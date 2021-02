Wismar

Mit „30 Jahre Deutsche Einheit: Deine Geschichte, unsere Zukunft“ sind die digitalen Erzählsalons überschrieben. Fast 140 Menschen verschiedenen Milieus, Herkunft und Alters haben bisher regional und thematisch sortiert miteinander gesprochen und ihre Erfahrungen geteilt.

Nun wurden 60 ausgewählte Erzählungen aus der ersten Staffel der Reihe von professionellen Autobiografikern von der Firma Rohnstock-Biografien in die Schriftsprache übertragen und autorisiert. Das so entstandene elektronische Buch ist als E-Book für jedermann kostenlos erhältlich, genauso wie es die Videos der Erzählrunden auf der Webseite www.deine-geschichte-unsere-zukunft.de zum Anschauen und Nachhören gibt.

In neun Kapiteln und auf 280 Seiten erzählen Frauen und Männer, die entweder aus den neuen Bundesländern stammen, hier seit vielen Jahren leben oder enge familiäre Verbindungen in den Osten haben.

Zwischen Hoffnung und Kummer

Sebastian Bertram vom Projekt berichtet, welche Fragen beantwortet werden: „Wie veränderte sich für sie der Zugang zu Arbeit, Gesundheit und Bildung? Woran scheiterten sie in der sozialen Marktwirtschaft, welche neuen Chancen taten sich auf? Wie engagieren sie sich seit 1990 in der Politik? Wie begegnet ihnen Migration? Und was bedeutet ihnen Heimat?“

„Das Buch“, so erklärt er weiter, „versammelt die Hoffnungen und Enttäuschungen, den Mut und den Kummer. Es zeige, wo die Menschen litten und was sie für die Zukunft lernten, was ihre Wünsche waren. „Und stets schwingt in den Texten die Besonderheit des ihnen zugrunde liegenden Veranstaltungsformats mit: ein Erzählton auf Augenhöhe, frei von politischer Agenda und Diskussion, voller Tatendrang, Nachdenklichkeit und auch Selbstkritik“, ergänzt Sebastian Bertram.

Aus Wismar und Nordwestmecklenburg

Ältester Erzähler ist mit 93 Jahren Heinz Birch aus Berlin, DDR-Diplomat und bis 1990 Botschafter in Kanada, jüngster ist der 16-jährige Leon Schwalbe aus Saalfeld, Landesschülersprecher für Gymnasien in Thüringen. Auch aus Wismar und Nordwestmecklenburg sind Erzählerinnen dabei.

Susanne Gabler aus Wismar erzählt über „Meine Kunst für Ökologie und soziale Gerechtigkeit“, Renate Schürmeyer aus Jeese bei Grevesmühlen titelt: „Der Osten ist spannender: Eine Künstlerin entdeckt gesamtdeutsche Geschichte(n)“.

Erinnerungen an die Schulzeit 1990

Susanne Gabler, Jahrgang 1978, schreibt: „Als Zwölfjährige erlebte ich die Wende als eine unsichere Zeit. Die Erwachsenen hatten Existenzängste und waren orientierungslos: Wie viele andere waren meine Eltern auf Jobsuche; unsere Lehrer waren völlig überfordert. Es gab noch keinen neuen Lehrplan und dementsprechend kaum Unterricht, in dem wir etwas lernten. Trotzdem mussten wir jeden Tag anwesend sein. Das war für mich und andere kein schöner Start nach der Wende.“

Die Künstlerin erinnert sich, dass die Kartoffeln aus dem neuen Supermarkt nicht mehr schmeckten und sie ihre Familie in den Wahnsinn trieb. „Irgendwann gab ich auf und fand mich damit ab, dass Kartoffeln seit der Wende nicht mehr schmecken.“ Trotz der Ansage der Lehrer im damaligen Lehrstellenmangel – man müsse den Berufswunsch der Nachfrage anpassen – ist Susanne Gabler ihren Weg gegangen.

„Rübergemacht“

Renate Schürmeyer zog 1960 als Dreijährige mit den Eltern von Ost-Berlin nach Schleswig-Holstein. Seit 2003 lebt und arbeitet sie als freiberufliche Künstlerin in Nordwestmecklenburg. „Anfang der Achtzigerjahre fuhr ich in die DDR und besuchte meine Tante. Für mich war es eine fremde Welt, ich konnte mich an nichts erinnern.“

Von den Wendeprozessen war sie überrascht. Sie schreibt: „Im Winter 1990/91 fuhr ich zum ersten Mal mit meinem Mann nach Schwerin, aus reiner Neugierde. Wir kamen dort an einem grauen, regnerischen Tag an. Es roch nach meiner Tante: Da war der gleiche Geruch, den sie immer aus Ost-Berlin mitgebracht hatte, der Geruch nach Kohleheizung.“

Zwischen Hoffnungslosigkeit und Angst

Die Erzählungen der Menschen wurden unter verschiedenen Überschriften zusammengefasst. Im Kapitel „Wir haben gekämpft und Verantwortung übernommen“ berichten Menschen aus Sachsen über die Übernahme ihres Betriebes oder ein Berliner über seine „Einzige Chance nach der Wende: Selbst und Ständig arbeiten“.

„Im Sog von Arbeitslosigkeit und Hartz IV“, „Wenn die Lebensleistungen einer Generation von Pädagoginnen nichts mehr wert ist“ oder der „Industriegigant VEB Germania: von der Treuhand verscherbelt und verraten“, heißen die Überschriften im Kapitel „Die soziale Marktwirtschaft brachte uns kein Glück“.

Mut und Heimat

Trotzdem geht es um Mut, Optimismus und Heimat im Buch. Thomas Winkler aus Volksdorf bei Demmin schreibt über „Mecklenburg ist lebenswert: Hier bin ich endlich angekommen“, Yvonne Scharnagl aus dem sächsischen Plauen von ihrem „Abenteuer Wendezeit: mit dem Rucksack auf Zeitreise“, Kathrin Grumbach aus Röbel (Mecklenburg-Vorpommern) sagt: „Ich bin stolz auf diese BRD, aber das musste ich erst lernen“.

„Es gibt nicht die eine Geschichte der Deutschen Einheit, sondern sehr viele individuelle, die sich voneinander unterscheiden“, schreibt Projekt-Förderer Marco Wanderwitz, Beauftragter der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, in seinem dem Buch vorangestellten Grußwort. „Wir alle können aus diesen Geschichten lernen. Sie sind in ihrer Authentizität sehr wertvoll.“

Von Nicole Hollatz