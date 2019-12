Wismar hat mit dem Werft-Kran ein neues höchstes Bauwerk, Bad Kleinen endlich einen modernen Bahnhof und Neuburg dank OZ-Leser-Spenden bald einen Schullift. Was sonst noch 2019 geschah, sehen Sie hier im Bilderrückblick.

Einer der Jahreshöhepunkte in Wismar: Am Abend des 23. November erreichte das Mittschiff der künftigen „Global Dream“ die Dockhalle der Wismarer Werft. Einen Tag zuvor war es in Warnemünde ausgedockt worden. Quelle: Sebastian Krauleidis / MV Werften