendamt und auch, ob das Kind anschließend zu den leiblichen Eltern kann oder in eine neue Pflegefamilie geht.

Bei Nora habe die Behörde von Jahr zu Jahr entschieden. Letztlich stand fest, dass ihre Mutter nicht für sie sorgen kann. Von ihrem Vater weiß man nichts. „Ich habe es nicht fertiggebracht, Nora in eine andere Pflegefamilie zu geben. Es war für sie besser, bei mir zu bleiben“, erklärt Ilona Schmidt, die heute als Integrationshelferin arbeitet. „Sie ist für mich wie eine eigene Tochter.“

Beratung und Austausch im Pflegeelternverein

Die Pflege, sagt sie, ist wie ein Vollzeitjob. „Man ist 24 Stunden für das Kind da.“ Nicht selten sind Pflegekinder aufgrund von Erlebnissen in der eigenen Familie traumatisiert, leiden unter dem fetalen Alkoholsyndrom, weil ihre Mutter in der Schwangerschaft getrunken hat, oder an einer anderen Krankheit.

Im Pflegeelternverein, den es seit vier Jahren in Nordwestmecklenburg gibt, können Pflegeeltern ihre Erfahrungen austauschen, sich informieren, beispielsweise zu ärztlichen Spezialisten oder zur Beantragung von finanziellen Zuschüssen, sowie sich weiterbilden. „Wir laden auch Experten, zum Beispiel Ärzte, Rechtsanwälte oder Erzieher, zu Vorträgen ein“, berichtet Ilona Schmidt.

Mehr Hilfe vom Jugendamt erwünscht

„Unser Eindruck ist, dass die Jugendämter in den Landkreisen die Pflegeeltern unterschiedlich gut beraten und unterstützen. Wir wünschen uns hier manchmal mehr Hilfe, weniger bürokratische Hürden und dass wir nicht um das kämpfen müssen, was uns laut Gesetz an Unterstützung zusteht“, sagt Ilona Schmidt. Denn das Pflegegeld reiche bei Weitem nicht aus, um die Bedürfnisse und Wünsche eines Kindes zu erfüllen.

Mit Nora, die an einer chronischen Krankheit leidet, muss sie zweimal im Jahr nach Rostock zum Arzt. In der Schule hatte das Mädchen Probleme mit Mitschülern. „Auch hier haben wir kein Verständnis und keine Unterstützung erfahren. Das war eine schwere Zeit. Nora hat die Schule gewechselt. Wo sie jetzt lernt, fühlt sie sich sehr wohl“, erzählt ihre Pflegemutti.

Pflegetochter möchte wie Pflegemutti heißen

Und ihre Augen leuchten, als sie erzählt, dass das Mädchen ihren Namen annehmen will. „Mit ihren zehn Jahren versteht sie die Situation und kann Wünsche äußern. Sie möchte eben ganz zur Familie gehören.“ Noras Mutter hat ein Besuchsrecht und darf ihre Tochter alle zwei bis drei Monate sehen. „Das will Nora aber gar nicht“, sagt Ilona Schmidt. Sie weiß, dass die Mutter das Sorgerecht abgegeben hat. „Nun möchte ich meine Pflegetochter gerne adoptieren.“

Wiedersehen nach zwölf Jahren

Neun Kinder hatte Ilona Schmidt in den vergangenen zwölf Jahren in Pflege. „Mein erstes Pflegekind habe ich vor Kurzem zufällig wiedergesehen. Der Junge hat sich toll entwickelt. Seine Eltern haben sich nach zwölf Jahren bei mir bedankt.“ Das freut sie. „Der Kampf und die Mühen, die ich in all den Jahren hatte, waren es wert“, sagt die Pflegemutti. „Den Kindern ein lebenswertes Leben zu ermöglichen, dafür nehme ich alles in Kauf.“

*Anmerkung der Redaktion: Die Namen wurden auf Wunsch der Pflegemutter geändert. Sie musste sich schon gegen Missgunst und falsche Beschuldigungen wehren.

Der Pflegeelternverein Etwa 120 Kinder und Jugendliche leben in Nordwestmecklenburg in Pflegefamilien. Der Bedarf ist weitaus größer, sagt Käte Wischeropp vom Pflegeelternverein. Gegründet vor vier Jahren steht der Verein Familien, die ein Adoptiv- oder Pflegekind betreuen, zur Seite. Er organisiert regelmäßig einen Stammtisch, damit sich Eltern, Förderer und Interessierte austauschen können. Alle Themen werden vertraulich behandelt. Mehr Infos im Internet unter www.pflegeelternverein-nwm.de Kontakt per E-Mail an pe-stammtisch-nwm@gmx.de Ansprechpartnerin ist Käte Wischeropp (038 41 / 616 227).

Lesen Sie auch

Von Haike Werfel