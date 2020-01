Das ist los am Wochenende in und um Wismar

Wismar

Trödeln und Feilschen – das ist am Wochenende in Wismar möglich. Am Sonnabend und Sonntag (1. und 2. Februar) wird in der Markt- und Eventhalle ein Trödelmarkt aufgebaut. Ob der alte Henkeltopf von Oma oder die Holzeisenbahn aus Kindertagen – das Schlendern auf einem Flohmarkt weckt immer wieder alte Erinnerungen und fördert lustige Geschichten zutage. Geöffnet ist er an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr.

Tanzgala in Wismar

Tanzen kann Spaß machen – wenn man es selbst tut oder anderen dabei zuschaut. Eine Chance, sich vom Tanzen begeistern zu lassen, haben Interessierte am Sonnabend in Wismar. Dort ist eine Tanzgala der Kreismusikschule Carl Orff auf einer großen Bühne zu sehen. Los geht die Show um 16 Uhr im Theater. Die Karten kosten 12 Euro, ermäßigt 10 Euro. Erhältlich sind sie im Wismarer Servicecenter der OSTSEE-ZEITUNG ( Mecklenburger Straße 28, Telefon 038 41 / 415 50) oder in der Tourist-Information in der Lübschen Straße. Auch Kurzentschlossene sind willkommen. Die Theaterkasse öffnet eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.

Sport in Dorf Mecklenburg

Sportlich wird es an mehreren Tagen in Dorf Mecklenburg. Denn der Mecklenburger SV feiert sein 70-jähriges Bestehen. Die Oldies des Mecklenburger SV laden am Freitag, den 31. Januar, um 18 Uhr zum Hallenkick in der Mehrzweckhalle ein. Die Besucher können sich auf spannende Spiele freuen. Der Eintritt beträgt 4 Euro. Einen Tag später, am 1. Februar, messen sich verschiedene Juniorenteams von 9 bis 18 Uhr. Ein Kinderschnuppertag komplettiert am Sonntag, den 2. Februar, das Sportwochenende. Von 10 bis 13 Uhr präsentiert sich der Mecklenburger SV mit den Abteilungen Fußball, Handball, Badminton und Minisport in der Mehrzweckhalle in Dorf Mecklenburg. Die Kinder der Gemeinde Dorf Mecklenburg und Umgebung können sich an den entsprechenden Sportarten ausprobieren und dürfen sich über kleine Preise freuen. Eine Hüpfburg steht ebenfalls zum Austoben bereit. Für Getränke und Snacks ist gesorgt.

Abenteuerland der Kirchgemeinden

Bärenstark! – das ist das Abenteuerland am Klußer Damm 25. Das lädt am Sonnabend, den 1. Februar, alle Kinder ab sechs Jahren ein. Bärenstark sah es zuerst überhaupt nicht aus im Leben von Margarete Steiff. Aber dann ging es bei der Sache mit dem „Knopf im Ohr“ fast zu wie in einem Märchen. Um 10 Uhr geht es im Abenteuerland los mit Spielen, Singen und Basteln, Mittagessen inclusive. Der frechen Rabe Krax und sein Freund Quaki sind auch zu Gast und viele Lieblingskuscheltiere, von denen jedes Kind eines mitbringen darf. Das Abenteuerland endet um 14 Uhr und wird von einem Team aus mehreren Wismarer Gemeinden vorbereitet. Anmeldungen unter Telefon 038 41 / 200 423 sind nicht erforderlich, aber für die Planung hilfreich. Der Eintritt ist frei.

Neuklosteraner feiern Altar

Drei Jahre lang ist der obere Schrein des Marienaltars in der Neuklosteraner Klosterkirche aufwendig restauriert worden. Nun ist der Flügelaltar wieder instand gesetzt. Das feiert die Kirchengemeinde mit einem festlichen Gottesdienst am 2. Februar um 10 Uhr in der Kirche – gemeinsam mit der Nachbargemeinde Warin. Begonnen wird vor dem Marienaltar in der Klosterkirche. Von dort aus wird es eine kleine Lichterprozession in den warmen Gemeinderaum geben, wo der Gottesdienst fortgesetzt wird. Anschließend lädt die Gemeinde zum Kirchenkaffee ein.

Von Kerstin Schröder