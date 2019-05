Wismar

Dank Christi Himmelfahrt steht ein langes Wochenende vor der Tür. Viele nehmen sich auch Freitag frei und nutzen die Zeit für Ausflüge.

Am Donnerstag, 30. Mai, wird die Märchenwiese am Kreisagrarmuseum in Dorf Mecklenburg zum Verpflegungsstützpunkt. Zehntklässler aus dem Ort bieten von 10 bis 14 Uhr Leckeres vom Grill, Salate und Kuchen an. Sie hoffen auf viele Fahrradfahrer und Spaziergänger. Der Erlös soll die Abi-Kasse füllen.

Ebenfalls am 30. Mai lädt die Kirchgemeinde Neukloster und Groß Tessin ab 14 Uhr zum Gottesdienst mit Musik in die Groß Tessiner Dorfkirche ein. Heide Niemez und Tillmann Richter spielen musikalische Stücke auf der Orgel, Geige und Trompete. Im Anschluss gibt es Kaffee vor der Kirche.

Heimatfest im verlassenen Dorf

Am 3. April 1970 haben die letzten Bewohner von Preensberg ihren Heimatort verlassen. Danach ergriff die Natur wieder Besitz von dem Dorf. Seit 1996 treffen sich ehemalige Bewohner und deren Nachfahren, um mit Gästen zu feiern – immer an Christi Himmelfahrt. Um 10 Uhr startet das Heimatfest mit Musik und Tanz. Zu erreichen ist es über einen Feldweg in der Ortschaft Goldebee (Gemeinde Benz) nördlich der Kirche in östlicher Richtung. Bereits nach etwa zwei Kilometern inmitten der Natur lädt der ehemalige Dorfplatz mit seiner Linde zum Verweilen und Feiern ein.

Der Kunstverein Wiligrad lädt am 30. Mai von 11 bis 15 Uhr zum Familientag ein. Kinder können an der Staffelei malen. Im Park des Schlosses gibt es Essen und Getränke sowie Livemusik mit „Angela Klee und Partner“ aus Rostock. Für alle Kunstinteressenten ist die Galerie geöffnet und die Ausstellung „Dreiklang“ mit Malerei, Textilkunst und Terrakottaskulpturen von Harald, Elrid und Robert Metzkes zu sehen.

Trödelmarkt in der Markthalle

Groß gefeiert wird am Himmelfahrtstag beim Ringreitturnier in Kastahn. Zum 23. Mal findet es in dem kleinen Dorf statt. In das pilgern Gäste aus dem ganzen Kreis, wenn die Reiter ihr Können zeigen. 40 Teilnehmer sind im vergangenen Jahr angetreten. Das Fest auf dem Dorfplatz beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst der Kirchengemeinden Diedrichshagen und Grevesmühlen. Danach sorgt eine Blaskapelle für gute Unterhaltung. Auch für die kleinen Gäste wird mit einem Kinderprogramm einiges geboten. Der Parcours für die Reiter ist um 12.30 Uhr geöffnet.

Wer gerne nach Raritäten und Schnäppchen schaut, ist vom 30. Mai bis zum 2. Juni in der Markthalle am alten Hafen in Wismar richtig. Dort lädt ein Antik-, Trödel- und Sammlermarkt zum Bummeln ein. Alter Schmuck, Uhren, Porzellan bekannter Manufakturen, Silber, Gemälde verschiedener Epochen, Puppen und Spielzeug, aber auch Trödel und Gebrauchtes werden angeboten. Auch Sammler können fündig werden. Es werden Münzen, Geldscheine, alte Postkarten, Briefmarken und philatelistische Belege sowie Kataloge, Alben und Schutzhüllen verkauft.

Am alten Hafen in Wismar startet am 30. Mai um 14.45 Uhr eine Hafenrundfahrt. Sie dauert etwa eine Stunde und kostet für Erwachsene 17,50 Euro und für Kinder von 6 bis 14 Jahren 12 Euro.

Mit Störtebeker durchs Museum

Zum Kindertag ist Micha Glockemann im Museum als Klaus Störtebeker unterwegs. Quelle: A. Liebscher, Stadtgeschichtliches Museum Wismar

Am Sonnabend, 1. Juni, gibt es zum Kindertag eine besondere Führung durch das Schabbell in Wismar. Furchtlos sollten die Teilnehmer sein, denn diesmal führt kein Geringerer als Klaus Störtebeker durch die Ausstellung des Museums. Der Rundgang beginnt um 11 Uhr und führt einmal durch das ganze Haus. Natürlich wird die Störtebeker-Tour besonders die spannenden Objekte aus der Zeit des Mittelalters unter die Lupe nehmen. Der Eintritt kostet 11,50 Euro, ermäßigt 8,50 Euro, Inhaber der Jahreskarte zahlen 3,50 Euro und Kinder bis 14 Jahre sind in Begleitung eines Erwachsenen frei.

Neukloster feiert sich am 1. Juni selbst. 800 Jahre ist die Stadt inzwischen alt. Wie sie sich seit 1219 bis heute entwickelt und verändert hat, werden knapp 700 Teilnehmer mit einem großen Festumzug zeigen. Mit dabei sind unter anderem die Feuerwehr, der VfL Blau-Weiß Neukloster, der Angelsportverein, die Kirchengemeinde und viele andere. An diesem Wochenende feiert Neukloster zudem das Stadtfest. Zusätzlich zu den Neuklosteranern, die in ihren Gruppen mit den Schildern laufen, werden etwa 60 Fahrzeuge dabei sein, Pferde, Hunde, Brieftauben – und ein Esel. Los geht der Umzug um 14 Uhr auf dem Clara-Zetkin-Platz. Er dauert etwa zwei Stunden. Ab 16 Uhr gibt es ein Kinderfest auf dem Gelände der Kita mit Basteln, Kinderschminken, Glücksrad, Springburg und Bungee Run. Von 16 bis 16.30 Uhr tritt das Tanzatelier „Buratino“ auf, von 16.30 bis 18 Uhr spielt die Gruppe „Störtebeker“ aus Wismar Lieder von „Santiano“. Von 20 bis 2 Uhr wird getanzt mit der „Billy Rock Band“ aus Wismar, DJ Bechi und einer Lasershow. Und am Sonntag, 2. Juni, gibt es noch von 10 bis 11 Uhr einen Open-Air-Gottesdienst.

Spaß auf dem Reitplatz und der Märchenwiese

Groß Stieten veranstaltet am 1. Juni einen Reiter- und Familientag. Auf die Kinder warten Ponyreiten, Kinderschminken, Kutschfahrten, Hüpfburg, Malwettbewerbe, Traktorfahren und vieles mehr. Auch können sie mit Polizeibeamten einen echten Einsatzwagen inspizieren. Der Spring- und Dressurreiterwettbewerb beginnt um 9 Uhr. Am frühen Nachmittag können sich die Zuschauer dann auf den „Jump-and-Drive“-Wettbewerb freuen. Von 17 bis 19 Uhr lädt der DJ dann zur Kinderdisco in das Festzelt ein. Ab 20 Uhr übernehmen „Onkel Tom und Huck“ das Musikauflegen und sorgen an dem Abend gemeinsam mit dem DJ für Stimmung. Um etwa 22.30 Uhr wird ein Feuerwerk entzündet. Der Eintritt ist frei.

Im Kreisagrarmuseum steht der diesjährige Kindertag am 1. Juni unter dem Motto Märchen. Von 10 bis 14 Uhr wird es viele Angebote zum Spielen geben. Beim Märchenraten können auch Eltern und Großeltern mitmachen. Gegen 11 Uhr ist eine Theatervorführung von Schülern der fünften Klasse aus Dorf Mecklenburg geplant. Sie werden verschiedene Märchen präsentieren. Wer sich verkleiden möchte, kann das tun. Die schönsten Kostüme erhalten einen Preis. Um 13 Uhr stellen sich die verkleideten Märchenwesen der Jury vor. Auch für reichlich Essen und Trinken wird gesorgt. Neben Zuckerwatte und Popcorn gibt es für den größeren Hunger Bratwürste, Kaffee, Saft, Wasser, Kuchen, Eis und Crêpes.

Passend für das Wochenende der offenen Gärten laden die Mitglieder des IG Schlossensemble Wiligrad am 1. Juni zur Kräuterwanderung mit Verkostung ein. Mitzubringen sind ein kleines Gläschen und ein Messer. Treffpunkt ist der Eingang vom Hofladen/Café um 14 Uhr. Die Kräuterwanderung dauert etwa anderthalb Stunden und kostet drei Euro pro Person.

Feste im Tierheim und Bürgerpark

Zum Tierheimfest sind am Sonntag, 2. Juni, von 10 bis 17 Uhr alle Tierfreunde nach Dorf Mecklenburg eingeladen. Die Gäste können sich auf viele Attraktionen freuen, etwa auf Ponyreiten, eine Hüpfburg, Kinderschminken, liebevoll hergestellte Handarbeiten, einen Trödelmarkt, eine Tombola und einiges mehr. Natürlich können auch Hunger und Durst gestillt werden. Einige Informationsstände bieten Aufklärung zu wichtigen Themen rund um die Tiere. Die Mitarbeiter des Tierheims freuen sich schon darauf, das Tierheim und seine Bewohner vielen Gästen zeigen zu können. Auch der Besuch ehemaliger Heimtiere ist immer wieder ein Vergnügen. Der Erlös kommt hundertprozentig den Tierheimtieren zugute.

Am 3. Juni, findet von 14 bis 18 Uhr ein Familienfest im Bürgerpark in Wismar statt. Der Eintritt ist frei. Die Besucher erwartet ein buntes Programm mit Hüpfburg, Karussell, Schminkstationen, Ponyreiten, Sport- und Bewegungsspielen, ein Wasserpark, Basteln und vieles mehr. Unterschiedliche Vereine und Einrichtungen präsentieren dort ihre Angebote. Auf der Bühne gibt es moderierte Darbietungen mit der Hip-Hop-Tanzgruppe der Tanzschule Wolgast, der Kindermusikerin „Fräulein Hatschi“, der Big Band der Musikschule Wismar, Gewinnspiele und jede Menge Musik.

Kerstin Schröder und Jana Franke