Das ist die neue Geschäftsführerin vom 30-jährigen TGZ in Wismar und Schwerin

30 Jahre Technologie- und Gewerbezentrum Schwerin/ Wismar e. V. lassen Liesbeth Homp strahlen. Seit Mai ist sie zusammen mit Klaus Seehase Geschäftsführerin des TGZ.

„30 sehr ereignisreiche Jahre liegen hinter dem Verein. Mit zehn jungen Unternehmen ging es in Schwerin los. Bis heute kamen an den drei Standorten in Schwerin, Wismar und Malchow auf der Insel Poel 420 Unternehmen dazu“, so Liesbeth Homp.

331 Unternehmen in der Nähe

Der überwiegende Teil hat sich am Markt behauptet. Aktuell arbeiten allein in Westmecklenburg 2650 Mitarbeiter in 331 Unternehmen, die im Technologiezentrum gestartet sind. In drei Jahrzehnten gab es 28 Konkurse, 71 Firmen sind in andere Bundesländer abgewandert oder haben ihr Geschäft eingestellt.

„Die Vergangenheit war durch ständiges Wachstum gekennzeichnet, sowohl was die Größe des Zentrums und der angegliederten Technologieparks betrifft als auch bezüglich der angebotenen Serviceleistungen“, sagt Liesbeth Homp und nennt als Beispiele Sonderkonditionen für angehende Unternehmensgründer und eine Carsharing-Flotte.

Die neue Geschäftsführerin

Die Marketings- und Vertriebschefin ist seit 2011 Jahren im TGZ. Die Schwerinerin und Mutter einer zweijährigen Tochter hat Medienmanagement in Stuttgart und Hamburg studiert. Mit dem Posten als Geschäftsführerin hat Liesbeth Homp (34) in jungen Jahren einen großen Schritt getan.

„Ich hoffe auf viele weitere Gründer mit vielen guten Ideen. Es ist immer wieder schön, zu sehen, wie junge Unternehmen wachsen und wie sie zusammenarbeiten.“ Besonders in den Technologieparks in Wismar und Schwerin hätten sich durch die örtliche Nähe vielfältige Möglichkeiten der Zusammenarbeit ergeben, „die zum wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen beigetragen haben“, so Liesbeth Homp.

1992 erster Grundstein in Wismar

In Wismar hat das TGZ 1992 den Grundstein in der Philipp-Müller-Straße gelegt. Als es dort zu eng wurde, kam die große Erweiterung. Mit Beschluss der Bürgerschaft wurde die frühere Holzhafen-Fläche zwischen Boizenburg-Kai und Alten Hafen entwickelt.

Das Technologie- und Forschungszentrum mit den Bürocontainern auf dem Dach und dem denkmalgeschützten alten Lotsenhaus im Vordergrund ist das schönste Gebäude des Technologie- und Gewerbezentrums Schwerin/Wismar. Quelle: Heiko Hoffmann

2003 war die Eröffnung des Technologie- und Forschungszentrums mit Produktions- und Laborräumen, Cafeteria und Büros (Investition 16 Millionen Euro). Das Gebäude mit den Containern auf dem Dach ist markant, mit Jean Nouvel hat in Wismar der französische Stararchitekt seine Handschrift verewigt. Liesbeth Homp ist stolz auf das TFZ mit Blick auf Ostsee, Alten Hafen, Werft und Altstadt. Auf der Terrasse mit den schönsten Aussichten auf Wismar könnte sie sich kleinere Konzerte vorstellen.

Keine freien Flächen im Technologiepark

2006 folgte der nächste große Wurf mit dem Multimediaport, in dessen Bau rund 15 Millionen Euro investiert wurden. Die meisten Flächen davor gehören zum Technologiepark. Acht Unternehmen mit heute 140 Mitarbeitern, die im TGZ groß geworden sind, haben mit Blick zum Mutter-Haus gebaut – von EnviteC bis zur Möbelmanufaktur Goertz.

Die neunte Firma, die IGB Construct GmbH & Co.KG, will Ende des Jahres fertig sein. Dann sind alle Flächen vergeben. Derzeit sind 568 Beschäftigte am Standort tätig, 140 in den acht Unternehmen des Technologieparks und 423 Mitarbeiter in 64 Unternehmen, die noch Mieter im TGZ sind.

Guter Mix bei Unternehmen

Firmen aus der IT-Branche, Medizintechnik oder Sensortechnik sind aus dem Zentrum hervorgegangen. „Der große Mix ist ein Vorteil bei uns“, sagt Liesbeth Homp. Ein gutes Beispiel für das Großwerden ist die Firma Prophyta. Sie schaffte es vom Kleinunternehmen zum Weltkonzern. 1992 wurde sie mit dem Ziel der Entwicklung eines biologischen Pflanzenschutzmittels gegründet. Mit großem Erfolg. 2013 übernahm der Bayer-Konzern das Unternehmen, das in Redentin einen Standort hat.

Das nächste große Vorhaben des TGZ ist in Planung. In Schwerin soll ein neues Gebäude mit 4000 Quadratmeter vermietbaren Produktions- und Büroflächen entstehen, da die derzeit vorhandenen Flächen zu 95 Prozent ausgelastet sind. Baustart soll 2021, Fertigstellung 2023 sein, investiert werden etwa 14 Millionen Euro.

Neue Gründer

Im TGZ in Wismar sind noch etwa 1000 Quadratmeter frei, die Auslastung liegt bei 92 Prozent. Gerade wurden mit Stefanie Höling (27) und Ron-Tino Wendland (30) zwei junge Gründer aus der Hochschule Wismar aufgenommen. Sie wollen Rolltore, zum Beispiel von Supermärkten, als digitale Projektionsfläche für Werbung nutzen.

Ron-Tino Wendland und Stefanie Höling im Technologie- und Forschungszentrum Wismar. Die beiden jungen Firmengründer haben ihr Büro frisch bezogen und tüfteln an der Umsetzung ihrer Idee. Quelle: Heiko Hoffmann

In ihrem Büro mit Blick auf die Ostsee tüfteln die jungen Leute an der Idee. Sie haben ein Gründerstipendium bekommen und können als Vorgründer ein halbes Jahr ihr Büro kostenlos nutzen. Obendrein erhalten sie für 2000 Euro die Büroausstattung. 1000 Euro sind vom Büromöbelhersteller Palmberg in Schönberg und 1000 Euro vom TGZ. Nach einem Jahr können sie diese behalten. Obendrein bekommen sie von der Wismarer Bürotechnikfirma Keidata ein Kopier-Scan-Gerät gestellt. Wenn ihre Firma im Herbst gegründet ist, zahlen die beiden früheren Studenten der Betriebswirtschaftslehre ein halbes Jahr die Miete zum halben Preis.

„Wir wollen auch in den nächsten 30 Jahren alles tun, um die Wirtschaftskraft im Land durch die Unterstützung von Start-ups und optimalen Bedingungen für das Wachstum von kleinen und mittelständischen Unternehmen zu stärken“, blickt Liesbeth Homp zuversichtlich voraus.

TGZ und TFZ Die Abkürzungen „TGZ“ für „Technologie- und Gewerbezentrum“ und „TFZ“ für „Technologie- und Forschungszentrum“ sind beide richtig, werden in Wismar aber auch vermengt. Das TGZ Schwerin/ Wismar wurde als eingetragener Verein am 17. April 1990 gegründet. Er ist Eigentümer und Betreiber sämtlicher Gebäude des Technologie- und Gewerbezentrums in Schwerin, Wismar und in Malchow auf der Insel Poel. Das Gebäude an der Spitze des früheren Holzhafens in Wismar ist das TFZ. Es heißt Technologie- und Forschungszentrum, weil es damals in Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum Wismar und in Kooperation mit der Hochschule entstand.

