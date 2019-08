Wismar/Poel

Am Freitag, dem 9. August, gibt es ab 20 Uhr ein besonderes Kinoerlebnis. Unter freiem Himmel wird im Museumshof „Schabbell“ in der Schweinsbrücke 6/8 der Spielfilm „Ballon“ (2018) gezeigt. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Am Sonnabend, 10. August, findet von 15 bis 17 Uhr die Stadtführung „ Klaus Störtebeker“ in Wismar statt. Treffpunkt ist die Tourist-Information Wismar in der Lübschen Straße 23 a. Der Teilnahmepreis beträgt 10 Euro, ermäßigt 7 Euro. Und auch am Samstag findet wieder ein Open-Air-Kino im Innenhof des Museums „Schabbell“ statt. Ab 20 Uhr wird das Drama „Adam und Eveyln“ (2018) gezeigt. Der Kartenverkauf erfolgt wie auch einen Tag zuvor an der Museumskasse. Eine Kartenreservierung für beide Filme ist unter Tel. 03841 2243110, museum@wismar.de oder direkt an der Museumskasse möglich. Reservierte Tickets sollten am Filmabend bis 20 Uhr im Museum abgeholt werden.

Flohmarkt auf Poel , Singen in Dorf Mecklenburg

In Kirchdorf auf der Insel Poel öffnet am Sonnabend und Sonntag ein Floh- und Krammarkt jeweils von 9 bis 17 Uhr am Hafen. Der Eintritt ist frei. Sportlich geht es in den Abend mit dem 10. Poeler Abendlauf von 17 bis 21 Uhr. Treffpunkt ist am Sportplatz in Kirchdorf. Es gibt unterschiedliche Strecken. Der Hauptlauf beträgt 10 Kilometer. Das Startgeld liegt zwischen 2 und 7 Euro.

In Dorf Mecklenburg findet eine musikalische Veranstaltung mit dem Titel „Alle stimmen ein“ in der Pfarrscheune statt. Alle Teilnehmer sind herzlich eingeladen, mitzusingen und ihre Lieblingslieder auszuwählen. Bei Kaffee und Kuchen wird unter anderem über die Geschichten der Lieder gesprochen. Wer Freude am Singen hat, sollte sich dies nicht entgehen lassen. Beginn ist am Sonnabend um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Eine Führung über die Vogelschutzinsel Langenwerder ist am Sonntag von 10 bis 12 Uhr möglich. Der Preis für Erwachsene beträgt 5 Euro. Treffpunkt ist an der Schautafel am Gollwitzer Strand. Von dort geht es zu Fuß durchs Wasser zur Insel.

Von Lena Isenberg