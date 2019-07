Wismar

Am 20. und 21. Juli findet in der Markthalle am alten Hafen in Wismar auf mehr als 1000 Quadratmetern wieder ein Antik-, Trödel- und Sammlermarkt statt. Wer das Besondere sucht, gern stöbert und handelt sowie nach seltenen Dingen Ausschau hält, ist hier genau richtig. Alter Schmuck und Uhren, Porzellan bekannter Manufakturen, Silber, Gemälde verschiedener Epochen, Puppen und Spielzeug, aber auch Trödel und Gebrauchtes - die Auswahl ist groß. Das Angebot für Spezialsammler umfasst Münzen, Geldscheinen, alte Postkarten, Briefmarken und philatelistische Belege sowie Kataloge, Alben und Schutzhüllen. Aber auch jene, deren Wohnungen und Keller aus allen Nähten platzen, mieten sich Stände, um zuhause mehr Platz zu schaffen. Zudem stehen Fachleute der verschiedenen Bereiche an beiden Tagen für kostenlose Schätzungen und Ankauf von Sammlungen und Einzelstücken zur Verfügung.

Museumsnacht am Tempelort

Im Archäologischen Freilichtmuseum Groß Raden findet am Sonnabend, 20. Juli, eine Museumsnacht statt. Besucher können den rekonstruierten altslawischen Tempelort auf der Halbinsel im Sternberger See in einer ganz besonderen abendlichen Stimmung erleben – mit Feuer- und Lichteffekten. Zur Einstimmung an diesem Abend werden um 18.30 und 19 Uhr Führungen durch das Freigelände angeboten. Um 20 Uhr gibt es mittelalterliche Livemusik und bei Eintritt der Dunkelheit gegen 22 Uhr wird eine Feuershow zu erleben sein. Die Sonderveranstaltung endet um 24 Uhr. Ein Personentransfer mit dem Traktortaxi vom Parkplatz bis zum Museum ist vorhanden. Der Eintritt für die Sonderveranstaltung beträgt 7 Euro, die Familienkarte (Eltern und ihre minderjährigen Kinder) kostet 14 Euro.

Flohmarkt in Gägelow

Alle schau- und kauflustigen Flohmarktfreunde haben am Sonntag, 21. Juli, die Möglichkeit, den Sonntagsflohmarkt auf dem MEZ-Parkplatzgelände in Gägelow zu besuchen. In der Zeit von 10 bis 17 Uhr bieten Händler und Privatpersonen Altes sowie Neues zum Verkauf an. Jeder kann gegen eine Gebühr mitmachen und das, was im eigenen Haushalt keine Verwendung mehr findet, ein anderer aber noch gut gebrauchen kann, auf dem Flohmarkt zum Verkauf anbieten. Weiter Informationen gibt es bei Haase-Märkte unter der Telefonnummer: 0174/9817154 oder 0171/3486414.

Am Freitag, 19. Juli, findet um 19.30 Uhr das 55 Jahre Stern-Combo Meißen Konzert statt, wo mit modernem Sound und tiefgründigen Lyrics die Herzen berührt werden sollen. Anzuhören ist dieses im Theater der Hansestadt Wismar ( Bügermeister-Haupt-Straße 14). 1964 wurde die Band in Meißen gegründet und ist sehr am aktuellen Weltgeschehen interessiert. Dies zeigt auch ihr neuer Song ,,Nimm die Welt in die Hand“. Karten gibt es unter der Telefonnummer: 030648/0652 für 27,50 Euro oder an der Abendkasse des Theaters für 30 Euro.

Fahrradtouren und Oldtimerrallye starten in Wismar

Am Sonnabend 20. Juli, finden wieder zwei verschiedene Radtouren mit dem ADFC statt. Die erste Radtour geht 80 Kilometer zum Naturheilgarten Balance Schwerin über Mühlen Eichsen.

Der ADFC bietet regelmäßig verschiedene Radtouren an. Quelle: ADFC

Treff ist um 9 Uhr an der Ostseite des Rathauses in Wismar. Die zweite Radtour führt direkt zur Badeanstalt am Schweriner See bei Bad Kleinen. Die Strecke geht nur 45 Kilometer und startete um 10 Uhr an der Ostseite des Rathauses in Wismar. Regelmäßige Pausen sind eingeplant, sodass die Tour auch für Kinder gut zu schaffen ist.

Am Sonnabend, 20. Juli, und am Sonntag, 21. Juli, findet das große Festwochenende im Phantechnikum statt. Dieses startet am Sonnabend um 11 Uhr mit einem Museumsrallye und Oldtimertreff. Am Sonntag findet dann von 13 bis 18 Uhr das große Museumsfest statt, welches sich dem Leben und Wirken des Künstlers Leonardo da Vinci widmet. Es wird einige technische Überraschungen geben.

Großes Frauenfußballturnier auf der Insel Poel

In Wismar kann man am Sonntag, 21. Juli, wieder bei einer Pfannkuchenfahrt teilnehmen. Also alle die bei Seeluft hungrig werden und dazu auch noch gerne Pfannkuchen essen, können von 12.15 Uhr bis 13.45 Uhr an der Adlerschiffstour teilnehmen. Die Abfahrt ist am ,,Alten Hafen“ von Wismar und kostet für Erwachsene 19,90 Euro und für Kinder 9,90 Euro. Ein Familienticket für zwei Erwachsene und maximal drei Kinder kostet 49,70 Euro.

Das größte Frauenfußballturnier Norddeutschlands findet am Sonnabend, 20. Juli, statt, und zwar auf Poel beim ,,Peuler Deerns Cup“. Auf dem Sportplatz von Kirchdorf treten ab 12 Uhr zwölf Mannschaften aus neun Bundesländern gegeneinander an. Gegen 17 Uhr soll dann der Abpfiff zum großen Finale ertönen. Nach dem Spiel versorgen die Sportler ihre Gäste noch mit reichlichen Attraktionen wie Kinderschminken, Hüpfburgen und einer Wii-Sportstation und natürlich auch Essen und Getränke. Am Abend soll es auch noch eine "After-Show-Party" geben. Alle Poeler und Urlauber sind herzlich willkommen.

Reparaturen in Wismar und Rock’n’Roll am Neuklostersee

Das Repair-Cafe` in Wismar findet dieses Mal am Sonntag, 21. Juli, statt. Alle Menschen, die defekte Dinge reparieren lassen möchten, können dies von 14 bis 17 Uhr im Lindengarten (TiL; Bauhofstraße 17, Wismar) machen. Alle, die vom Fach sind, gerne reparieren und Freude daran haben Menschen zu helfen, sind ebenfalls herzlich willkommen. Dies könnte eine Chance für Studenten vom Fachbereich Elektrotechnik sein, Praxiserfahrung zu sammeln. An Werkzeug sollte dabei gedacht werden.

„Rock’n’Roll am See“ heißt es am Sonntag, dem 21. Juli, in Neukloster. „ Mikey Starr and the Blue Planets“ gehen mit ihren Gästen auf eine Reise mit Liedern von Bill Haley, seinen Comets und vielen mehr. Das Sommerkonzert beginnt um 19 Uhr und findet bei gutem Wetter im Park im Seehotel am Ufer des Neuklostersees statt - ansonsten in der Kunstscheune. Der Eintritt kostet 20 Euro im Vorverkauf, 24 Euro an der Abendkasse. Kinder (bis 18 Jahre) und Studenten zahlen 7 bzw. 10 Euro. Kartenreservierung sind möglich unter der Telefonnummer 038422 / 457-291.

