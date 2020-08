Wismar

Eine lange Tagesordnung hat die Wismarer Bürgerschaft auf ihrer Sitzung am Donnerstag auf dem Zettel gehabt. Die Diskussionen und Abstimmungen dauerten mehrere Stunden. Hier gibt es in Kurzform eine kurze Zusammenfassung, was die Stadtvertreter am 27. August 2020 beschlossen haben:

Neue Straßennamen

Die Benennung von Straßennamen im „Wohn-und Mischgebiet Lembkenhof" und im „Gewerbegebiet Wismar West II“ ist in den Bauausschuss verwiesen worden. Die Verwaltung hatte „Hinterm Lembkenhof“ und „Werftstraße“ vorgeschlagen und auf eine zügige Entscheidung gedrängt – weil unter anderem dort eine neue Kita gebaut wird. Die möchte mit einer genauer Adresse in die Werbung gehen, so die Verwaltung. Dem wollten die Stadtvertreter nicht einfach so zustimmen. Eine knappe Mehrheit war der Meinung, dass kein eiliger Beschluss nötig ist und das Thema zunächst im Fachausschuss beraten werden soll.

Bau im Gewerbegebiet

Die öffentliche Auslegung des geänderten Bebauungsplanenwurfes Nr. 10/91 „Gewerbegebiet Dargetzow“ für die Dauer eines Monats ist beschlossen worden. Es handelt sich um die mittlerweile sechste Änderung. Sie ist nötig, weil die IT Dr. Gambert GmbH dort bauen möchte. Das Unternehmen ist auf die Produktion von Sensoren für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche spezialisiert und vertreibt seine Produkte weltweit. Ihr derzeitiger Standort in der Altstadt von Wismar reicht für eine Erweiterung sowie die Optimierung der Produktion und Logistik nicht aus.

Verein fürs Radfahren

Der Beitritt der Hansestadt Wismar zur „Arbeitsgemeinschaft für fahrradfreundliche und fußgängerfreundliche Kommunen Mecklenburg-Vorpommern“ ist beschlossen worden. Im Herbst soll der Verein gegründet werden. Die Stadtvertreter haben die Vorlage der Verwaltung noch um einen Punkt ergänzt: Nach einem Jahr soll geschaut werden, ob die Mitgliedschaft etwas gebracht hat. Der Verein will den Radverkehr in ganz Mecklenburg-Vorpommern verbessern und mehr in die Öffentlichkeit rücken. Die beteiligten Kommunen sollen auch profitieren.

Fördermittel für Kirche

Zugestimmt haben die Stadtvertreter auch dem Einsatz von Städtebaufördermitteln für die Instandsetzung der St. Nikolai-Kirche. Die Sanierung der äußeren Turmhülle und die Restaurierung von zwei Gewölbekappen in Höhe von 1,7 Millionen Euro soll gefördert werden. Die jährliche Kofinanzierung von 5000 Euro wird für die Förderperiode 2021 bis 2028 beibehalten.

Mit ebenfalls 5000 Euro jährlich unterstützt die Hansestadt Wismar auch weiterhin das Mehrgenerationenhaus in Trägerschaft des DRK Kreisverbandes Nordwestmecklenburg. Das gilt von 2021 bis 2028.

Gesellschaftervertrag

Beschlossen hat die Bürgerschaft außerdem dem überarbeiteten Gesellschaftsvertrag der Wismarer Werkstätten GmbH. Die gemeinnützige Einrichtung kümmert sich um Menschen mit Behinderungen. Die Stadt ist Gesellschafter, weil sie sich vor Jahren mit Grundstücken eingebracht hat, um es den Werkstätten zu ermöglichen sich weiterzuentwickeln. Mittlerweile hat sich unter anderem die Sozialgesetzgebung verändert, sodass der veraltete Vertrag modernisiert worden ist.

Auch wenn der Stadt Geld gespendet wird, müssen die Bürgerschaftsmitglieder dem zustimmen. Das haben sie getan für Zuwendungen in Höhe von 1940 Euro – das Geld ist vom 1. Juni bis zum 31. Juli eingegangen.

Baumbestand

Der Antrag von FDP/ Bündnis 90/Grüne den Baumbestand durch verpflichtende Nachpflanzung zu erhalten, ist in den Ausschuss für nachhaltige Entwicklung, Umwelt und Klimaschutz verwiesen worden.

Die Überprüfung des Straßenbegleitgrüns auf Beeinträchtigungen des Verkehrs ist beschlossen worden. Auslöser des CDU-Antrags war, dass Bäume und Sträucher an einigen Stellen die Sicht der Verkehrsteilnehmer beeinträchtigen und die somit gefährden würden.

Hochbrücke und Parken

Das Thema Ersatzbau für die in die Jahre gekommene Hochbrücke ist in den Bauausschuss verwiesen worden. Die Verwaltung hat berichtet, dass es ein Projekt des Landes sei. Das finanziert das Projekt und erarbeitet deshalb eigenständig unterschiedliche mögliche Ersatzvarianten. Im anschließenden Verfahren könnten Bürger dann ihre Einwände kundtun. Die Landesplaner sollen in den Bauausschuss eingeladen werden. Frühestens 2025 würde das Projekt nach derzeitigem Stand beginnen können.

Die Parksituation am Stadion in der Bürgermeister-Haupt-Straße soll verbessert werden – eventuell mit Hinweisschildern und einigen Stellplätzen für Menschen mit Behinderungen. Ob das möglich ist, soll die Verwaltung prüfen. Am Stadion sind Steine abgelegt worden, die verhindern sollen, dass Autofahrer wild auf den Grünflächen parken sollen.

Geld für Gleise

Künftig will sich die Stadt die Nutzung ihrer Gleisanlagen bezahlen lassen. Dafür soll eine Entgeltordnung oder Ähnliches erlassen werden. Wismar gehören die Gleisanlagen, die von Firmen genutzt und für diese vorgehalten und in Ordnung gehalten werden. Die Gebühr soll marktüblich, aber nicht so hoch wie möglich sein. Den Antrag hat die Fraktion Die Linke eingebracht.

Zuletzt beschlossen wurde die Digitalisierung der Schulen der Hansestadt zu beschleunigen und sie mit der grundlegenden IT-Infrastruktur auszustatten.

Die anschließenden vielen Anfragen der Fraktionen und Bürgerschaftsmitglieder wurden nicht öffentlich diskutiert, sondern werden schriftlich beantwortet. Grund dafür war die lange Dauer der vorangegangen Beratungen.

Eine ausführliche Berichterstattung zu einigen Themen folgt.

Von Kerstin Schröder