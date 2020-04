Das können Sie am 1. Mai-Wochenende in der Region Wismar unternehmen

Wismar

Was können wir am verlängerten Wochenende unternehmen? Diese Frage stellen sich in Corona-Zeiten viele Nordwestmecklenburger. Zum einen können sie sich viele Tiere anschauen. Der Wismarer Tierpark hat am 1. Mai geöffnet – von 10 bis 18 Uhr. Auch am Sonnabend und Sonntag sind die Wildtiere aus Nah und Fern zu sehen. Essen und Getränke dürfen nicht verkauft werden, aber dafür gibt es an der Kasse Leckerlis für die Tiere. Die lassen sich zum Beispiel gerne die Damhirsche schmecken, die keine Scheu vor den Besuchern haben und ganz dicht an sie herankommen.

Der Spielplatz und das Trampolin können nicht genutzt werden. „Das ist wegen der Corona-Regeln nicht erlaubt“, erklärt Mitarbeiterin Marina Welsch. Sie und ihre Kollegen haben die Zwangsstilllegung des Spielplatzes genutzt, um den Geräten eine frische Farbe zu verpassen. Außerdem ist das Hinweisschild an der Westtangente aufgestellt worden.

Keine Schaufütterungen und Führungen

Dass die Corona-Regeln eingehalten werden, ist vom Ordnungsamt bereits kontrolliert worden. „Wir dürfen auch keine Schaufütterungen und Führungen anbieten“, berichtet Marina Welsch. Aber die meisten Besucher seien dankbar, dass sie im Tierpark etwas Abwechslung vom Corona-Alltag bekommen können. Der Eintritt in den Wismarer Tierpark kostet 4,50 Euro für Erwachsene, 2,50 Euro für Kinder ab drei Jahren.

Blick auf den Wismarer Bürgerpark Quelle: Kerstin Schröder

Gleich neben dem Tierpark befindet sich der Wismarer Bürgerpark. Auch er ist seit einigen Tagen wieder für Spaziergänger geöffnet. Die dürfen auch am 1. Mai dort entlang flanieren – und natürlich auch am anschließenden Wochenende. Am etwa 2,5 Kilometer langen Rundweg befinden sich unter anderem Teichbiotope mit artenreicher Ufervegetation, zahlreiche Blumen, ein mit 200 japanischen Blütenkirschen umrahmter Paradiesgarten und eine Terrasse mit herrlichem Blick über das gesamte Areal.

Der Bürgerpark öffnet seine Toren ab 6.30 bis 20 Uhr. Die Abstandsregeln sind einzuhalten. „Das Grillen bleibt weiterhin verboten“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Spaziergang im Wismarer Lindengarten

Keine Tore und damit keine offiziellen Öffnungszeiten hat der Wismarer Lindengarten. Die denkmalgeschützte Anlage ist von der Stadt im Jahr 1815 mit Hilfe von Spenden auf dem Gelände einer ehemaligen schwedischen Befestigungsanlage errichtet worden.

Auch ein Ausflug an den Neuklostersee lohnt sich oder an den See. Von Neukloster ragt eine breite, nach Süden spitz auslaufende, bewaldete Halbinsel ins Wasser, auf der man joggen und spazieren gehen kann. Beides ist auch möglich am Nordufer des Schweriner See in Bad Kleinen oder an der Ostseeküste. Ausflüge ans Meer zu zweit oder mit der Kernfamilie sind erlaubt.

Bummel durch historische Altstadt fällt aus

Am Sonntag in Wismars historischer Altstadt einkaufen gehen, ist hingegen nicht möglich. Der für den 3. Mai bekanntgegebene verkaufsoffene Sonntag kann nicht stattfinden, teilt die Stadtverwaltung mit. Hintergrund sei die derzeit geltende Corona-Schutz-Verordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, „die öffentliche Veranstaltungen untersagt“.

Am Sonnabend können Geschäfte in Nordwestmecklenburg aber zu ihren normalen Öffnungszeiten besucht werden – mit Masken und Abstandsregeln.

Alle Sport- und Spielplätze können weiterhin nicht genutzt werden.

Kunst in Kirchdorf auf der Insel Poel

Wer auf Kunst steht, kann nach Kirchdorf auf die Insel Poel fahren. Dort wird am 1. Mai in der Wismarschen Straße 11 ein neues Galeriecafé eröffnet – ab 10 Uhr und wegen der Corona-Regeln ohne Café. Erhältlich sind Fotogemälde von Betreiberin Claudia Drossert in allen Größen und Variationen – meist mit Naturmotiven.

Zum dritten Mal lädt die Kirchgemeinde Dambeck-Beidendorf zu einem Gottesdienst unter freiem Himmel ein. Der beginnt am Sonntag, dem 3. Mai, um zehn Uhr vor der Dambecker Kirche. Der Dambecker Posaunenchor spielt auf. Auf den Sicherheitsabstand wird geachtet. Auch vor der Wariner Kirche findet ein Gottesdienst unter freiem Himmel statt.

Von Kerstin Schröder