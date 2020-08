Das Wunder von Wismar: Als die Werft das erste Kreuzfahrtschiff baute

Wismar

Im Jahre 1965 ließ eine Pressemeldung aufhorchen: In der Zeitung „Die Welt“ war zu lesen, dass ein französisches Reiseunternehmen Mittelmeer-Kreuzfahrten auf sowjetischen Vergnügungsschiffen anbiete. Die ersten Fahrten werde das in der Bundesrepublik für die Sowjetunion gebaute Motorschiff „ Iwan Franko“ unternehmen.

In der DDR-Presse folgte ein Aufschrei. Bei der „ Ivan Franko“ handelte es sich um das erste Passagierschiff, das nach 1945 auf deutschem Boden gebaut wurde. Und zwar in Wismar. Fünf dieser Schiffe liefen in drei Typausführungen in Serie auf der noch jungen Werft von Stapel – mit einem luxuriösen Innenausbau. Das Typschiff „ Ivan Franko“ (1964) und seine vier Schwesterschiffe „ Aleksander Puschkin“, „Taras Shevchenko“, „Shota Rustaveli und „Mikhail Lermontov“ waren von der Reederei Sudoimport Moskau in Auftrag gegeben worden und sollten mit den feinsten Materialien, die es damals gab, ausgestattet werden. Die Schiffe waren für zahlungskräftige Passagiere aus dem „nichtsozialistischen Ausland“ bestimmt. Allein zwischen 1961 und 1965 sollte die Werft 25 Seefahrgastschiffe liefern. Gebaut wurden 24 Schiffe in verschiedenen Klassen, zu denen die fünf Einheiten der Ivan-Franko-Klasse gehörten.

Die Mathias-Thesen-Werft

Die Mathias-Thesen-Werft Wismar war auf Befehl der sowjetischen Besatzungsmacht gegründet worden. Zunächst als Reparaturwerft für die sowjetische baltische Flotte gedacht, begann der Ausbau der Werft, eine Kabelkrananlage kam von der Leipziger Firma Bleichert. Erste Neubauten: Fischereifahrzeuge und Spezialschiffe. Dann Kabinen-Flussfahrgastschiffe, die auf den großen Strömen der UdSSR in Europa und Asien zum Einsatz kamen. Die insgesamt 49 Fahrgastschiffe besaßen höchsten Komfort, sogar einen Musiksalon mit weißem Blüthener-Flügel gab es. Nun sollten Hochsee-Fahrgastschiffe für den Schwarzmeer-Liniendienst, aber auch für weltweite Urlauberreisen folgen: die Ivan-Franko-Klasse. Dies erforderte, eine Zulieferindustrie aus dem Boden zu stampfen, denn aufgrund der politischen Lage und angesichts des beginnenden Kalten Krieges schlossen sich Zulieferungen aus der Bundesrepublik oder anderen kapitalistischen Ländern aus. Walzstahl, Aluminium und mehr mussten ohnehin importiert werden. Jährlich benötigte die Werft 37 000 Tonnen Walzstahl. Von der Kabinenausstattung, den navigatorischen Geräten, der Schiffselektronik, den Kühlsystemen, der Kombüseneinrichtung, den Rettungsmitteln bis zum Kabel- und Rohrleitungsbau oder dem Guss der riesigen Propeller musste alles irgendwie von Betrieben der DDR hergestellt oder gar neu entwickelt werden. Nur die Schiffsdiesel wurden in Polen geordert und beruhten auf einer Lizenz der Firma Sulzer aus der Schweiz. Unter diesen Bedingungen wurde bald klar, dass die Kreuzfahrtschiffe keinesfalls kostendeckend produziert werden konnten. Dennoch wurden die Verträge erfüllt. Lieferungen an die Sowjetunion genossen oberste Priorität, kostete es, was es wolle.

Ein luxuriöses Schiff

Nach zwei Jahren Bauzeit wurde die „ Ivan Franko“ 1964 an die Schwarzmeer-Reederei Odessa übergeben. Das Schiff hatte die damals Wahnsinnssumme von 79,3 Millionen Mark gekostet.

Zu den Sonderausstattungen zählten ein Kinderschwimmbad, ein medizinisches Zentrum, Musik- und Rauchsalon, Cafés und Bar, Bibliothek, Kino und Spielzimmer. Die Zwei- und Vier-Bett-Kabinen verfügten allerdings nicht über Nasszellen, was sich in späteren Jahren als großer Nachteil herausstellte. Wie damals noch üblich, verfügte das Schiff über zwölf absenkbare Rettungsboote und 36 automatisch aufblasbare Gummirettungsflöße, sowie über eine automatische Schottenschließanlage.

Alle fünf Schiffe waren im Prinzip baugleich, wurden jedoch im Laufe der Jahre den moderneren Anforderungen schrittweise angepasst. Das letzte Schiff der Serie, die „Mikhail Lermontov“, kostete schließlich 102 Millionen Mark.

Der Einsatz

Im Einsatz auf dem Schwarzen Meer erfreuten sich die deutschen Kreuzliner großer Beliebtheit. Mitunter konnten auch „verdienstvolle Werktätige“ aus der DDR an Bord gehen. Auch das Defa-Spielfilmstudio wählte ein Schiff der Ivan-Franko-Klasse aus, um darauf 1972 den Lustspielfilm „Meine Freundin Sibylle“ zu drehen.

1970 wurde die Linie Bremerhaven– Kanada in Betrieb genommen, 1973 nahm die „ Michail Lermontow“ die Linie Bremerhaven– New York in Angriff. Die Schiffe waren sehr beliebt und wurden sehr gut gebucht, schon wegen der Dumping-Preise, die die sowjetischen Reedereien anboten.

Das änderte sich anfang der 80er-Jahre schlagartig, als man dazu überging, die Passagen kostendeckend zu berechnen. Das bedeute dann auch für viele Fahrgastschiffe der kleineren Kalinin-Klasse schnell das Aus. Auch wurden sie den gestiegenen Ansprüchen nicht mehr gerecht. Dennoch waren die Wismarer Schiffe bis zu diesem Zeitpunkt auf allen Weltmeeren zu Hause.

Schiffsdaten Die „ Ivan Franko“ wurde mit 19 861 BRT vermessen, war 176 Meter lang und 23,60 Meter breit. Tiefgang: acht Meter. Der Schiffsrumpf war voll geschweißt, eine revolutionäre Schiffbaumethode, die nach dem Krieg besonders beim massenhaften Bau von Fischereifahrzeugen auf DDR-Werften perfektioniert wurde. Vor allem aber besaß das Schiff neben zwölf wasserdichten Abteilungen einen Doppelboden, der die Sicherheit der Kreuzliner erhöhen sollte. Es konnten bis zu 750 Passagiere an Bord gehen, dazu 220 Besatzungsmitglieder. Angetrieben wurde das Schiff (20,3 Knoten max.) von zwei Großdieselmotoren 7 RD 76 Lizenz Sulzer, die in Polen bei Ciegielski in Poznan hergestellt worden waren. Das Schiff verfügte über drei durchgehende und zwei partielle Decks. Darüber lagen Promenadendeck, Brückendeck, Salons, Bootsdeck und Sonnendeck.

Allein die „ Ivan Franko“ machte Reisen zu den Kanaren, den Azoren, zur Insel Madeira, sie wurde in fast allen Mittelmeerhäfen gesehen, war in Kanada, England, Skandinavien und auch in Südafrika – insgesamt in 130 Häfen bis 1972. Zum Ende der 70er-Jahre ließ die Nachfrage nach Reisen auf den russischen Schiffen allmählich nach. Es gab nun modernere und besser ausgestattete Kreuzfahrtschiffe. Ein Schiff, die „ Aleksander Pushkin“, wurde deshalb in den Pazifik mit Heimathafen Wladiwostok versetzt, von wo sie Kreuzfahrten nach Indonesien, Neuseeland und Australien aufnahm.

Runderneuert und als „ Marco Polo “ unterwegs

1991 wurde das in die Jahre gekommene Schiff an die Reederei Orient Lines verkauft. Für 100 Millionen wurde es in Griechenland runderneuert und als „ Marco Polo“ wieder in Dienst gestellt. Unter diesem Namen fuhr sie noch lange Jahre zur See, vor allem auch für das deutsche Reiseunternehmen Neckermann.

Trotz aller Schwierigkeiten beim Bau der Serie wurden die Kreuzliner der Ivan-Franko-Klasse zu einem Symbol der Leistungsfähigkeit des Schiffbaus in Ostdeutschland. Alle Schiffe bis auf die tragisch vor Australien verunglückte „Michail Lermontov“ erfüllten bis zum Ende der 80er-Jahre ihren Dienst, wurden mehrfach modernisiert und befuhren die reizvollsten Seegebiete dieser Erde, zuletzt im sowjetischen Küstenverkehr.

Dass die Werft in Wismar dabei kaum Geld an den Schiffen verdient hat, steht außer Frage. Geblieben aber ist der Stolz der Schiffbauer auf die Kreuzfahrtschiffe. Ab Anfang der 90er-Jahre wurde die Flotte allmählich außer Dienst gestellt.

Von Dieter Flohr