Wismar

„Ich frage mich, wie man mit so einem Schiff in die enge Hafeneinfahrt kommt“, sagt Klaus Koschmieder (82) aus Hitzacker an der Elbe. Die Umstehenden lachen. Sie wissen, in Wismar schon viele Schiffe problemlos festgemacht.

Am Mittwoch hat das erste Kreuzfahrtschiff des Jahres Wismar erreicht, aber so richtig zu sehen ist es nicht. Jedenfalls nicht in ganzer Länge, sondern nur stückchenweise. Grund ist der Neubau auf der Hafenspitze. Der und die Speicher verdecken den Großteil des Schiffes. Und je nachdem, wo Spaziergänger gerade im Alten Hafen stehen, können sie entweder das Heck sehen oder das Mittelstück. Aus der Ferne sieht beides so aus, als wären auch das Gebäudeteile. Nur eben nicht die für den Wismarer Hafen typisch backsteinroten, sondern schneeweiße.

Die Europa war das erste Kreuzfahrtschiff für das Corona-Jahr 2020 in Wismar.

100 Kreuzfahrttouristen

In den frühen Morgenstunden bei glatter See und mit der aufgehenden Sonne über der Altstadtsilhouette macht die „ Europa“ im Wismarer Hafen fest. An Bord sind gerade einmal 100 Kreuzfahrttouristen – sonst bietet das Schiff Platz für 400 Urlauber. Doch um die Corona-Hygienemaßnahmen einhalten zu können, ist die Passagierzahl reduziert worden.

Klaus Koschmieder hat noch nie einen Kreuzfahrtanlauf miterlebt und freut sich über den Anblick des 199 Meter langen Schiffs. Der Wismar-Urlauber ist das fünfte Mal in der Hansestadt zu Gast und schwärmt: „Es ist immer wieder schön hier!“

Passagiere kaum zu merken

Die Passagiere machen die Stadt nicht viel voller als sie ohnehin schon ist. Außerdem haben viele Ausflüge gebucht – zum Beispiel zum Münster nach Bad Doberan. Der Bus wartet bereits um 8 Uhr am Hafen.

„Man merkt die 100 Kreuzfahrttouristen jetzt nicht wirklich, denn die Stadt ist so schon voll mit Urlaubern“, freut sich Volker Stein aus der Wismarer Hugendubel-Filiale. Das sehe er am besseren Umsatz. Die Urlauber kaufen Postkarten, Wismar-Bücher und Souvenirs.

„Das Nachsaisongeschäft ist deutlich gewachsen“, so sein Eindruck. Aber Volker Stein merkt auch, wie schlecht es dem Reisegewerbe gerade geht: „Im August hatten wir in Wismar 86 Prozent weniger Umsatz mit internationalen Reiseführern, aber bei den regionalen Reiseführern und Karten hatten wir 60 Prozent mehr!“ Sprich: Die Menschen machen Urlaub im eigenen Land, nicht in Übersee.

Bringen die Kreuzfahrer Umsatz ?

Der Wismarer Günther Nickel (89) freut sich, wenn so wie jetzt kleinere Schiffe mit weniger Passagieren Wismar anlaufen. „Aber ich denke, die Kreuzfahrttouristen bringen der Stadt nicht viel mehr an Umsatz“, kommentiert er das, was Touristiker oft ähnlich sehen.

Bis aufs Eis und vielleicht das Fischbrötchen lassen die Kreuzfahrttouristen vergleichsweise wenig Geld in den Hafenstädten, in denen sie unterwegs sind. Günther Nickel vermutet aber: „Vielleicht interessieren sich die, die mit so einem kleinen Schiff unterwegs sind, eher für Wismar.“ Und dann kommen sie wieder, bleiben länger und geben Geld aus.

Erster Anlauf für Wismar

„Die Europa“ ist für Wismar der erste Kreuzfahrtanlauf in diesem Jahr. Dabei sahen die Zahlen für das Land „vor Corona“ gut aus. 207 Anläufe von 44 verschiedenen Kreuzfahrtschiffen waren für Rostock-. Warnemünde geplant, im Wismarer Kreuzfahrtkalender sind 13 Anläufe zwischen März und Dezember vorgemerkt gewesen.

Nach bisherigen Planungen kann Wismar trotzdem mit insgesamt sechs Anläufen rechnen. Die „ Europa“ kommt noch zweimal. Damit ist Wismar Rostock, wo es den mit Abstand größten Kreuzfahrthafen in Mecklenburg-Vorpommern gibt, voraus. Dort hat bislang kein einziges Kreuzfahrtschiff mit Gästen an Bord festgemacht.

Ostseerundreise mit Stippvisite in Wismar

Die „ Europa“ ist auf einer Ostsee-Rundreise. 13 Tage dauert die Tour. Sie ist am Montag in Hamburg gestartet und soll unter anderem über Danzig in Polen, Stockholm in Schweden und Helgoland zurück nach Hamburg führen. Das Kreuzfahrtschiff ist übrigens das weltweit einzige, das vom britischen Kreuzfahrtführer „Berlitz Complete Guide to Cruising & Cruise Ships“ seit Jahren mit der Kategorie „5-Sterne-plus“ ausgezeichnet wird.

Volle Stadt

Die Passagiere, die in Wismar bleiben und die Stadt auf eigene Faust erkunden, sind nicht zu entdecken. Dafür ist die Altstadt mit ihren Sehenswürdigkeiten einfach zu voll. Gefühlt sind es noch mehr Menschen als im Sommer. Sybille Donath von der Wismarer Tourismuszentrale kann das Gefühl bestätigen. „Im September ist traditionell mehr los. Die Ferien sind vorbei, dafür kommen umso mehr Reisegruppen.“

In Zahlen sind das jeden Tag fünf bis zehn Reisegruppen mit um die 30 Teilnehmern. Die Gästeführer haben gut zu tun. Und auch Gastronomie und Handel freuen sich über die Belebung: „Ohne Tourismus läuft es nicht für den Handel in Wismar“, sagt Buchhändler Volker Stein.

Weitere Kreuzfahrtanläufe

Im Oktober ist einiges los am Wismarer Kreuzfahrtterminal. Am 9. und am 25. Oktober kommt die Europa wieder nach Wismar. Am 4. Oktober wird die „ Europa 2“ erwartet.

Das Expeditionskreuzfahrtschiff „Hanseatic Nature“ ist am 3. Oktober zu Gast. Es ist erst 2018 vom Stapel gelaufen, ist 139 Meter lang und hat theoretisch Platz für bis zu 230 Passagiere. Das Schwesterschiff „ Hanseatic Inspiration“ will am 18. November Wismar anlaufen, auch ein Schiff der sogenannten Expeditionsklasse, der Stapellauf war 2019.

Von Nicole Hollatz