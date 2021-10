Wismar

Nosferatu und seine Lucie haben schon einmal für staunende Augen und sehr viel Aufmerksam in der Wismarer Altstadt gesorgt. Am 30. Oktober werden die Wismarer Großfiguren wieder durch die Altstadt laufen. 14 Uhr ist Start Hinter dem Chor. Über die Schweinsbrücke geht es dann Richtung Krämerstraße, Lübsche Straße und Markt. Spätestens um 15 Uhr wollen die Akteure in der Dankwartstraße Höhe „Café Sisters“ sein. Mit der Aktion sammeln die Helferinnen und Helfer des Wismarer Vereins „Kulturmühle“ Spenden und machen auf ihr großes Projekt „NosferaTour“ aufmerksam. 2022 sollen die Großfiguren an 100 Jahre Nosferatufilm in Wismar erinnern, dazu an 20 Jahre Welterbe – zwei große Jubiläen. Dazu werden Mitstreiter und Spenden gesucht. Unter fachkundiger Anleitung bauen interessierte Laien nach und nach die Figuren und erwecken sie zum Leben.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Nicole Hollatz