Das hat der große Impftag in Wismar gebracht

Dr. Fabian Holbe führt am Sonnabend kurz vor 16 Uhr die letzten Impfwilligen zu einer der sieben Impfstationen im Bürgerschaftssaal. Dann ist es geschafft. „Ich bin total glücklich und zufrieden“, sagt der Neuburger Hausarzt. Der Allgemeinmediziner hat mit einem Team den großen Impftag im Wismarer Rathaus organisiert.

732 Menschen in Wismar geimpft

Nach sechs Stunden wirkt auch der Mediziner geschafft. Nonstop wurde geimpft. 732 Frauen und Männer, Jugendliche und Erwachsene, haben sich impfen lassen.

„Das ist sehr gut, gerade auch bei den Erst- und Zweitimpfungen, wo wir eine Quote von zehn Prozent haben“, sagt der Mediziner. Dass es nicht 1000 Impfungen geworden sind, trübe nicht das gute Ergebnis.

Mediziner: Viele dankbare Patienten

Dr. Holbe: „Ich habe viele freundliche und dankbare Patienten erlebt. Fast keiner hat gemeckert.“ In der Tat. Für die gute Organisation gab es viel Zustimmung. So zum Beispiel von Gitta Klaudat (72): „Das ist wunderbar organisiert. Ich bin erstaunt. Beim Testen stand ich in der Woche zwei Stunden an, und das draußen bei Regen und Kälte. Mit einer langen Wartezeit habe ich hier auch gerechnet. Und dann geht alles so schnell, ich bin jedenfalls begeistert.“

Eine Warteschlange gab es morgens um 10 Uhr. Doch die löste sich schnell auf. Im Laufe des Tages waren Impfwillige in rund zehn Minuten wieder draußen.

Wismarer Hausarzt plant die nächsten Aktionen

Dr. Philipp Köntges aus der Wismarer Großschmiedestraße hat 113 Impfwilligen zwischen 10 und 16 Uhr eine Spritze verabreicht. Die nächsten Aktionen außerhalb seiner Praxis hat der Allgemeinmediziner schon geplant: am Sonnabend, 18. Dezember, im Yachtclub Wendorf (Anmeldung über seine Website) und am 19. Dezember in der St. Laurentius-Kirche nach dem Gottesdienst (offene Impfaktion).

Patient: So muss es überall laufen

Zu den zufriedenen Menschen zählte am Sonnabend im Rathaus auch Klaus Schmalkowski. Der Nordrhein-Westfale besucht seine Mutter in Wismar. „Toll, wie schnell das läuft. Ich stand beim Rathaus um die Ecke und in 20 Minuten war ich schon an der Reihe. Wenn Deutschland bis Weihnachten 30 Millionen Menschen impfen will, muss das überall so laufen wie hier.“

