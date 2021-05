Wismar

Auf Holz gebaut und gewonnen. Der Holzbau für die Kita „Stadtspatzen“ und das Pädagogische Forum in Wismar zählen zu den Preisträgern des bundesweiten Wettbewerbs „Holzbauplus“. Der Hingucker am Gerberhof 5b, mit Blickrichtung zum Mühlenteich und zur Hochbrücke, wurde 2019 eingeweiht.

Der „Sonderpreis für Kindertagesstätten“ geht nach Wismar. Um diesen konnten sich öffentliche und freie Träger bewerben, die nicht nur beim Bauen und Sanieren auf nachwachsende Rohstoffe setzen, sondern den Nachhaltigkeitsgedanken auch bei Ausstattung und Freiflächengestaltung, in Ernährungs- und pädagogischen Konzepten berücksichtigen.

Große Freude bei den Machern

In Wismar ist das am Besten gelungen. Bauherr für das Vorhaben ist Marco Krentz. Der ist über den Preis ebenso glücklich wie Cindy Kruske und Christian Meißner von den Freiort-Architekten aus Boltenhagen sowie Anja Graeff und Dörte Joost, Geschäftsführerinnen der gemeinnützigen LernWert GmbH. Diese ist der Träger der Kita „Stadtspatzen“ und des Pädagogischen Forums für die Ausbildung von Erziehern.

„Den Bundespreis zu gewinnen ist schon etwas Besonderes. Für mich als Zimmermann, als Holzbauer, für die Firma und auch für unsere Region“, so Marco Krentz, Geschäftsführer der Hochbau Krentz & Müller GmbH.

Das Architektenpaar Cindy Kruske und Christian Meißner, beide sind seit 2013 selbstständig, fühlt sich mit dem Holzbau sehr verbunden. Die Eltern von fünf Kindern haben viel Herzblut in das Projekt gesteckt. Die Kombination aus Kindern, Erziehern, Holz und dem Nachhaltigkeitsgedanken hätte sie sehr gereizt. „Das Haus ist unser Aushängeschild“, freut sich Christian Meißner.

Die Lern-Wert-Geschäftsführerinnen Anja Graeff und Dörte Joost fühlen sich mit dem Preis im Nachhinein noch mehr von ihrem Konzept bestätigt. „Wir waren vom ersten Gedanken der Bauplanung bis zur Fertigstellung eingebunden, das hat unheimlich gut funktioniert“, strahlt Dörte Joost.

Lernduett unter einem Dach

Die Jury würdigt die Verbindung von Kindertagesstätte und Erzieherausbildung als Lernduett unter einem Dach des Dreigeschossers in Holzrahmenbauweise. „Entstanden ist ein ganzheitlicher Bildungsbau, der sowohl baulich als auch pädagogisch nachhaltig auf die Zukunft ausgerichtet ist“, so die Jury.

Neubau am Wallensteingraben

In der Würdigung heißt es weiter: „Der Neubau entstand auf einer ehemaligen Brache am Wallensteingraben zwischen Altstadt und sozial benachteiligten Stadtquartieren. Die Umsetzung eines Kitaneubaus in Kombination mit einer Ausbildungsstätte für zukünftige Erzieher unter dem Träger Lernwert bietet einen ganzheitlichen, überregionalen Mehrwert für die Bildungslandschaft und die weitere Stadtentwicklung.“

Auch eine Cafeteria

Ergänzt wird die Einrichtung durch eine integrierte Cafeteria mit großer Küche, die sowohl Kinder, Schüler und Personal im Haus mit gesundem Essen versorgt als auch Gäste aus der Nachbarschaft täglich zum Mittagstisch einlädt und weitere Kitaeinrichtungen der Stadt mitversorgt.

Umfeld aufgewertet

„Nachhaltigkeit, ressourcenbewusste Entscheidungen, eine ganzheitliche Denkweise sowie ein Inklusionskonzept mit barrierefreien Kita- und Arbeitsplätzen belegen die Zukunftsfähigkeit des Projektes in einer nachhaltigen, weil zukunftstauglichen Gebäudestruktur“, schreibt die Jury.

Das Quartier rund um die Einrichtung wurde mit der Fertigstellung des Neubaus offensichtlich aufgewertet. Das Haus ist der größte Holzrahmenbau MVs in dieser Art der Nutzung. In nur neun Monaten war er fertiggestellt.

Investor aus Wismar

Möglich wurde der Neubau durch den Investor und Bauunternehmer Marco Krentz aus Wismar, der das Grundstück im Dezember 2016 von der Stadt erworben hatte und insgesamt fünf Millionen Euro in das Gebäude investierte. Zusammen mit den Freiort-Architekten setzte er dieses landesweit einmalige Verbundvorhaben um. Herausgekommen ist ein Holzbau mit 2500 Quadratmetern vermietbarer Fläche.

In der Kita werden 30 Krippen- sowie 60 Kindergartenkinder betreut. Außerdem werden 100 Frauen und Männer für den Erzieherberuf ausgebildet.

Der Bundeswettbewerb 198 Projekte wurden beim Holzbauplus-Bundeswettbewerb 2020 – Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen eingereicht. Eine vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft berufene unabhängige Wettbewerbsjury wählte die Preisträger aus. Sie erhalten ein Preisgeld von insgesamt 50 000 Euro. Es gab zehn Preisträger in vier Bereichen: 1. Wohnungsbau: Neubau Einfamilienhaus, Neubau Mehrfamilienhaus, Sanierung Einfamilienhaus; 2. Öffentliches Bauen: Neubau und Sanierung; 3. Gewerbliches Bauen: Neubau und Sanierung; 4. Sonderpreise: Strohgedämmte Gebäude, Kindertagesstätten (Kita Stadtspatzen und Erzieherausbildung Wismar), Innovation. Ziel ist es, zu einer breiteren Akzeptanz für das Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen beizutragen.

Von Heiko Hoffmann