Wismar

Am Wochenende locken einige Veranstaltungen ins Freie: Der Reit- und Fahrsportvereins Insel Poel in Timmendorf feiert sein 20-jähriges Jubiläum – von Freitag (1. April) ab 10 Uhr bis Sonntag (3. April) 16 Uhr. Es werden verschiedene Pferde- und Springprüfungen zu sehen sein. Lilli Plath, eine der besten Reiterinnen Nordwestmecklenburgs, geht mit zehn Pferden an den Start. Höhepunkt ist am Sonntag der „Große Preis der Insel Poel“. Der Eintritt ist frei. Die Einnahmen aus Kuchen-und Waffelverkauf wird der Verein spenden. Zurzeit leben 14 ukrainische Flüchtlinge auf der Reitanlage, für sie ist ein Treuhandkonto eingerichtet worden.

Gemeinsame Pilzwanderung

Am Sonnabend, 2. April, geht es gemeinsam an die Pilze. Die Wanderung, an der alle Interessierten teilnehmen können, die sammeln oder etwas lernen wollen, führt durch den Wald bei Neu Teschow. Treffpunkt ist gegen 9 Uhr auf den schmalen Parkflächen Wasserstraße/Ecke Kopenhagener Straße am ZOB in Wismar. Von dort geht es mit den Autos los, Fahrgemeinschaften sind möglich. Wer alleine fahren möchte, sollte gegen 9.30 Uhr am Bahnübergang Teschow an der Bundesstraße 105 sein. Die Tour kostet 10 Euro pro Person, für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren 2,50 Euro.

Poel wird sauber gemacht

Alle, die mithelfen wollen, die Problemecken der Insel Poel sauber zu halten, sind am Sonnabend, 2. April, willkommen. Zwischen 9 und 12 Uhr heißt es „Poel räumt auf“. Etwas Pflege benötigt der Weg durch das Reetmoor zwischen Am Schwarzen Busch und Neuhof (hinter der Düne), aber auch andere Orte dürfen gerne eigenständig beräumt und hergerichtet werden. Ab 12 Uhr gibt es am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Kirchdorf (Wismarsche Straße) eine Auswertung und eine kleine Stärkung. Müllsäcke stehen in der Kur- und Gemeindeverwaltung, im Bauhof und an den Bushaltestellen bereit. Nach dem Saubermachen sollten die gefüllten Säcke gut sichtbar bis Samstagabend an der Straße, den Strandzugängen oder an den Parkplätzen abgestellt werden.

Ausfahrten in der Wismarbucht

Am 1. April bietet die Reederei Adler ein abwechslungsreiches Ausflugsangebot mit ihren Fahrgastschiffen an. Start ist der Alte Hafen in Wismar. Mehrmals täglich finden Hafenrundfahrten durch die Wismarbucht statt. Die Fahrt dauert eine Stunde. Die Verbindung zwischen Wismar und der Insel Poel wird ebenfalls täglich angeboten. Eine Inselrundfahrt mit dem Bus auf der Insel Poel kann man dazu buchen. Tickets gibt es an Bord oder unter www.adler-schiffe.de.

Lesung im Klützer Literaturhaus

Am Freitag, 1. April, ist ab 19 Uhr der Journalist und Autor Florian Knöppler zu Gast im Literaturhaus „Uwe Johnson“ in Klütz. Er liest aus seinen Romanen „Kronsnest“ und „Habichtland“, in denen es um das bäuerliche Leben in Schleswig-Holstein in der Zeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg geht. Da es wegen der Corona-Regeln ein stark begrenztes Platzkontingent gibt, sollte vorher reserviert werden – telefonisch unter 038825 / 22295 oder per Mail an service@literaturhaus-uwe-johnson.de. Die Kasse öffnet eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Der Eintritt kostet 10, ermäßigt 8 Euro.

Auf Störtebekers Spuren durch Wismar

Auf die Spuren von Klaus Störtebeker können sich am Sonnabend, 2. April, alle machen, die an Geschichte interessiert sind. Wismar kann als einzige Stadt durch eine Notiz im Verfestungsbuch von 1381 belegen, dass ein Klaus Störtebeker in ihren Mauern gelebt hat. Und so führt ein Tourguide, der sich als der berüchtigte Seeräuber verkleidet hat, seine Gäste entlang der Sehenswürdigkeiten durch die Stadt, berichtet aus der Freibeuterzeit, von Pfeffersäcken und der Blüte der Hanse. Der zweistündige Spaziergang beginnt um 15 Uhr und kostet 10, ermäßigt 7 Euro. Anmeldungen bei der Tourist-Information werden empfohlen.

Von Kerstin Schröder