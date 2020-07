Das ist los am zweiten Juli-Wochenende in der Region Wismar

Wismar/Poel/Neukloster

Das Wolfhagener Figurentheater ist schon seit 14 Jahren auf der Insel Poel. Das Zelt ist auf dem Parkplatz Am Schwarzen Busch aufgebaut. Am Freitag ist dort das Stück „Der Grüffelo“ zu sehen, am Sonnabend „Der kleine Rabe Socke“. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 17 Uhr. Karten sind an der Tageskasse erhältlich – die öffnet 30 Minuten vorher. Reservierungen sind erwünscht unter der Telefonnummer 05601 / 3039 127.

Pilze sammeln im Wald

Eine öffentliche Pilzwanderung führt am Sonnabend, 11. Juli, von Wismar in die Vierburg-Waldung bei Bützow. Genutzt wird der Lehrpfad, den Pilzberater Klaus Warning in Zusammenarbeit mit der Stadt Bützow vor Jahren hier angelegt hat. Es gibt Sanderflächen und zum Großen Peetscher See hin auch Torf- und Feuchtbereiche. Es gibt zwei Treffpunkte: gegen 8 Uhr auf den unterteilten Parkflächen am ZOB Wismar (Wasserstraße/Ecke Kopenhagener Straße) und gegen 9.15 Uhr am Beginn des Pilzlehrpfades an der Vierburg-Waldung sein. Von der L 141 unweit der Ortschaft Vierburg in die Bützower/Dorfstraße einfahren, den Bahnübergang passieren und zum Waldrand durchfahren (Wanderhütte). Die Tour kann bis zum frühen Nachmittag dauern. Es wird eine Teilnahmegebühr von 10 Euro erhoben. Vereinsmitglieder zahlen 5 Euro, Kinder bis zum 14. Lebensjahr 2,50 Euro.

Anzeige

Kunst im Sommersalon

Der Kunstverein Wiligrad eröffnet am Sonnabend, dem 11.Juli, um 17 Uhr seine neue Ausstellung „Sommersalon - Sommergäste 2020“ mit der Künstlergruppe Kingkonkret aus Leipzig. Für die musikalische Unterhaltung sorgt Conny Bauer aus Berlin mit seiner Posaune. Knut Müller, Dirk Richter, Ingrid Sperrle, Frank Tangermann und Susanne Werdin präsentieren dem Publikum ihre Werke. Die Ausstellung ist bis zum 23. August zu sehen dienstags bis sonnabends von 10 bis 18 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr.

Weitere OZ+ Artikel

Quilts und Geklöppeltes

Das Kreisagrarmuseum in Dorf Mecklenburg eröffnet am Freitag, 10. Juli, um 13 Uhr eine neue Sonderausstellung mit dem Titel „Textile Kunst“. Mit verschiedenen Arbeitsweisen sind die Exponate hergestellt worden: Stickereien, Geklöppeltes und Quilts sowie Genähtes werden ausgestellt. Und selbst beim Klöppeln und Sticken gibt es mehrere Techniken. Es ist eine gestickte Landkarte von Mecklenburg-Vorpommern zu sehen, Geklöppelter Tischschmuck, Stofftiere aus einem genähten Zoo und zusammengenähte Quilts, die kunstvolle Bilder ergeben. Das Museum ist täglich geöffnet von 10 bis 16 Uhr. Der Eintritt kostet 3 Euro, ermäßigt 2,50 Euro.

Musik im Klanghaus

Das Klanghaus Ilow lädt am Sonnabend, 11. Juli, zu einer musikalischen Weltreise mit „Squeezebox Teddy“. Ab 19.30 Uhr unterhält der Musiker sein Publikum mit gefühlvollen, melancholischen, aber auch fröhlichen und kraftvollen Liedern aus vielen Ländern. Viele kennen ihn vom Piraten-Open-Air-Theater in Grevesmühlen. Außerdem spielte er schon mit der Kelly Family und als Vorprogramm für Santiano und Heino. Snacks und Getränke gibt es an der Bar. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. Karten müssen telefonisch unter der Nummer 0 38 41/38 59 27 oder per E-Mail unter info@kulturwirkstatt-ilow.de vorbestellt werden oder können dann an der Abendkasse abgeholt werden. Die öffnet ab 18.30 Uhr. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.klanghaus-ilow.de.

Rock’n’Roll am See

Beim traditionellen Open-Air-Konzert am Neuklostersee ist in diesem Sommer Rock’n’Roll zu hören. Die Band „The Crazy Boys“ aus Rostock spielt auf – am Sonntag, dem 12. Juli, im Park vor der Kunstscheune des Seehotels in Nakenstorf (Seestraße 1). Von 19 bis 22 Uhr geben die Musiker Fritz Mikefoun, Mathias Behrens, Alexander Paschen und Lars Weichselbaumer dort ein Konzert mit Liedern aus den 1950er Jahren. Der Eintritt kostet für Erwachsene im Vorverkauf 20 Euro, für Kinder (bis 18 Jahre) und Studenten 7 Euro. An der Abendkasse sind die Karten etwas teurer. Um Reservierungen unter der Telefonnummer 03 84 22/45 70 wird gebeten.

Von Kerstin Schröder