Das sind die schönsten Aussichtspunkte Mecklenburgs

Grevesmühlen/Wismar/Rostock

Mein Auftrag: Aussichtspunkte in Mecklenburg recherchieren. In Grevesmühlen und der näheren Umgebung fallen mir sofort zwei ein: die Nikolaikirche in der Stadt und der Iserberg in Hamberge. Er ist etwa 100 Meter über dem Meeresspiegel und ich kann ihn vom Ploggensee aus (fast) barrierefrei erreichen. Von der anderen Seite kann ich über Hamberge kommend mit dem Auto vorfahren. Die Aussichtsplattform bietet einen tollen Ausblick in die Natur.

Auf dem Iserberg in Hamberge bei Grevesmühlen steht ein kleiner Aussichtsturm. Quelle: Malte Behnk

Ich entscheide mich heute für den etwas beschwerlicheren Weg mit 151 Stufen. Ich will mich über die Dächer von Grevesmühlen begeben. Im Herbst 2011 ist die Plattform unter dem Kirchendach eröffnet worden. 130 000 Euro ließ sich die Stadt den touristischen Magnet kosten. Besucher können in 36 Metern Höhe in alle vier Himmelsrichtungen gucken.

Die Nikolaikirche in Grevesmühlen. Quelle: Jana Franke

Den Schlüssel für den Eingang hole ich mir von Marina Safarjan, der Leiterin des städtischen Museums am Kirchplatz. Der Besuch der Aussichtsplattform ist kostenfrei. Ich habe mir leider den heißesten Tag der Woche fürs Treppensteigen ausgesucht. Los geht’s.

Den Anfang macht eine Holztreppe. Die Aussichtspunkte in der Nikolaikirche Grevesmühlen liegen 36 Meter in der Höhe. Quelle: Jana Franke

57 Stufen Holztreppe liegen zunächst vor mir. Es ist angenehm kühl im Kirchturm. Ich gehe vorbei am Gewölbe und erreiche eine Zwischendecke – ein Atelier, wie sich zeigt. An der dicken Ziegelsteinmauer hängt eine Fotoausstellung. „Glaskunstwerke in Kirchen“ titeln die Verantwortlichen Reica Lindner, Ulrike Flügel und Bernd Luckow diese. Zu sehen sind Bleiglasfenster des Grevesmühlener und Schönberger Gotteshauses und der Dorfkirchen Lübsee, Diedrichshagen, Bössow, Gressow.

Draußen sind 30 Grad, ähnlich heiß ist es hier. Ich sehne mich nach der angenehmen Kühle von eben. Inmitten des Raums steht ein Stuhl, auf den ich mich kurz setze. Weitere Sitzmöglichkeiten stehen in der Ecke gestapelt. Mehrere Veranstaltungen fanden hier bereits statt. Solange die Sonne nicht aufs Dach brennt, stelle ich mir das in der Tat sehr gemütlich vor.

Hier fanden bereits mehrere Veranstaltungen statt. Quelle: Jana Franke

Ich greife zum Handy und google, welche Kirchen ähnliche Plattformen bieten – und werde schnell fündig. Die Wismarer St.-Georgen-Kirche zählt zu den größten Backsteinkirchen Nord-und Ostdeutschlands. Nach Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg war die Ruine bis 1990 dem Verfall preisgegeben. Am 25. Januar 1990 brachte ein Orkan den Giebel des Nordquerhauses zum Einsturz: Anstoß für den Wiederaufbau der Kirche. Mit der Aussichtsplattform auf dem 35 Meter hohen Turm ermöglicht Wismar seinen Urlaubern und Tagesgästen einen eindrucksvollen Blick auf die zum UNESCO-Welterbe zählende Altstadt sowie den Hafen. Der Fahrstuhl zur Aussichtsplattform ist täglich von 10 bis 18 Uhr benutzbar. Ein Besuch kostet 3 Euro, ermäßigt 2 Euro, Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt.

Die St.-Georgen-Kirche in der Hansestadt Wismar. Quelle: Archiv

Einen Lift gibt es auch in der Petrikirche Rostock. In 26 Sekunden ist damit die Aussichtsplattform in 45 Metern Höhe barrierefrei zu erreichen. Erwachsene zahlen 4 Euro (ermäßigt 3 Euro) und Kinder von sieben bis 16 Jahre einen Euro. Wer – wie ich gerade – lieber schwitzen möchte, kann auch die Wendeltreppe mit 196 Stufen nutzen. Entschädigt werden die Besucher mit einem traumhaften Blick über die Stadt und den Flusslauf der Warnow – bei guter Sicht sogar bis nach Warnemünde.

In 26 Sekunden erreicht der Lift der Rostocker Petrikirche die Aussichtsplattform in 45 m Höhe. Durch die mit Drahtgittern gesicherten Turmfenster gibt es einzigartige Ausblicke auf die Hansestadt, die Warnow und das Umland. In Richtung Süden bietet sich die Sicht über den Alten Markt, das helle Schulgebäude sowie die Straßen und Gebäude rund um die benachbarte Nikolaikirche. Quelle: Helmut Kuzina

Weitere Aussichtspunkte Plattform auf der Erhebung Hoher Schönberg in der Gemeinde Kalkhorst mit Blick auf den Klützer Winkel und die Boltenhagener Bucht, bei gutem Wetter bis Lübeck. Aussichtsturm im Bürgerpark Wismar, 28 Meter hoch – derzeit geschlossen. Leuchttürme in Timmendorf (Insel Poel, 21 Meter hoch, nur am Tag der Seenotretter zu besteigen), Warnemünde und in Bastorf. Letztgenannter ist in Corona-Zeiten seit dem 8. Juni wieder geöffnet. Tolle Ausblicke bieten auch die Seebrücken in Wismar-Wendorf, Boltenhagen, Kühlungsborn, Rerik, Graal-Müritz, Heiligendamm und Wustrow. Außerdem: Schmiedeberg (Rerik) sowie Aussichtstürme in Wichmannsdorf und Schmadebeck ( Kröpelin). Die Aufzählung ist nicht abschließend.

Der Aussichtsturm im Wismarer Bürgerpark - er ist zur Zeit gesperrt. Quelle: privat

Der Leuchtturm in Bastorf. Quelle: Frank Söllner

Genug ausgeruht. Weiter geht’s. Ich muss gebückt durch eine quietschende Tür gehen, die mich unweigerlich an das Hexenhäuschen aus dem Märchen „Hänsel und Gretel“ erinnert. Herrlich kühl ist es hier wieder. Ich lese mir die vier Aufsteller durch, die über die Geschichte der Stadt und der Nikolaikirche informieren. Ich erfahre, dass Grevesmühlen zu den ältesten Städten Mecklenburgs gehört. Während der slawischen Siedlungsperiode entstand zunächst das Dorf „Gnevesmulne“. Deutsche Kolonisten bauten diesen Ort vor 1262 zur Stadt aus. Die Kirche wurde erstmals 1230 im Ratzeburger Zehntregister erwähnt. Bei einem Großfeuer in der Stadt im Jahr 1659 brannte der Dachstuhl aus und der hohe Kirchturm knickte auf halber Höhe ab. Durch die enorme Hitze zerschmolzen auch die Glocken. Wiederaufbau war drei Jahre später.

Eine schmale Treppe führt in die Kirchturmspitze. Quelle: Jana Franke

Weiter geht es eine steile, schmale alte Kirchturmtreppe hoch. Auf den Stufen sind Hinterlassenschaften von Vögeln zu sehen. 30 Stufen später erblicke ich drei Glocken. Im Eingangsbereich waren die Läutezeiten vermerkt: montags bis sonntags 8 bis 8.05 Uhr, zusätzlich alle Wochentage 12 bis 12.05 Uhr, sonntags bis freitags 18 bis 18.05, samstags 18 bis 18.10 Uhr und sonntags zudem 9.10 bis 9.15 Uhr sowie 9.20 bis 9.30 Uhr. Umso erstaunter bin ich, jetzt um 14.20 Uhr, dass sich die größte aller drei Glocken plötzlich bewegt. Ich zucke zusammen und mir fallen fast die Ohren ab. Letztlich wirkt es, wie für mich bestellt, aber das Läuten hat einen traurigen Hintergrund, wie ich später erfahre: eine Beerdigung auf dem Friedhof an der Malzfabrik. Bis dort sind die Glocken zu hören und ertönen bis 14.35 Uhr, wenn der Verstorbene von der Kapelle zur Grabstelle getragen wird.

Nach ein paar Video- und Fotoaufnahmen gehe ich weiter und bin nach 39 weiteren Stufen auf Höhe der Kirchturmuhr. Hier scheinen sich auch Tauben wohlzufühlen. Mehrere Federn liegen auf dem Boden. In der Mitte des Raums steht das gläserne Uhrengehäuse. Tick, tack, tick, tack. Früher erhielt der Küster als Jahreszahlung eine Mark und acht Schilling fürs Ziehen der Betglocke und Einstellen der Zeit. Noch einmal acht Schilling, wenn er das Uhrwerk regelmäßig säuberte. So steht es im Bericht der Kirchenökonomie aus dem Jahr 1693. Seit 1974 ist die Uhr, die zu jeder halben und vollen Stunde schlägt, mit Elektroaufzug ausgestattet.

Das Uhrwerk in der Nikolaikirche. Quelle: Jana Franke

Nach insgesamt 151 Stufen erreiche ich mein Ziel. An den vier Schrägen des Kirchendaches kann ich jeweils eine Luke öffnen. Die Aussicht ist herrlich. Westlich sehe ich die Bürgerwiese, die Malzfabrik und den Vielbecker See. Südlich schlängelt sich die B105 in Richtung Lübeck. Nördlich zeigen sich das Rathaus und die Mühle. Im Osten entdecke ich den Iserberg und die Aussichtsplattform. Fakt ist: Dort könnte ich mich jetzt ins Auto setzen und zurück zur Redaktion fahren. Ich aber muss die 151 Stufen wieder runter.

Im Hintergrund sind die Malzfabrik und die B105 in Richtung Lübeck zu sehen. Quelle: Jana Franke

Ausblick von der Nikolaikirche: Hier sind die August-Bebel-Straße, der Marktplatz und im Hintergrund der Vielbecker See zu sehen. Quelle: Jana Franke

So grün ist Grevesmühlen tatsächlich: hier ein Blick auf das Vereinshaus und die in Grün getauchte Bürgerwiese. Quelle: Jana Franke

Von Jana Franke