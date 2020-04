Seit 2018 lebt Claudia Drossert mit ihrer Tochter auf der Insel Poel. „Ich habe meinen Freunden ständig in den Ohren gelegen, dass ich irgendwann mal ein Galerie-Café am Meer eröffnen werde, jetzt ist es so weit“, freut sie sich. Diese Werke sind ihrer Galerie zu sehen.