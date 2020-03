Das wird ein spannendes Jahr für Kunst und Kultur. Die Ausstellungsorte in Mecklenburg locken mit verschiedenen Themen. Es gibt Schauen über Barlach, zu den wilden Wendejahren in Wismar und Rostock zeigt Udos „Likörelle“.

Das sind Ausstellungshöhepunkte in Mecklenburg in diesem Jahr

Kunst und Kultur - Das sind Ausstellungshöhepunkte in Mecklenburg in diesem Jahr

Kunst und Kultur - Das sind Ausstellungshöhepunkte in Mecklenburg in diesem Jahr