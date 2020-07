Das A-Team war in Grevesmühlen unterwegs

Grevesmühlen

Erinnerung an „Das A-Team“, an die Jugendzeit – an Westfernsehen schauen in den 1980er Jahren, an der DDR-Staatssicherheit vorbei. Für alle, die das „A-Team“ nicht kennen, eine kurze Zusammenfassung des Serienkonzepts: Im Mittelpunkt der Serie stehen vier ehemalige US-Soldaten: Sergeant Bosco „B. A.“ Baracus, Captain H. M. Murdock, Lieutenant Templeton „Face“ Peck und Colonel John „Hannibal“ Smith. Sie werden fälschlich eines während des Vietnamkrieges verübten Verbrechens beschuldigt und befinden sich seitdem auf der Flucht vor der Militärpolizei. Im Stil Robin Hoods helfen sie anderen Menschen, die in Not geraten sind und vom Gesetz im Stich gelassen wurden.

Von Annett Meinke