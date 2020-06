Darum öffnet das Wismarer Wonnemar noch nicht am Montag

Wismar

Leute klopfen an die Tür und fragen: Wann machen Sie wieder auf? Auch das Postfach des Wonnemars ist rappelvoll. „Viele Menschen wollen endlich wieder schwimmen“, sagt Marketing-Chefin Madlen Spiekermann. Sie freut sich über das Klopfen, die netten Nachrichten – und noch mehr darüber, dass Spaßbäder in Mecklenburg-Vorpommern ab dem 15. Juni wieder öffnen dürfen. Am Montag kann man in Wismar allerdings noch nicht ins Wasser steigen, sondern vermutlich erst am Mittwoch.

„Wir müssen noch die mikrobiologischen Untersuchungen des Wassers abwarten und auf grünes Licht vom Amt“, erklärt Madlen Spiekermann. Proben aus allen Becken analysieren zu lassen sei nichts Neues, mehrfach täglich würde das im Normalbetrieb geschehen. In Corona-Zeiten und der damit verbundenen Zwangsschließung sei das aber nicht nötig gewesen. „Und da wir nicht wussten, wann wir wieder öffnen dürfen, brauchen wir noch ein paar Tage länger, um alles gut vorzubereiten“, bittet die Wismarerin um Verständnis.

Hotelgäste können ins Becken

Bislang sind die einzigen Besucher des Spaßbades die Hotelgäste des dazugehörigen Wonnemar-Resorts – sie können das Sport- und das Außenbecken nutzen. Schon bald haben sie dabei mehr Leute um sich. Heute Abend steigen bereits die ersten Rettungsschwimmer ins Wasser und setzen ihre Ausbildungskurse fort.

Neben den Schwimmern sehnen auch die Wonnemar-Mitarbeiter den Neubeginn herbei. „Sie stehen in den Startlöchern“, berichtet Madlen Spiekermann. Eine Gäste-Begrenzung ergebe sich zwangsläufig. Nicht jeder Schrank, nicht jede Umkleide könne genutzt werden. Auch der Gang auf die Toiletten ist nur mit wenigen Personen gleichzeitig möglich. Dafür dürfen alle Bereiche, auch die Saunen, öffnen. Aber auch hier gibt es Einschränkungen: Aufgüsse sind noch nicht erlaubt. Dennoch ist das Wonnemar-Team „optimistisch gestimmt“, weil es endlich wieder eine Perspektive gäbe.

Viele Familien checken ein

Das Resort profitiert von einer weiteren Lockerung. Hotels dürfen wieder alle Betten vermieten und nicht wie bislang nur 60 Prozent. Da vor allem Familien einchecken, die auch gerne das Spaßbad besuchen, gibt es noch freie Kapazitäten.

Büfetts werden wegen der Corona-Regeln nicht angerichtet, stattdessen wird serviert. Genügend Personal gibt es dafür. „Wir sind krisenerprobt“, betont Madlen Spiekermann.

Im Phönix-Hotel „Seeblick“ in Wismar-Wendorf muss wie überall auf Büfetts verzichtet werden. Hotelchef Andy Paetow freut sich, dass mehr Urlauber ins Land gelassen werden. Aber: „Je voller die Häuser sind, umso schwieriger wird es, die Corona-Regeln einzuhalten“, sagt er. Fürs Essen-Servieren brauche es mehr Personal und das sei schon vor der Pandemie schwer zu finden gewesen.

Gute Nachfrage, doch was ist 2021?

Die Nachfrage nach Urlaub an der Küste sei zurzeit stark. Zu Pfingsten hätte das Haus voll sein können. Auch ab Ende Juni, wenn die Sommerferien beginnen, würden viele Gäste anreisen. Was schade sei, so Andy Paetow, ist, dass zum Beispiel Prospekte oder Flyer mit Sehenswürdigkeiten in der Region nicht ausgelegt werden dürfen. „Denn die kann man nicht desinfizieren“, erklärt der Hotelchef. Und er blickt auch schon mit etwas Sorge aufs kommende Jahr.

Was wird es bringen? Kommen die Touristen dann immer noch an die Ostseeküste oder können sich sie sich dann einen Urlaub nicht mehr leisten, weil sie erst in Kurzarbeit waren und dann arbeitslos wurden? „Die gesamte wirtschaftliche Entwicklung wirkt auf sich auch auf unsere Branche aus“, ergänzt Andy Paetow.

Von Kerstin Schröder