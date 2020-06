Das kann man am Wochenende in der Region Wismar unternehmen

Wismar

Eine Radtour zu Kirchen rund um Wismar startet am Sonnabend, 20. Juni, um 10 Uhr neben dem Wismarer Rathaus. Mitfahren können Senioren und Familien, das Tempo ist gemütlich. Von der Hansestadt aus geht es auf dem Ostseeküsten-Radweg über Zierow nach Proseken zur Gressower Kirche. Dort gibt es auch eine Mittagspause, die Verpflegung ist selbst mitzubringen. Anschließend geht es weiter nach Beidendorf und danach zur Kirche in Dorf Mecklenburg. Insgesamt ist die Tour 50 Kilometer lang.

Längere Tour

Wer länger radeln möchte, kann an der zweiten Tour bis zum Jägerhof nach Holm teilnehmen. Auch die beginnt um 10 Uhr. Beide Touren werden von der Wismarer Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs organisiert und sind geführt. Der Unkostenbeitrag für Nichtmitglieder beträgt 2 Euro, Kinder zahlen nichts.

Segler starten

Wer Segler auf die Reise schicken möchte, kann das am Sonnabend, 20. Juni, tun. Um 13 Uhr fällt auf der Seebrücke in Wismar-Wendorf der Startschuss für eine der wohl längsten und gleichzeitig schönsten Segelregatten im Ostseeraum – der Midsummer Sail. 30 Jachten hissen die Segel – das sind so viele wie noch nie. Die beiden Schwedenköpfe in unmittelbarer Nähe der Seebrücke markieren dabei die Startlinie. Los geht es am südlichsten Punkt der Ostsee, Ziel ist der nördlichste Punkt im schwedischen Töre. Bis dorthin müssen 900 Seemeilen zurückgelegt werden. Die bisherige Bestzeit für diese Strecke liegt bei fünf Tagen, 17 Stunden und 38 Minuten. Vier Pokale gibt es in diesem Jahr zu gewinnen – jeweils für die erste Jacht, den ersten Multihull, das kleinste Boot und die kleinste Crew im Ziel.

Spaßbad öffnet

Das Wismarer Spaßbad Wonnemar lädt am 20. Juni zur Wiedereröffnung. Die Besucher können das Erlebnis- und Sportbad nutzen, den Thermalbereich, die Saunawelt sowie die Ballsportbereiche. Wer hinein möchte, muss allerdings die Tickets vorab online buchen. Vor Ort gibt es keine Eintrittskarten. Buchbar sind zwei Zeitfenster im Spaß- und Sportbad sowie im Thermalbereich und in den Saunen – von 10 bis 15 Uhr und von 16 bis 21 Uhr. Eine Anleitung zur Ticketbuchung gibt es auf der Internetseite www.wismar-onlineshop.wonnemar.de.

Tour in die Pilze

Die Wismarer Pilzfreunde brechen am Sonntag, 21. Juni, zu einer Kartierungsexkursion in den Gadebuscher Stadtwald auf. Treffpunkt ist 8 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber dem Zeughaus, in der Wismarer Ulmenstraße. Wer lieber allein fahren möchte, kann sich gegen 9 Uhr gegenüber dem Gadebuscher Umspannwerk und am Waldrand an der Bundesstraße 208 einfinden. Neugierige Gäste können gegen einen Unkostenbeitrag von 10 Euro gerne teilnehmen und sich von den Experten die Pilze erklären lassen. Die Tour dauert bis zum Mittag.

Tiere anschauen

Tiere anschauen kann man im Heimattierpark Wismar. Dort sind vor wenigen Wochen kleine Straußenküken geschlüpft. Geöffnet ist die Anlage von 9 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 3 Euro.

Im Schweriner Zoo gibt es am 20. Juni eine Abendsafari ab 21 Uhr. Die Besucher können dann die Ruhe genießen und die Tiere in ihrem Feierabend erleben. Die Besucher erwartet ein 90-minütiger Zoorundgang bei Dämmerung mit Fütterung und Stippvisite bei einigen Tieren. Die Führung beginnt am Haupteingang des Zoos. Die Teilnahme ist ausschließlich mit vorheriger Anmeldung möglich. Weitere Termine für dieses Jahr sind: 4. Juli, 17. Juli, 14. August, 12. September und 9. Dezember.

Auch wer sein Lieblingstier ganz exklusiv mit maximal fünf Personen treffen möchte, kann sich zu einem Rendezvous verabreden. Die exklusive Tierbegegnung beinhaltet eine Führung mit vielen spannenden Infos zum Wunschtier, gefolgt vom persönlichen Kennenlernen und der Fütterung. Weitere Infos gibt es unter der Telefonnummer 0385 / 39 55 119 oder per Mail an: service@zoo-schwerin.de.

Von Kerstin Schröder