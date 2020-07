Wismar

Radfahren mit Badepause im Meer: Der Wismarer Gruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ( ADFC) lädt am 18. Juli zu einer Tour nach Pepelow ein. Die führt über Neuburg, Ilow, Neubukow, Roggow nach Pepelow auf ruhigen asphaltierten Wegen zum Campingplatz. Die längere Mittagspause kann genutzt werden zum Baden, Fischbrötchen essen oder anderes.

Der Ostseecampingplatz „Am Salzhaff“ hat sich zu einem der beliebtesten Surfreviere für Wind- und Kitesurfer entwickelt. Der Strand ist in direkter Nähe – also Badesachen nicht vergessen!

Auf dem Ostseeradweg wird gegen 17.30 Uhr wieder Wismar erreicht – nach zurückgelegten 70 Kilometern. Gäste sind herzlich willkommen. Ein Unkostenbeitrag für Nichtmitglieder beträgt 2 Euro. Start ist um 9 Uhr an der Ostseite des Wismarer Rathauses. Tourenguide ist Gudrun Kolb.

Vorstellung: „Vom Urknall bis zum Mauerfall “

Auf der Sommerbühne im Wismarer Zeughaushof ist am Sonnabend, 18. Juli, „Vom Urknall bis zum Mauerfall“ zu erleben. Die Zuschauer erwartet eine deutsch-deutsche Nachkriegsgeschichte im Spiegel der Schlager aus Ost und West mit Dirk Rave (Regie) und Henry Nandzik.

Los geht die Vorstellung auf der Sommerbühne im Hof des Wismarer Zeughauses, Ullmenstraße 15, um 18 Uhr. Karten kosten 15 Euro, ermäßigt 10 Euro. Erhältlich sind sie in der Touristinformation Wismar, unter www.eventim.de und an der Abendkasse eine Stunde vor Konzertbeginn.

Literarischer Spaziergang im Gutspark

Das Klanghaus Ilow bietet am Sonntag, 19. Juli, ab 15 Uhr zusammen mit der Kulturwirkstatt Ilow einen musikalisch-literarischen Spaziergang durch den Ilower Gutspark an. Das Motto „Viel Plaisier mit Fürst Pückler“. Schauspieler Jan Uplegger nimmt die Gäste mit in die Welt des „Grünen Fürsten“ Hermann Pückler. Musikalisch begleitet wird er von den beiden Leipziger Musikerinnen Yumiko Tsubaki (Geige) und Maria Hinze (Klavier/Akkordeon).

Der Eintritt ist frei. Am Ende der Veranstaltung wird um Spenden für die Künstler gebeten. Reservierungen sind möglich unter der Telefonnummern 03841 / 38 59 27 oder 0176 / 83 12 34 59 sowie per Mail an: info@kulturwirkstatt-ilow.de

Ein Spaziergang ist auch durch den Wismarer Bürgerpark möglich. Der ist wieder länger geöffnet – jetzt täglich von 6 bis 22 Uhr. Auch der Aussichtsturm kann wieder bestiegen werden. Der 37 Meter hohe, zur Gartenschau errichtete Turm ist als abgespannter Stahlrohrturm ausgeführt. Die Aussichtsplattform liegt auf 28 Meter Höhe. Die Corona-Regeln sind einzuhalten.

Konzert mit dem Leipziger „Duo Melange“

Der Förderverein zum Erhalt der Friedrichshagener Kirche und die Kirchengemeinde Gressow-Friedrichshagen laden am Sonntag, 19. Juli, ab 17 Uhr zu einem Konzert mit dem Leipziger „Duo Melange“ in die Kirche ein. Das Duo besteht aus Almut Unger und Thomas Laukel, wurde 1998 gegründet und steht für ein außergewöhnliches Zusammenspiel von Flöte und dem Schlaginstrument Marimba.

Der Eintritt zum Konzert ist für die Besucher frei – um Spenden wird gebeten. Einlass ist nur mit Mund- und Nasenschutz und bis fünf Minuten vor Konzertbeginn möglich. Wegen Einhaltung der Abstandsregelung ist nur eine begrenzte Anzahl an Besuchern möglich. Kontaktdaten müssen zur Verfolgung möglicher Infektionsketten aufgenommen werden und werden von den Veranstaltern befristet gespeichert.

Von Kerstin Schröder