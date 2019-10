Das ist los über Halloween in der Region Wismar

Wismar

In der Backsteinkulisse von St. Marien zeigt das Marienkino am Mittwoch, dem 30. Oktober, den Film „All my loving“. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt beträgt 6 Euro, ermäßigt 4 Euro. Tickets können in der Tourist-Information erworben werden, Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. Jede Filmvorführung ist auf 50 Personen begrenzt.

Mit ihrem Song „Herzlos“ hat die Wismarerin Mila in diesem Jahr eine Musikkarriere gestartet. Schon mehr als vier Millionen Mal ist das Lied auf dem Videoportal Youtube bislang aufgerufen worden. Am Mittwoch, dem 30. Oktober, tritt die 23-Jährige in ihrer Heimatstadt auf – bei der Halloween-Kinderparty im Einkaufszentrum Friedenshof. Los geht die Feier um 17 Uhr. Auf die Gäste warten gruselige Deko, Schminke und einige Überraschungen. Wer unter zehn Jahre alt ist, muss mit Eltern kommen. Mila singt auf Deutsch und textet ihre Lieder selbst. Ihre erste Single „Herzlos“ handelt von einer jungen Frau, die von ihrer großen Liebe verlassen wurde.

Film über Festumzug wird gezeigt

Ein Kinoerlebnis gibt es auch am Donnerstag, dem 31. Oktober, ab 20 Uhr in der Stadthalle Neukloster. Dort feiert „Großer Festumzug 800 Jahre Neukloster“ Premiere. Einlass ist ab 19 Uhr. Nach dem Film gibt es eine Tanzparty mit „ Billy Rock“ und DJ Jan Warnke. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information Neukloster (Telefon 038 422 / 440 30). Am Abend kann der Film auch gekauft werden.

„ Halloween im Phantechnikum“ heißt es am Donnerstag, dem 31. Oktober, im technischen Landesmuseum. Das lädt in die ehemalige Flakkaserne ein, um die Welt verschiedener Horrorliteraten kennenzulernen. Besucher machen es sich im Laboratorium des Museums gemütlich und lauschen der Geschichtenerzählerin Birte Bernstein. Die Geschichten von H. P. Lovecraft, Edgar Allan Poe und anderen werden lebendig. Und weil es wirklich schaurig zugeht, ist die Veranstaltung nur für Personen ab 18 Jahren. Karten für 15 Euro sind an der Museumskasse (10 bis 17 Uhr) oder bei der Tourist-Information Wismar (10 bis 16 Uhr) erhältlich. Eine Abendkasse gibt es nicht. Einlass ist ab 18 Uhr, schwarze Kleidung muss getragen werden.

Wo kommen die Feste her?

Reformation, Halloween und Allerheiligen – wo liegen die Ursprünge dieser Fest- und Feiertage? Über Heiligenverehrung und Ablasshandel, Pilgerfahrten und die Ausbreitung der Reformation in Wismar gibt es im Stadtgeschichtlichen Museum der Hansestadt Wismar viel zu erfahren. Das Schabbell lädt am 31. Oktober um 17 Uhr zur Abendführung „Woran wir glaubten – Wismar im 16. Jahrhundert“ ein. Historiker Maximilian Marotz führt durch die Ausstellungsbereiche „ Wismar hansisch“ und „ Wismar fürstlich“ und beleuchtet ausgewählte Exponate zur Reformation in Wismar. Die Führung dauert eine Stunde. Tickets kosten 11,50 Euro, ermäßigt 8,50 Euro.

Halloween für Kinder in Glasin

Kinder, die sich zum unausweichlichen Halloween mal so richtig gruseln wollen, können dies am Donnerstag in Glasin bei Neukloster. Aussehen wie ein Werwolf, Vampir oder Zombie – kein Problem, sogar beim Kinderschminken kann es gruselig zugehen. Über der Feuerschale können zu Stärkung Stockbrote gegrillt werden. Die Dorfbewohner sollten sich zudem mit ­ordentlich Süßigkeiten zu Hause eingedeckt haben. Denn die werden ab 17.30 Uhr an den Haustüren eingesammelt, wenn es heißt: ­„Süßes oder Saures?“ Und wer sich vor zu viel Grusel zu sehr gruselt, allzu schlimm dürfte es dann doch nicht werden: Das Fest beginnt schon um 15.30 Uhr im Gerätehaus Glasin. Da ist es draußen auch noch hell.

Zum ersten Mal können Musikfreunde alte Instrumente, Sound, Soundanlagen und Zubehör am 31. Oktober bei einem Musikerflohmarkt in der Halle des Kreisagrarmuseums Dorf Mecklenburg stöbern und Sachen anbieten. Wer etwas abzugeben hat, kann einen Stand anmelden. Eröffnet wird der Basar um 12 Uhr. Der Eintritt kostet 3 Euro.

Skatturniere in Krassow und Wismar

Am 1. November wird in Krassow bei der Feuerwehr ein Preisskat ausgetragen. Beginn ist um 18 Uhr, der Einsatz beträgt 6 Euro. Zu gewinnen gibt es Fleischpreise. Die Karten auf den Tisch legt am Sonntag, dem 3. November, auch der 1. Skatclub Karo Bube Wismar. Ab 10 Uhr wird im Lokal Yachthafen Wismar der Wismarer Stadtpokal Wismar mit einem Skatturnier ausgespielt. Jeder, der möchte, kann teilnehmen. Die Veranstaltung endet mit einer Siegerehrung gegen 14.30 bis 15 Uhr.

Am Sonntag, 3. November, ist ab 17 Uhr in der Kirche Dreveskirchen ein jagdliches Konzert zu hören. Pünktlich zum Hubertustag erklingen die Jagdhörner der Jagdhornbläsergruppe Wallensteingraben. Das Jagdhornbläsercorps unter Leitung des Hornmeisters Ralf Böttcher füllt alle zwei Jahre die Kirche in Neukloster, zuletzt 2018, mit begeisterten Zuhören. In diesem Jahr erhellen die Hörner in der schönen Dorfkirche am „Breitling“, in dessen Region einige Jagdhornbläser der Gruppe heimisch sind. Durch das Programm führt Heidi Wendt. Pastor Roger Thomas wird mit einer Andacht an den Heiligen Hubertus, dem Schutzpatron der Jagd und anderer Zünfte, erinnern.

Von Kerstin Schröder