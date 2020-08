Das hat Genting in Wismar in den vergangenen Jahren investiert

Wismar

Genting braucht Geld. Aber Genting hat auch viel investiert – rund zwei Milliarden Euro an den drei Standorten Wismar, Rostock und Stralsund sowie in die Produktion und das Material der Schiffe. Das meiste Geld ist in Wismar in die Hand genommen worden, um die Werft fit zu machen für den Bau von Kreuzfahrtschiffen.

Höchstes Bauwerk in Wismar

Der Kran hat auch ein Leuchtsystem. Quelle: Benjamin Schröter

Das, was sofort ins Auge sticht, ist der Werftkran. Er ist seit 2019 mit 125 Metern Wismars neuestes höchstes Bauwerk. Acht Millionen Euro hat er gekostet. Mit dem Kran sollten die Werftarbeiter ganz schwere und große Teile anheben können. Mit Joysticks von ihrer Kanzel aus. Die befindet sich fast 73 Meter über der Kaikante. Damit wäre es der höchste Arbeitsplatz in der Stadt – mit Blick auf die Wismarbucht und Wismar.

Vom Frühjahr dieses Jahres an sollte er genutzt werden. Doch die Corona-Pandemie hat diesen Plan zunichtegemacht. Anderthalb Jahre lang hatte das Unternehmen Kocks Ardelt aus Eberswalde die Baustelle auf der Kaikante vorbereitet: Auf der steht jetzt einer der weltgrößten Montagekrane in Doppellenkerausführung. Dieser kann 40 Meter in der Minute auf Schienen zurücklegen. Tun sollte er das auf einer modernisierten Kaianlage. Die Arbeiten an der in den 1960er Jahren entstandenen Kaianlage haben im November 2018 begonnen und haben sich über eine Länge von 460 Metern erstreckt.

Alte Kaianlage erneuert

Die Kai-Erneuerung – inklusive eines neuen Uferbauwerkes – hat 34 Millionen Euro gekostet. Insgesamt sind es mehr als 100 Millionen Euro, die allein am Standort Wismar vom Gesellschafter, der asiatischen Genting Gruppe, ausgegeben wurden. In der Summe enthalten ist auch eine Landstrom-Versorgung mit acht Millionen Euro. Mit dem sollte auch das Wohnschiff „Superstar Libra“ für externe Werftarbeiter versorgt werden. Das wurde im August 2018 in den Wismarer Westhafen geholt, weil freier Wohnraum in der Stadt rar war.

Das neue Werfthotel in Wismar ist im August 2019 eröffnet worden. Es besteht aus Schiffskabinen. Quelle: Kerstin Schröder

Bereits ein Jahr zuvor hatte der Genting-Konzern ein rund 23 000 Quadratmeter großes Grundstück am Alten Holzhafen in Wismar gekauft, um ein Hotel zu bauen für Mitarbeiter, Berater und Zulieferer. 80 Parkplätze sowie 104 Zimmer sind entstanden. Die Investitionskosten: zwölf Millionen Euro. Eröffnet wurde es im August 2019. Betrieben wird es mittlerweile von der Radisson-Hotelgruppe.

Das Besondere am Hotel ist: Die Zimmer sind Schiffskabinen. Die sind in Wismar-Dammhusen gebaut worden – von der Fertigmodule GmbH. Das ist ein Schwester-Unternehmen von MV Werften. Das hat 2017 das Gelände der ehemaligen Solarfabrik gekauft und vergrößert um 10 500 Quadratmeter. Insgesamt ist das Firmengelände dann 220 000 Quadratmeter groß gewesen.

13 Millionen Euro hat der Aufbau der Produktionsstätte gekostet. 2019 ist dann noch ein Lager entstanden, um genügend Kabinen auf Reserve vorhalten zu können. Die Regale können mehr als 300 Kabinen aufnehmen – jeweils drei Stück übereinander. Die Lagerhalle ist 83 Meter lang und 76 Meter breit und war vier Millionen Euro teuer.

In Wismar-Dammhusen ist eine Produktionsstätte für Schiffskabinen entstanden. Quelle: Kerstin Schröder

