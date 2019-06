Wismar/Neuburg

Tausende Besucher werden bis Sonntag, 16. Juni, beim viertägigen Hafenfest im Alten Hafen von Wismar erwartet. Es gibt Schiffsbesichtigungen und -ausfahrten, maritime Wettbewerbe, Musik auf drei Bühnen, Jahrmarktvergnügen im 36 Meter hohen Riesenrad, auf einer Kinderachterbahn und Händlermeile. Mit dem Fest feiert Wismar auch den 808. Geburtstag seines Hafens. Dazu gibt’s am Sonnabend gegen 23 Uhr ein Höhenfeuerwerk mit Musik erstmals wieder vom Wasser aus.

Offiziell eröffnet wird das Hafenfest am Freitag um 16 Uhr auf der Hauptbühne vor dem Baumhaus. Hier endet der traditionelle Fassumzug, den die Danzlüd, die Schützen, die Wendorfer Blasmusiker und junge Leute aus der Skipperszene begleiten. Er startet um 15 Uhr am Stadtgeschichtlichen Museum „Schabbell“. Zur Eröffnung wird ein Bierfass angestochen.

Jubiläum mit Tanz und Feuerwerk

Bis in die Nacht hinein wird am Sonnabend, 15. Juni, in Neuburg das 800-jährige Bestehen des Ortes gefeiert. Los geht es um 13 Uhr mit einem großen Festumzug vom Bahnhof über die Hauptstraße, den Gänsemarkt, den Hageböker Weg, den Lindenweg und wieder auf die Hauptstraße zum Sportplatz. Dort gibt es anschließend ein buntes Unterhaltungsprogramm mit Spielstationen für die Kinder. Um 20 Uhr beginnt der Tanzabend, um 23 Uhr wird ein Höhenfeuerwerk gezündet.

Die Kreismusikschule „ Carl Orff“ Nordwestmecklenburg lädt am Sonnabend, 15. Juni, zu einem ein Hoffest in Wismar ein. In der Zeit von 13 bis 17 Uhr wird es im und um das Musikschulgebäude am Turnplatz 5 Musik nonstop geben. Solisten und Ensembles präsentieren das vielfältige Angebot der Kreismusikschule mit Musik, die von Klassik über Jazz bis hin zur zünftigen Blasmusik reicht. Aber auch die Bereiche Bildende Kunst, Tanz, Schauspiel und Gesang sind mit dabei. Bei zahlreichen Workshops können die Besucher die verschiedensten Instrumente kennenlernen und auch selbst ausprobieren. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Pilzwanderung, Musik und Reparieren

Die Wismarer Pilzfreunde sind am Sonnabend, 15. Juni, im Gespensterwald bei Nienhagen unterwegs. Treffpunkte sind um 8 Uhr auf dem schmalen Parkplatz am ZOB in Wismar sowie um 9 Uhr auf dem Parkplatz am Ortseingang von Nienhagen. Bei schönem Wetter kann man die Wanderung mit einem erfrischenden Bad in der Ostsee ausklingen lassen – so gegen Mittag. Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro, für Kinder 2,50 Euro. Das Geld dient dem Erhalt der Wismarer Pilzberatungsstelle.

Hinter dem Namen „musica latina!“ stehen sechs Musiker aus Ahrensburg und Umgebung, die begeistert sind von lateinamerikanischer Musik, besonders von der aus Brasilien. Am Sonntag, 16. Juni, werden ab 18 Uhr in der Lübower Kirche ihre Interpretationen von Stücken namhafter Komponisten zu hören sein. Dabei kommen neben Gitarren auch Mandoline, Akkordeon, Bass, Cavaquinho und Melodica zum Einsatz. Der Eintritt zum Konzert ist frei, um Spenden wird gebeten.

Das Team vom Repair-Café repariert am Sonntag, 16. Juni, von 14 bis 17 Uhr) wieder defekte Gegenstände im Treff im Lindengarten (Bauhofstraße 17, Wismar). Elektrogeräte, Handys, Computer und mechanische Geräten können vorbeigebracht werden.

Kerstin Schröder