Das ist am ersten Adventswochenende in der Region Wismar los

Der erste Advent steht kurz bevor und es wird richtig weihnachtlich in der Region Wismar. Am Wochenende finden zahlreiche Adventsmärkte in und um die Hansestadt statt – und sorgen für vorweihnachtliche Stimmung.

Den Anfang macht der nostalgische Adventsmarkt „Steern Wiehnacht“ entlang der Wismarer Schweinsbrücke. Ab 14 Uhr stehen am Freitag, dem 29. November, dort zahlreiche kleinen Buden mit regionalen Köstlichkeiten und Kunsthandwerk.

Lange Nacht im Wismarer Nikolaiviertel

Der Markt gehört zur „Langen Nacht im Nikolaiviertel“, die am selben Abend stattfindet. In dessen Cafés und Läden kann am Freitag nicht nur länger verweilt werden. Das Schabbell-Haus und die Nikolaikirche laden ab 16 Uhr zudem zu Aktionen in ihre Räume ein. Das Ticket für die Veranstaltungen im Museum kostet 5 Euro und gilt von 16 bis 24 Uhr. Kinder bis 14 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen zahlen keinen Eintritt.

Besinnlich wird es auch am Samstag, dem 30. November beim Adventsmarkt in Kirchdorf. Ab 11 Uhr kann in der Mehrzweckhalle der Gemeinde gestöbert, gestaunt und gekauft werden. Um 16 Uhr kommt zudem der Nikolaus und erkundigt sich schon mal, ob alle Kinder artig waren.

Adventsmärkte im Umland

In Hohen Viecheln findet am Samstag ebenfalls ein Adventsmarkt vor dem Pfarrhaus statt. Dieser verspricht eine große Tombola und einige Überraschungen. Start ist um 14 Uhr. Weihnachtlich sind nicht nur die Basteleien, die an Ständen erworben werden können, in der Kirche gibt es auch besinnliche Chormusik. Ab 18 Uhr wird das traditionelle Weihnachtsmärchen aufgeführt.

In der Lübower Kirche findet am Samstag um 14.30 Uhr der Adventsmarkt der Schimmer Landfrauen statt. Zur selben Zeit wird es im Alten Pfarrhaus selbst gebackenen Kuchen, Kaffee und Glühwein geben.

Gemeinsames Singen in Bad Kleinen

Wer Weihnachtslieder singen möchte, kann dies am Sonntag, dem 1. Dezember, ab 15 Uhr beim Adventsingen im Gemeindehaus „Arche“ in Bad Kleinen tun. Gesangliche Unterstützung gibt es vom Chor Bad Kleinen, Stärkung in Form von Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist frei.

Keine Lust auf einen Bummel über Advents- oder Weihnachtsmarkt? Das Schlossensemble Wiligrad lädt am Sonntagnachmittag, dem 1. Dezember, zu einemvorweihnachtlichen Rundgang durch seine Räumlichkeiten ein. Los geht es um 14 Uhr am Eingang des Hofladens. Der Eintritt beträgt 5 Euro pro Person. Die Führung dauert maximal zwei Stunden.

