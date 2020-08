Das ist die neue Friseurin in Neuburg

Neuburg

Sie ist die Neue, die den Neuburgern an die Haare darf: Janine Streu. Die 29-Jährige aus Rostock hat mit ihrer Familie das Stadt- gegen das Landleben getauscht. Ihr Zuhause ist jetzt in Clausdorf, beruflich hat sie im Salon „ Haarzeit“ von Doreen Kuhn eine neuen Arbeitsplatz für sich gefunden. Dort lassen sich nicht nur die Nordwestmecklenburger frisieren. „Wir haben sogar Kunden aus Schwerin“, erzählt die Chefin stolz. Seit 35 Jahren hat sie ihren Friseurladen bereits.

Das Geschäft läuft nach der Corona-Pause wieder gut. Ihre Kunden hätten alle einen Mund-Nasen-Schutz dabei. Damit deren Bänder beim Färben nicht bunt werden, „klebe ich sie einfach ab, das klappt gut“, erzählt Doreen Kuhn.

Neue Mitarbeiterin für Kollegin in Elternzeit

Gelernt hat sie das Handwerk bei Helga Zabel in Neuburg. „Sie war eine tolle Lehrerin und macht sich auch heute noch selber die Haare“, erzählt die Friseurin. Als ihre Ausbilderin in den Ruhestand geht, übernimmt Doreen Kuhn den Salon. 2003 macht sie sich mit dem Studio „ Haarzeit“ selbstständig.

Seit Anfang August hat sie eine neue Mitarbeiterin. Janine Streu. Sie springt für Maria Grützmacher ein, die in Elternzeit ist. „Und danach wieder zurückkommt“, verrät Doreen Kuhn. Janine Streu soll im Team bleiben. Sie schneidet, frisiert und föhnt seit zwölf Jahren mit großer Leidenschaft. „Ich mag es, Menschen glücklich zu machen. Und das sind sie, wenn ihnen ihre Frisur gefällt“, betont Janine Streu. Am meisten Spaß mache ihr, Haare richtig kurz zu schneiden. „Dann ist die Veränderung am größten.“

Geöffnet ist der Salon vier Tage in der Woche: Dienstag und Mittwoch von 8 bis 17 Uhr sowie Donnerstag und Freitag von 9 bis 14 Uhr.

Von Kerstin Schröder