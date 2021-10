Wismar

„Ich habe mit etwas ganz anderem gerechnet“, steht Wismars Bürgermeister Thomas Beyer in St. Georgen. Staunend. Luft holend. Genießend vor dem, was Studierende des Wismarer Master-Studiengang „Architectural Lighting Design“ im großen leeren Kirchenschiff geschaffen haben. Sie haben den Beweis angetreten, dass ganz oft weniger mehr ist. Dass es nicht viel braucht, um staunen zu lassen. Vorausgesetzt, die Grundidee stimmt.

Mut zur Dunkelheit

„Wir zelebrieren die Dunkelheit“, schmunzelt Martin Flugelman. Der Argentinier hat gerade sein Masterstudium Lichtdesign an der Wismarer Hochschule angefangen. Der Studiengang ist international und lockt jedes Jahr Menschen aus aller Welt nach Wismar. Martin Flugelman hatte vom deutschlandweit einzigartigen Studium in Wismar gehört, fand das Klima und die kleine Stadt – er kommt aus Buenos Aires – interessant und ist her gekommen. „Ich habe nichts erwartet und bin positiv überrascht“, erzählt er lachend auf englisch.

Das, was die gut 20 Studierenden aus dem ersten Semester des Masterstudiengangs Lichtdesign mit ihrem Professor Michael Rohde geschaffen haben, ist wunderbar leise. Nicht „shocking“ grell in einer so schon lichtverschmutzten Welt voller flackender Leuchtreklamen und Laserlichter. Sie greifen das Erhabene, das vielleicht Magische des Kirchenbaus auf. „Die Schönheit des Lichts verdankt ihre Existenz der Dunkelheit“, erläutern die Studentinnen und Studenten.

Leuchtende Fensterscheiben

Sie lassen St. Georgen fast dunkel, setzen nur etwas künstliches Licht von außen auf die Fensterscheiben. Fast so, als würde der Mond von allen Seiten gleichzeitig rein scheinen. Was für eine Raumwirkung, erzielt mit einer unglaublich simplen Idee. Das weiße Licht von außen macht auf einmal die Texturen und Lufteinschlüsse des Fensterglases als Schatten im Gewölbe sichtbar.

Zur Galerie

Nur im Fenster und Gewölbe des Chorbereiches kommt ein kleines bisschen Farbe ins Spiel. Das Kirchenschiff wird fast nur durch Kerzenlicht beleuchtet. Die Studierenden haben mit zwei verschiedenen Arten von Windlichtern und deren jeweilige Wirkung gearbeitet. So entstehen durch die aufgereihten Kerzen zwei aufeinander zu laufende Linien im Mittelschiff, die sich im Kreuzgang treffen und zu einer doppelten Spirale verdichten – ein Symbol, dass sich in vielen Religionen findet. Ein zeitloses, reduziertes Licht mit dem Mut, zur Dunkelheit – wunderbar!

Sonnenfinsternis

Das Lichtband und die Spirale führen den Betrachterblick Richtung Westen. Dort kommt das nächste Staunen. Mit einem stark gebündeltem Lichtstrahl und einer Scheibe entsteht ein runder Schatten genau im Bogen der Turmwand: die Corona einer künstlichen Sonnenfinsternis oder ein Tor zu einer anderen Welt? Die Studierenden arbeiten von Wismar aus immer wieder an konkreten Projekten und dürfen sich ausprobieren. Nächste Woche sind sie in Wittenberg.

Mond und Sonne, warm und kalt, Dunkelheit und Licht – für den Studiengang war das eine Jubiläumslichtinstallation in der St. Georgen-Kirche, den Master-Studiengang Architectural Lighting Design gibt es seit 20 Jahren in Wismar. Die Erstsemester aus diesem Jahr kommen wieder aus der ganzen Welt bis hin nach Australien. „Viele kommen, weil sie von ehemaligen Studenten gehört haben, wie gut der Studiengang ist. Das freut uns natürlich besonders“, dankt Prof. Dr. Thomas Römhild als damaliger Initiator des Studiengangs.

In den 20 Jahren haben die Studierenden auch regelmäßig für Lichtinstallationen an verschiedenen Orten in Wismar gesorgt, waren aber auch in Neuruppin oder Grevesmühlen beispielsweise unterwegs. „Wir haben viele Anfragen“, so Römhild. Die Installation jetzt war Teil der zeitgleich auf dem Campus der Hochschule Wismar stattfindenden Fachkonferenz „Communicating Light“ mit aktuellen Studierenden, Alumni und weltweit bekannten Lichtplanern und Architekten.

Von Nicole Hollatz