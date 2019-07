Grevesmühlen

Die Fraktionen im Kreistag von Nordwestmecklenburg erhalten mehr Geld. Darauf einigten sich die Kreistagsmitglieder auf ihrer konstituierenden Sitzung, im Vorfeld hatten die Fraktionsvorsitzenden bereits über das Thema gesprochen. Wie Kreistagspräsident Klaus Becker (CDU) betont, gehe es vor allem darum, die finanzielle Ausstattung für die Geschäftsstellen auf ein vernünftiges Niveau zu bringen. Bislang erhalten die einzelnen Fraktion 500 Euro pro Monat, dazu kommen 150 Euro pro Monat für jedes Fraktionsmitglied. Klingt nach viel Geld, „aber davon muss die Geschäftstelle bezahlt werden, die Personalkosten für die Geschäftstellenleitung kommen dazu und etliche andere Aufwendungen“. Künftig sollen die Beträge auf bis zu 1000 Euro pro Monat und bis zu 200 Euro für jedes Fraktionsmitglied aufgestockt werden. „Die Fraktionsvorsitzenden haben sich darauf geeinigt, sich zusammenzusetzen und über die Zahlen zu sprechen, damit am Ende auch ein Ergebnis steht, mit dem alle leben können“, so Klaus Becker. Denn bislang reicht das Geld vom Landkreis nicht aus. So spenden die Mitglieder, auch Klaus Becker, Geld, um die Geschäftsstelle und das Personal bezahlen zu können.

Klaus Becker aus Neukloster ist Kreistagspräsident: Die finanzielle Ausstattung der Fraktionen muss angeglichen werden. Quelle: CDU

Insgesamt zahlt der Landkreis für 2019, so geht es aus der Haushaltsplanung hervor, rund 228 000 Euro an Fraktionszuwendungen. Wie Pressesprecherin Petra Rappen mitteilte, würden im Schnitt jedoch 20 000 Euro davon zurückgezahlt. „Der Grund dafür ist, dass die Fraktionen natürlich nachweisen müssen, wofür das Geld verwendet wird. Und da nicht jede Fraktion eine Geschäftsstelle betreibt, kommt es zu den Rückzahlungen.“

Zu den 228 000 Euro kommen für den Kreistag noch einmal rund 120 000 Euro hinzu. Mit diesem Geld werden die funktions- und sitzungsbezogenen Aufwandsentschädigungen bezahlt sowie die Fahrkosten für die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker.

Gleich bleibt das Sitzungsgeld für die Kreistags- und Ausschussmitglieder in Höhe von 40 Euro. Steigen werden die funktionsbezogenen Aufwandsentschädigungen, die beispielsweise die Fraktions- und Ausschussvorsitzenden erhalten. Derzeit erhält der Kreistagspräsident 960 Euro pro Monat, die Stellvertreter jeweils 220 Euro. Die Fraktionsvorsitzenden erhalten pro Monat 520 Euro (bei einer Fraktionsstärke von 4 bis 9 Mitgliedern) und 560 Euro (bei 10 bis 20 Mitgliedern). Wenn eine Fraktion keine Geschäftsführung beschäftigt, wird die Aufwandsentschädigung für den Fraktionsvorsitzenden um 50 Prozent angehoben.

Die CDU betreibt ihre Geschäftsstelle in der August-Bebel-Straße in Grevesmühlen, die SPD hat in der Großen Seestraße Räume angemietet, dort betreiben die Sozialdemokraten ein gemeinsames Büro, das ebenfalls Wahlkreisbüro für Birgit Hesse dient. Die Grünen (Bademutterstraße 15) und die Linken (ABC-Straße 3) haben in Wismar ihre Büros, die AfD betreibt ebenfalls in Wismar (Dankwartstraße 57) eine Geschäftsstelle. Die LuL, die zusammen mit der FDP eine Fraktion bildet, hatte in der abgelaufenen Legislaturperiode einen Fraktionsgeschäftsführer und eine Anlaufstelle in der Gemeinde Mühlen Eichsen.

Im Vergleich zur Wismarer Bürgerschaft ist der Kreistag von Nordwestmecklenburg noch „preiswert“. Denn die Aufwendungen für die Bürgerschaft liegen bei rund 410 000 Euro, der Kreistag kommt auf 348 000 Euro.

Michael Prochnow