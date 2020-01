Das ist los in der Region Wismar: Von Bauchtanz, Neujahrskonzert und lodernden Tannenbäumen

Wismar

Zur öffentlichen Führung durch die beiden Häuser des Rats- und Weinherrn, des Bierbrauers und Bürgermeisters Heinrich Schabbell lädt das Stadtgeschichte Museum „ Schabbell“ an der Schweinsbrücke am Sonnabend, dem 11. Januar, ab 11 Uhr ein. Die Besucher lernen vom Gewölbekeller bis zum historischen Dachstuhl den Museumskomplex samt seiner Hinterhöfe kennen. Sie sehen ausgewählte Exponate aus 800 Jahren Stadtgeschichte und erfahren die wichtigsten Etappen in der Entwicklung der Hansestadt. Der Rundgang ist barrierefrei. Mitmachstationen laden große wie kleine Gäste zum Ausprobieren ein.

Wintervogelzählung auf dem Friedhof

Der Naturschutzbund lädt am Sonnabend, dem 11. Januar, zur „Stunde der Wintervögel“ ein. Alle sicht- und hörbaren Piepmätze sollen eine Stunde lang registriert werden. Jeder kann sich beteiligen. Entweder er zählt zu Hause auf seinem Balkon oder im Garten die Vögel und meldet sie dem Nabu kostenlos unter 0800 / 115 7 115. Oder er trifft sich mit Vogelfreunden auf dem Alten Friedhof in Wismar. Um 10 Uhr sind sie auf dem Ostfriedhof am Tor Schweriner Straße. Die Leitung hat Rolf-Rüdiger Strache vom Nabu-Kreisverband. Er empfiehlt, sich wetterfest zu kleiden und ein Fernglas und Bestimmungsbuch mitzubringen. Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden für den Vogelschutz auf dem Friedhof sind willkommen.

Abschied von Tannenbäumen wird gefeiert

Freiwillige Feuerwehren in der Region Wismar veranstalten am Sonnabend, dem 11. Januar, das traditionelle Tannenbaumverbrennen. Zum Beispiel in Bad Kleinen laden die Kameraden ab 16 Uhr auf das Gelände in der Wismarschen Straße 32 ein. Die Ortswehr in Groß Krankow erwartet Groß und Klein ab 17 Uhr am Feuerwehr-Gerätehaus. In beiden Orten gilt: Wer einen abgeschmückten Weihnachtsbaum mitbringt, erhält einen Glühwein gratis. In Neuburg sollen möglichst viele Tannenbäume ab 17 Uhr für ein schönes Feuer auf dem Parkplatz am Gemeindezentrum sorgen. Die Feuerwehr sammelt sie am Sonnabend bis 7 Uhr ein. Sie sorgt auch für Essen und Trinken, die Gäste sollen lediglich eine Tasse und gute Laune mitbringen.

Neujahrskonzert mit Kreismusikschülern

Der Wismarer Kiwanis Service Club eröffnet am Sonnabend, dem 11. Januar, sein musikalisches Jahr mit dem traditionellen Neujahrskonzert. Es beginnt um 15 Uhr in den Räumen von „Hammerich Gesunde Schuhe“ in der Ladestraße 1b. Kinder und Jugendliche der Kreismusikschule „ Carl Orff“ werden mit beschwingten Melodien bereits zum siebten Mal auf das neue Jahr einstimmen. Hierzu sind alle herzlich eingeladen. Eintritt wird nicht erhoben, doch für den guten Zweck des Konzerts, Wismars Kinder- und Jugendprojekte zu unterstützen, wären die Clubmitglieder für eine kleine Spende dankbar.

Mit Gästeführer durch Wismar

Lust auf eine Stadtführung durch Wismar? Am Sonntag, dem 12. Januar, können Interessierte von 14 bis 16 Uhr mithilfe eines Gästeführers die Welterbe-, Hanse- und Hafenstadt entdecken. Treff ist an der Tourist-Information in der Lübschen Straße 23a. Bei mindestens sechs Teilnehmern geht’s los.

Bauchtanzshow

Die Bauchtanzgruppe „Perle der Ostsee“ tritt am Sonntag, dem 12. Januar, im Wismarer Theater auf. Um 16 Uhr startet die Show „ Wismar tanzt orientalisch und grüßt die ganze Welt“. Tänzerin Svitlana Sydorenko leitet die Gruppe. Sie stammt aus der Ukraine. 1999 siedelte sie mit ihren Eltern nach Deutschland über und lebt seitdem in Wismar. Außer der Gruppe werden auch Solistinnen ihr Können im Bauchtanz zeigen.

Von OZ