Wismar/Grevesmühlen

Da steht er, Schauspieler Benjamin Kernen, am Wismarer Hafen – bereit zu einem Spaziergang mit Abstand und darüber zu sprechen, wie es ihm geht. Jetzt, nach fast genau einem Jahr „Berufsverbot“, wie er es ein wenig lakonisch formuliert.

Es fällt auf, dass die wenigen Menschen, die an diesem regnerisch-kühlen Tag unterwegs sind, sich immer wieder nach ihm umschauen. Der Schauspieler, der etwas Ernstes, dabei in sich Ruhendes ausstrahlt, bemerkt es nicht. Wenn er anhält, um etwas zu erklären, steht er meist breitbeinig da. So als befände er sich auf den Planken eines in unruhiger See schlingernden Schiffs.

Finanziell kritisch

Tatsächlich schlingert das „Lebensschiff“ des gebürtigen Schweizers, der seit vielen Jahren zur ständigen Crew des Piraten-Action-Open-Air-Theaters am Stadtrand von Grevesmühlen gehört, seitdem die Pandemie die Kontrolle über die Welt übernahm.

Freie Schauspieler wie Kernen erhalten kein Arbeitslosengeld. Sie sind auch bei unverschuldeten Schieflagen nur zum Bezug von Hartz 4 berechtigt. Auch von den Corona-Hilfen, die der Staat seit einem Jahr verteilt, haben Schauspieler, die nicht fest bei einem Ensemble angestellt sind, selten etwas. Das, was ihnen fehlt, sind schlicht und dramatisch die Einnahmen.

Honorar, das Benjamin Kernen über die Sommersaison als Held der Grevesmühlener Piratenstücke, als der sagenumwobene Capt’n Flint, der seine Mannschaft durch wilde Abenteuer führt und auch als Regisseur der Piratenstücke, geschrieben vom Intendanten des Theaters Peter Venzmer, verdienen würde. Honorare, die im Winter durch Theaterstücke, für die Kernen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gebucht ist, entstehen. Auch Kernens Frau, die für eine bekannte Agentur aus dem Schwarzwald arbeitet, die Schauspieler bucht und Touren mit Theaterstücken organisiert, ist inzwischen auf Kurzarbeit.

Hilfe von Familie und Freunden

„Unsere Rücklagen sind mittlerweile aufgebraucht. Ohne die finanzielle Unterstützung von Familie und Freunden, kämen wir nicht zurecht“, sagt Kernen. Im Dezember sind der Schauspieler und seine Frau Eltern eines kleinen Mädchens geworden. Zur Freude über die Tochter gesellt sich der vielleicht einzige Vorteil der Corona-Situation. So viel Zeit, wie der Schauspieler derzeit mit der Familie verbringen kann, hätte er sonst nicht. Dennoch erhöht gerade ein Kind die Notwendigkeit, regelmäßig ausreichend Geld zu verdienen.

Am vielleicht Erstaunlichsten an diesem Gespräch mit Kernen über finanzielle Nöte, Kreativität, Galgenhumor und das ständige Lernen von neuen Dingen als Mittel zur Krisenbewältigung ist, dass Kernen bei aller Kritik im Umgang mit der Corona-Krise, die man seiner Meinung nach punktuell an Politikern üben kann, nicht findet, dass sie generell berechtigt ist. Auch wenn er die wachsende Ungeduld vieler Menschen versteht. „Natürlich will ich ebenso, dass die Pandemie endet! Nichts wünsche ich mir mehr.“

Realität ist komplex

Dennoch, sagt er, sei die Lage eine, die so vorher noch nie da gewesen sei. Ein Jahr möge lang erscheinen, sei es aber, gemessen am Ausmaß dieses Problems nicht. „Das ist ein langwieriger Prozess von Versuchen und Fehlern, von Korrekturen und neuen Versuchen.“ Auch die Vergleiche mit Ländern, in denen alles doch so viel besser laufe, lässt Kernen nicht gelten. „Die meisten Menschen wollen doch nicht wirklich in einer Diktatur leben. In der per Anordnung durchgeimpft wird.“

Den Vorwurf an Deutschland, es hätte in der Impfmittelbeschaffung versagt, findet der Schauspieler gleichfalls zu kurz gedacht. Deutschland stände bewusst hinter der europäischen Idee. „Deshalb haben sie eben keinen Alleingang durchgezogen.“

Die meisten Menschen wollen nicht auf die Annehmlichkeiten Europas verzichten, sagt Kernen. Freier Handel, freies Reisen. Und irgendwann wird das alles auch wieder möglich sein. „Man kann sich nicht nur die positiven Seiten herauspicken und wenn es schwierig wird, dann wieder nur an sich denken.“

Ruhig bleiben und nach vorn schauen

Benjamin Kernen wünscht sich, dass die Menschen weiter ruhig bleiben. Sich weiter an die Hygieneregeln halten, nicht leichtsinnig werden. „Das ist wie beim Marathon, kurz vor dem Ende denkt man, man schafft es nicht mehr.“

Was ihn derzeit trägt – außer seiner Familie, dem Arbeiten an seinen Animationsfilmen, die zum Teil auch im Auftrag des Piratentheaters entstanden – ist die Aussicht, in diesem Sommer wieder in die Rolle des sagenumwobenen Capt’n Flint schlüpfen zu können.

Was Piratentheater-Intendant Peter Venzmer mit dem rigorosen Umbau des Theaters leiste, sagt Kernen, verlange ihm großen Respekt ab. „Er macht alles, was nur möglich ist. Damit wir, egal unter welchen Bedingungen, endlich wieder für unser Publikum spielen können.“

Von Annett Meinke